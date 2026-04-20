【琅琅悅讀‧抽獎】全台瘋媽祖！在眾神看顧的島嶼上，哪一種瞬間最讓你感到安定？投票抽好書《眾神之島3》
島嶼上的神與人，都有了牽掛。與神相隨的島民日常，最療癒的「厝邊」故事集！
電母、太陰娘娘、床母、宮娥、觀世音菩薩、九天玄女，收錄六篇短篇、六篇島嶼上的神祇附錄。
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「全台灣的廟宇遠比超商還多，等於在生活中遇見一間宮廟，比去便利商店還容易！」
在這座「眾神之島」上，我們習慣了與神相鄰的日常。
神恩未必有形，但在某些混沌的時刻裡，又確實感覺被接住。
人心或許脆弱，卻於某些黯淡的角落中，又展現出超凡意志。
於是同在的神與人，都有了牽掛。
成長的祝福、緣分的連繫，人間煙火，無一處不是惦念。
廟宇修復、手工製香，和神祇息息相關的產業，亦是人腳踏實地的生活。
善於捕捉人們心底的隱約「微光」，融合「台味幽默」，光風以民間信仰為主題，描繪出電母、太陰娘娘、床母、宮娥、觀世音菩薩、九天玄女，與台灣這塊土地的連結。
《眾神之島》是一部細數台灣生活景象的故事集，講述最平凡的人，最俗常的事，還有最樸素的盼望。
「琅琅悅讀」與蓋亞文化合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間至2026/5/10 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！
注意事項：
1. 獎項：《眾神之島3》紙本書一本，共計3名，紙本書由【合作單位：蓋亞文化】寄出（寄送僅限台灣）。
2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。
3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。
4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！
5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。
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