歷時144年建築大師高第傑作終於封頂！《國家地理》雜誌6月：仰望聖家堂

文／《國家地理》雜誌中文版總編輯 李永適

在聖家堂窺見偉大

前年，我有幸造訪巴塞隆納，和當年近500 萬訪客一樣，爬上了聖家堂——這座世界上持續建造時間最長的興建中建築專案。當時主塔的上半部尚未完工。然而從外部繁複且匪夷所思的雕塑，到內部的每一個大廳、每處的走廊、每段樓梯，都讓人不斷湧現敬畏與讚歎之情。

這座歷時144 年興建的巴塞隆納聖家堂，最近迎來極具里程碑意義的時刻——隨著17 公尺高的耶穌基督塔十字架完成安裝，聖家堂的主體建設完工，高第的夢想終於在離地172.5公尺的高空化為現實，永遠改變了這座城市的天際線。

本期我們深入這座世上最高教堂的隱密核心。在負責主塔工程的建築師布夏雷烏引領下，我們攀上纖細中空的塔樓內部，揭開那幅過去不為人知的「穹蒼」面紗。這件由工藝世家庫梅亞父子歷時三年、手工彩繪逾5 萬塊三角形瓷磚所拼織出的巨幅壁畫，在陽光與金色光芒交織下，於室內重現了宇宙大霹靂時的原始之光，把枯燥的幾何結構轉化為一條通往天堂的垂直朝聖路。

聖家堂的歷史意義，絕不僅止於極致的工藝或高第個人的天賦，更在於它顛覆既有規範的特質。1883 年高第接手這項計畫時，便大膽捨棄了傳統大教堂常見的扶壁與飛扶壁，轉而從大自然汲取有機靈感，設計出如森林般向上分叉的雙螺旋石柱；他巧妙使用幾何學上的懸鏈拱與雙曲面天窗，把外部自然光引導、漫射入內，創造出一個彷彿在空中飄浮的「光之教堂」。即便在1936 年西班牙內戰期間，高第的工作室與珍貴模型慘遭大火焚毀，後世的總建築師們依然憑藉著殘存碎片與照片，忠實延續著大師的建築遺產。這座贖罪教堂至今仍依循清晨、正午與黃昏的陽光軌跡，照亮誕生、榮耀與受難三個立面，完整體現了信仰、科學與自然律動的完美融合。

這種對信仰與工藝近乎偏執的追求，與現代高效速成的摩天大樓截然不同。聖家堂的存在，提醒活在科技速食時代的我們：真正能留存千古、震撼心靈的偉大傑作，需要時間的沉澱、無數雙手專注地打磨，與深刻靈魂的不懈投入。

試閱內容：

星雲、星座、宇宙塵埃。

我仰望穹蒼，那些色彩讓我驚訝不已。它們交融擴散，構成一幅有著萬千倒影的宇宙圖像。然而，我並不是站在某個晴朗夜晚的暮光天空下，而是在聖家堂內部。

耶穌基督塔內鋪設著一層陶瓷飾面，層層向上延展，匯聚成宛如天穹的穹頂。這是巴塞隆納這座教堂最鮮為人知的祕密之一，這項工程始於將近一個半世紀前，如今正邁入完工的最後階段。時不時，在藍色、褐紅色與橙色的色調之間，會閃現一道醒目的金色光芒。

負責監督聖家堂這座最高塔樓工程的建築師赫羅尼莫．布夏雷烏，帶著我穿梭在錯綜複雜的鷹架、梯子、木製平臺、金屬走道和纜線之間，同時向我解釋，在這個空間重現宇宙的構想是如何成形的：「這項由日本藝術家外尾悅郎主導的計畫，想要重現天空。我們沿著一條愈來愈窄的通道向上攀升，周遭的色調逐漸變亮，最後變成毫無瑕疵的純白。這是一條通往天堂的道路。」他說。

布夏雷烏談起這座塔樓的每個細節時充滿感情，敘述中夾雜著他早已熟記於心的技術細節與尺寸。畢竟，他在這座教堂工作了20年。「我剛來的時候，雨水還會落進中殿，那時我們還沒有把屋頂封起來。我連建築學位都還沒拿到，只是個實習生。」他微笑地說，「現在我們竟然要完工了，這是我從來沒有想過的事。」

電梯把我們送到離地45公尺高的地方，接著我們沿著螺旋樓梯繼續往上，穿過迷宮般的施工空間。偶爾，一座臨時搭建的橋或一道開口，會讓我們突然有種「懸在半空中」的感覺；下方的巴塞隆納在波光粼粼的地中海映照下閃閃發光。其他幾座塔樓的頂端就在我們下方幾公尺處，彷彿伸手就碰得到。

這是聖家堂未來將完成的18座塔樓中最高的一座。現代技術讓它比19世紀原始設計所預想的更加輕盈。塔樓內部不是實心結構，而是一座纖細、近乎中空的圓錐體，中央有一條將設置電梯的井道。這樣的設計，才讓建築得以加入所謂的「穹蒼」，也就是塔樓內部象徵宇宙起源的陶瓷裝飾。布夏雷烏帶我看這些色彩的分布方式：較深的顏色集中在一側、帶藍色調的在另一側，橙色則在相鄰的幾側，如同一片不斷流動的天穹。 (全文未完)

●文章授權轉載自《國家地理》雜誌第295期：仰望聖家堂，未經同意，請勿轉載。

圖／取自《國家地理》雜誌第295期：仰望聖家堂