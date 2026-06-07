懶人包／2026暑假展覽預報：北美館、故宮、科教館等15個台北特展推薦一次看

暑假將至，全台藝術館所與文創園區接力推出重量級展覽。琅琅悅讀編輯製作展覽懶人包，精心彙整全台熱門展覽聚落，以展出地點為單位，首篇展覽14個台北暑假推薦展覽，無論是故宮奇幻精緻的神獸文物、北美館探問物我關係的藝術命題，還是清涼消暑的能待上一整個下午的沉浸光影展，抑或是可愛到不行，早已做好為了文創周邊獻祭荷包的波特羅畫展、OSAMU GOODS五十周年的大展，我們將為您梳理各大核心場域的精彩特展，帶你快速掌握不可錯過的亮點與參觀資訊。

以下依展出場館與區域分類整理15檔展覽亮點、展出資訊，帶你一次掌握台北今夏最值得造訪的藝文目的地。

文章目錄 📍 臺北市立美術館

01. 《物質世界》2026/05/01 - 2026/08/16

02. 《共感：存在的節奏》2026/05/09 - 2026/09/20

📍 國立臺灣科學教育館

03. 《A World of Wonder 奇想世界》2026/06/19 - 2026/09/28

04. 《動物王國大探險展-比薩大學自然史博物館》2026/07/11 - 2026/10/11

📍 國立歷史博物館

05. 《埃及木乃伊—永生傳說》2026/06/18 - 2026/09/28

06. 《終章未完：穿越生死的文化觀想特展》2026/05/30 - 2026/09/20

📍 國立故宮博物院北院

07. 《神獸再現 — 文物中的奇幻生物 (I) (II)》2026/03/20 - 2026/08/30

08. 《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響 (I) (II) 2026/05/09 - 2026/11/08

📍 中正紀念堂

09. 《圓潤的魔法波特羅特展》2026/06/19 - 2026/10/11

📍 松山文創園區

10. 《櫻桃小丸子原作40週年特展》2026/06/18 - 2026/09/28

11. 《伊藤潤二展誘惑》2026/06/18 - 2026/09/28

📍 華山文創園區

12. 《OSAMU GOODS 五十周年展》2026/06/26 - 2026/09/13

13. 《2026波隆那插畫展》2026/07/04 - 2026/09/28

14. 《動漫最高祭 ANIME MAX FESTIVAL》2026/06/18 - 2026/9/13

📍 富邦美術館

15. 《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展I》2026/07/18 - 2026/10/19

📍 臺北市立美術館

01. 《物質世界》2026/05/01 - 2026/08/16

組圖／琅琅悅讀，圖片來源：北美館主視覺，（右上）日下淳一，《超越認同》；（右下）李明學，《溢出的記憶》，

北美館最新特展《物質世界》以典藏作品為主軸，匯集29位不同世代藝術家的創作，展出炭筆、油畫、壓克力、攝影、錄像、現成物、複合媒材與立體裝置等共87件/組作品。最早自何德來1936年的油畫至今，創作年代跨越90年，其中包含3件全新委託製作，以及多件入藏後首次展出的典藏作品。

必看藝術作品：李明學《溢出的記憶》、日本藝術家日下淳一的《超越認同》、陳典懋《兩坪空間裡的歷史》、張照堂《存在與虛無I》，以及委託新作湯雅雯《揚起》等等。

湯雅雯，《揚起》。圖／琅琅悅讀

02. 《共感：存在的節奏》2026/05/09 - 2026/09/20

展覽「共感：存在的節奏」從當代博物學概念出發，在自然、技術與行動實踐的三大層面上，探討人類應如何理解自身與物種、環境與世界的關係。

展覽共展出 11 位／組臺灣與國際藝術家作品，包含曾於多國雙年展與三年展展出，並為北美館典藏作品：彭弘智《面對面》；連結傳說與當代的保育行動，呈現環境變遷下人類與動物的互助關係：蔡咅璟《山麻雀之歌》；希朵．史戴爾《使命完成: Belanciege》揭示品味與身份如何被品牌私有化，並進一步指出當代消費文化、社群媒體與演算法機制，如何共同介入人們對階級、認同與政治現實的想像等創作。

蔡咅璟，《山麻雀之歌》。圖／琅琅悅讀

📍 國立臺灣科學教育館

03. 《A World of Wonder 奇想世界》2026/06/19 - 2026/09/28

圖／古北町官網

西班牙百萬 IG 創作者 anna & daniel 特展，亞洲首站於韓國首爾創下50萬觀展人潮的現象級大展《A World of Wonder 奇想世界》，巡迴第二站將於6月19日在台北科教館登場！

在 AI 氾濫的數位時代，藝術家堅持「100% 手作真實美學」，透過精準的建築結構與透視學原理，打造感官的視覺魔術。本展更打破傳統藝術展，主打「Step into the story 沉浸式互動展」，規劃了多個絕佳的互動體驗，每一處都是互動打卡點，你將直接「成為畫作的一部分」，隨心創造專屬你個人的作品。這不僅是一場展覽，更是一場結合創意的視覺魔術，帶你一起重拾玩心，保證讓你大開眼界。

圖／取自IG：Anna Devís + Daniel Rueda

展覽資訊： 《A World of Wonder 奇想世界》

時間：2026/06/19(五) - 2026/09/28(一)

地點：國立臺灣科學教育館 7樓東側特展區（臺北市士林區士商路189號）

圖／翡冷翠文創

喜歡大自然、動物與恐龍的大小朋友千萬別錯過！由義大利金獎團隊策劃製作，並獲得享譽全球的比薩大學自然史博物館協助及指導，引進多件世界最高技術製作的真皮動物標本，結合數位影像、科技互動的體驗展！

展覽將帶你親臨森林、沙漠、海洋、草原、極地到史前生命等六大生態環境與生物獨特的生存方式，實境體驗草原從日出到日落的變化、動物大遷徙的震撼，以及深海世界被魚群包圍的沉浸感受，今夏炎炎酷暑來襲，為自己安排一場穿梭時空的沉浸式探險之旅吧！

展覽資訊： 《動物王國大探險展-比薩大學自然史博物館》

時間：2026/07/11(六) - 2026/10/11(日)

地點：國立臺灣科學教育館 7樓西側特展區（臺北市士林區士商路189號）

📍 國立歷史博物館

05. 《埃及木乃伊—永生傳說》2026/06/18 - 2026/09/28

圖／國立歷史博物館

眾所期待的木乃伊真的來了！史博館與時藝多媒體共同推出暑假國際特展《埃及木乃伊—永生傳說》，精選來自義大利佛羅倫斯國立考古博物館（Museo Archeologico Nazionale di Firenze）館藏。古埃及人對於生死有著獨特見解，為了延續生命所創造的獨一無二的藝術與信仰文化。

此次展覽將以「永生」為核心，帶領觀眾探索木乃伊、棺槨與陪葬品背後的精神意涵，將同時展出木乃伊真跡、彩繪棺木、喪葬石碑、卡諾皮克罐、沙布提人偶、聖甲蟲與金質護身符等百餘件珍貴文物，完整呈現古埃及人如何透過信仰、工藝，為亡者鋪設通往永恆的道路。此外，史博館並於5月30日搶先推出《終章未完》特展，呼應國際展並呈現東西方不同信仰體系的生死觀。

義大利佛羅倫斯國立考古博物館典藏之亡者塔哈蕾特的卡諾皮克罐©Museo Archeologico Nazionale di Firenz。圖／史博館提供

06. 《終章未完：穿越生死的文化觀想特展》2026/05/30 - 2026/09/20

圖／國立歷史博物館

華人世界大部分因忌諱總避談死亡。史博館《終章未完》展覽呼應館內即將登場的《埃及木乃伊—永生傳說》特展形成跨文明對話，以華人傳統與臺灣原住民族的生死觀為核心，從佛教、道教、儒家與祖靈信仰等多元視角，探討人們如何理解死亡、記憶與生命延續，以及呈現不同文明如何透過儀式、信仰與記憶，回應對生命終章的關懷。

除了宗教文物、藝術作品、歷史圖像與數位互動內容，展內也將結合 AI 生成影像、互動遊戲與數位策展，打造「十王圖數位體驗」、「AI 互動繪本」及觀眾參與式「記憶之牆」等互動空間，帶領觀眾重新思考「死亡是否真的是終點」，在凝視死亡中重新理解生命。

舍利宮，長21cm 寬14.5cm 高17cm，國立歷史博物館館藏，典藏編號88-00242

展覽資訊： 《終章未完：穿越生死的文化觀想特展》

時間：2026/05/30 - 2026/09/20

地點：國立歷史博物館

📍 國立故宮博物院北院

07. 《神獸再現 — 文物中的奇幻生物 (I) (II)》2026/03/20 - 2026/08/30

圖／國立故宮博物院

你有發現廟宇門前的石獅子與動物園的真獅子長得很不同嗎？古人對自然萬象有著既敬畏又崇拜的情感，他們透過構築神話，將未知的力量賦予在型態各異的「神獸」上。無論是鳳凰、神龍、仙鶴等神獸，祂們不僅是神靈與信仰的化身，更寄託了歷代人們對於理想生活的投射和祝福。尤其在 AI 發展前，想將神獸具象化，人們僅能透過文字紀錄和口耳相傳，所發展出的神話創意十足也豐富多元。

本次特展以東亞文化圈為核心，跨越上古先秦到近現代，引領大家探索這些神祕生物的前世今生。展出不只與「財團法人北港朝天宮」與「國立臺灣歷史博物館」合作，擴增更生活化的展件之外，第二展期部分展件將在6月10日驚豔登場，歡迎大家暑假去二刷解鎖更多神獸知識！本展為跨季度特展，因展期較長，將分為第一、二展期並輪替不同面向的精彩展件，非常適合分階段前來觀展！

第二展期才會現身的古畫：宋 陳容 神龍沛雨圖。圖／國立故宮博物院

展覽資訊： 《神獸再現 — 文物中的奇幻生物 (I) (II)》

時間：第一展期 2026/03/20 - 2026/06/07 ／ 第二展期 2026/06/10 - 2026/08/30

地點：故宮北院 202, 204, 206 展廳

08. 《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響 (I) (II) 2026/05/09 - 2026/11/08

圖／國立故宮博物院

康熙六年（1667）清宮啟動了一項規模浩大的佛教文化工程——修造泥金寫本藏文《甘珠爾》，即為世人熟知的《龍藏經》。這部鉅作耗費鉅資，動用無數頂尖藝匠與高僧參與，歷時兩年完成。主要是為了祈求皇圖永固、帝道遐昌，能看見皇權威儀之外，也能感受到虔誠信仰的清宮工藝美學。

本次展覽突破過往只以簡單展示經葉及護經板的框架，首度於故宮北院完整展出《龍藏經》全套裝幀配件，同時也結合故宮同仁近年的檢測分析與比對研究，帶領觀眾飽覽清初宮廷工藝的極致美學。值得一提的是本展跨越夏秋兩季，因展期較長，將分為第一、二展期並全面調換部分珍貴展件，想要完整一窺三百年前盛世工藝的全貌，極力推薦分階段「二刷」觀賞！

清 嵌玻璃銅鎏金八吉祥。圖／國立故宮博物院

展覽資訊： 《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響 (I) (II)

時間：第一展期 2026/05/09 - 2026/08/02 ／ 第二展期 2026/08/08 - 2026/11/08

地點：故宮北院 103, 104 展廳

📍 中正紀念堂

09. 《圓潤的魔法波特羅特展》2026/06/19 - 2026/10/11

組圖／琅琅悅讀，圖片來源：聯合數位文創

現代人對於外貌審美以美型為主，但是偏偏有的藝術家可看不慣！哥倫比亞最具特色的藝術大師—費爾南多．波特羅（Fernando Botero）曾說過：「我畫的不是胖，而是對體積的讚美！」他的創作以獨特的「膨脹美學」聞名世界，圓潤飽滿的筆觸，體積比例不按常理出牌，不僅人物呈現圓滾滾姿態，所畫的動物、水果也隨之膨脹，如此誇張又讓人會心一笑！

今年夏天波特羅作品首次大規模登台，集結高達118件最具「份量」、圓滾滾的作品，範圍涵蓋油畫、素描、水彩與立體雕塑，完整呈現波特羅的人生藝術歷程。必看作品：《主教》、《自畫像》、《走繩雜耍者》、《年輕女子肖像，致敬拉斐爾》

《小提琴靜物》Fernando Botero, Still Life with Violin, 2000

📍 松山文創園區

10. 《櫻桃小丸子原作40週年特展》2026/06/18 - 2026/09/28

圖／聯合數位文創

國民小學生「小丸子」居然已經 40 歲啦！為了慶祝《櫻桃小丸子》誕生 40 周年，「櫻桃小丸子原作 40 周年」特展將於 6 月 18 日於松山文創園區 5 號倉庫盛大開展。展覽將串聯漫畫誕生、動畫化到跨世代風靡亞洲的發展歷程，包含作者櫻桃子的漫畫複製原稿、小丸子各種經典表情與金句、沉浸式光影演出，還有大家都知道的歷代經典片頭、片尾主題曲也會再次放送，喚醒電視兒童的美好時光。

歡迎大小朋友快來展場跟著熟悉的音樂旋律「劈哩啪啦，劈哩啪啦，叭叭叭啦叭～」，再次走進小丸子天馬行空的想像世界，重新感受那份純真、溫暖與歡樂。

11. 《伊藤潤二展誘惑》2026/06/18 - 2026/09/28

膽子夠大的看過來！恐怖美學大師伊藤潤二首場大型原畫展海外首站終於來台灣啦！本次展出由木棉花國際、時藝多媒體以及朝日新聞社聯手呈現，透過高精細複製原畫完整再現多部經典傑作，帶給觀眾超越恐怖漫畫範疇獨一無二的藝術饗宴。

展覽包含精選《富江》、《漩渦》、《十字路口的美少年》等代表作的高精細複製原畫，細緻呈現作品中獨特的線條魅力與構圖張力。現場亦結合多媒體展示與訪談影片，帶領觀眾深入了解創作背後的靈感來源與思考脈絡。此外，展覽依主題規畫多個展區，完整建構出伊藤潤二筆下令人著迷世界，像是本次必看主視覺新作《富江・Cheek Love》，以及從「美醜」切入，展現伊藤筆下角色迷人又詭異的魅力；「潛伏於日常的恐懼」描繪平凡生活中逐漸蔓延的不安感，帶大家原地登入那讓人毛骨悚然、卻又美到欲罷不能的怪奇世界。

📍 華山文創園區

12. 《OSAMU GOODS 五十周年展》2026/06/26 - 2026/09/13

圖／OSAMU GOODS

被譽為日本「可愛始祖」的插畫大師原田治（Osamu Harada），其創立的經典品牌迎來海外首場大型特展！大師將留美期間受普普藝術影響的美式復古線條，與日本昭和風格巧妙融合，創造出吉兒（Jill）、傑克（Jack）等風靡半世紀的經典角色。

本次展覽匯集超過 300 件各類設計、公開珍規手稿，更要揭開風格品牌的誕生祕密！以扣合「生活風格」角度，深度呈現原田治「大人味的可愛」生活美學，帶大家一起回顧品牌 50 年來的發展軌跡。

13. 《2026波隆那插畫展》2026/07/04 - 2026/09/28

圖／翡冷翠文創

巡迴全球 20 多國、吸引逾百萬人次參觀的「插畫界奧斯卡」，連續第 6 年登台！本屆大賽國際評審從全球 81 國、3,520 位創作者的 17,600 件作品中，嚴選出 78 位藝術家、390 幅年度頂尖之作！

展覽將以「透過插畫，看見想像與世界」為策展核心，精心規劃四大主題展區，帶領觀眾展開一段循序漸進的沉浸式旅程。四大主題分別是走進天馬行空的創意起點「想像之門」、體會貼近日常情感場景「生活的詩」；創新前衛媒材與技法的「圖像實驗室」，以及跨越文化的圖像語言「世界的故事」，邀請大家一起遊走在世界各國頂尖畫師的圖像世界中，重新感受創作的好奇、理解與想像！

展覽資訊： 《2026波隆那插畫展》

時間：2026/07/04 - 2026/09/28

地點：華山文創園區 西4、西5-1館

14. 《動漫最高祭 ANIME MAX FESTIVAL》2026/06/18 - 2026/9/13

圖／木棉花

木棉花日前公布年度盛事「動漫最高祭」，將在華山閃亮登場！本次活動集結市面上眾多炙手可熱的頂流動漫 IP，精心策劃「四大核心主打」經典場景打卡區：包含走入《一拳超人》協會總部感受埼玉的王者霸氣、《進擊的巨人》與調查兵團一同獻出心臟、《鬼滅之刃》沉浸於深刻的夥伴羈絆，以及隨著《葬送的芙莉蓮》展開關於時間與記憶的溫柔旅程。

現場更首創大規模「市集大亂鬥」，集結《JoJo的奇妙冒險》、《戀上換裝娃娃》、《暗殺教室》等多款人氣作品的閃卡機與卡片機，讓粉絲體驗「一抽入魂」的快感。此外，全台最齊全的夢幻週邊殿堂也將同步進駐，嚴選《莉可莉絲》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《防風少年》、《膽大黨》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》等強檔周邊，熱銷經典與暑假首發新品一站到位，絕對是動漫迷今夏不可錯過的必訪祭典。

展覽資訊： 《動漫最高祭 ANIME MAX FESTIVAL》

時間：2026/06/18(四) - 2026/09/13(日) 11:00 - 19:00

地點：華山1914文化創意產業園區 中7B館

票價：免費入場

推薦閱讀：華山文創「動漫最高祭 」集結《進擊的巨人》、《葬送的芙莉蓮》等名場景與閃卡市集，6/18免票登場！

📍 富邦美術館

15. 《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展I》2026/07/18 - 2026/10/19

圖／富邦美術館

富邦美術館與時藝多媒體攜手美國百年藝術殿堂托雷多美術館 (Toledo Museum of Art)，隆重推出兩檔重量級國際藝術特展——《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展 Ⅰ》與《現代藝術百年：莫內到馬諦斯－托雷多美術館珍藏展Ⅱ》，橫跨十六至二十世紀，完整呈現西洋藝術史四百年的經典演變。

首檔展覽集結林布蘭、哥雅、透納等藝術史重要名家畫作。展覽透過光影運用、人物描繪與風景敘事，感受古典繪畫歷久彌新的魅力，並展現歐洲文明、人文精神與時代變遷的深刻樣貌。目前館方搶先祭出「早鳥雙展聯票」，民眾可半價一次打包兩檔藝術大展。

《孩童與推車》法蘭西斯科・德・哥雅.。圖／富邦美術館

展覽資訊： 《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展I》

時間：2026/07/18 - 2026/10/19

地點：富邦美術館 1F 水景展廳 (110 臺北市信義區松高路79號)

《現代藝術百年：莫內到馬諦斯－托雷多美術館珍藏展Ⅱ》

時間：2026/12/12 - 2027/04/13 (冬季跨年展)

地點：富邦美術館 1F 水景展廳 (110 臺北市信義區松高路79號)

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