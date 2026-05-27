琅琅讀墨開幕慶抽好禮，書櫃、閱讀裝備一起升級

登入就送 mooInk $2,000 購機折扣碼！消費滿額再抽 mooInk Nana、 mooInk Chill 等多項好禮，買好書抽好禮，書櫃升級，裝備再升級！

琅讀獎：mooInk Nana 彩色電子書閱讀器+ 7 吋透明保護殼 1 名

好讀獎：mooInk Chill 彩色電子書閱讀器 2 名

亮讀獎：Philips 飛利浦 PAS351 軒笛智能螢幕掛燈 55cm 3 名

輕讀獎：Logitech 羅技 Pebble 2 Combo 無線藍牙鍵盤滑鼠組 3 名

暢讀獎：經濟日報/聯合報 任選其一(暢讀1 年期) 3 名

伴讀獎：平板/電子書架 5 名

讀書獎：U利點數 500 點 20 名

登入禮：mooInk全機型單機 $2,000 購機折扣碼

活動時間：2026/5/27(三) ～ 2026/7/31(五) 23:59 為止。

活動說明：

活動期間內，登入即贈 mooInk 全機型單機 $2,000 元折扣碼，採每週固定結算並於隔週陸續發送至您的會員信箱(（例如:5/27 ~ 6/3 登入者， 於 6/8 當週發送，依此類推)，若因資料不全導致無法聯繫，視同放棄領獎資格。

活動期間內，會員累積消費滿 $599，即具備抽獎資格，本活動以期間內累積訂單原始金額為計算基準。

每位用戶僅限一次抽獎資格（依帳號判定），無法累計。

參加者需於2026/7/31（五）活動截止前，至會員中心完整填寫 E-mail 與 手機號碼。若因資料不全導致無法聯繫，視同放棄領獎資格。

注意事項

1. mooInk 全機型單機 $2,000 元折扣碼，每個會員帳號限領取與使用一次，使用時需以 udn 會員身份登入購買方可折抵，優惠僅限使用於 Readmoo 官網選購 mooInk 全機型「單機」，不適用於配件或組合套裝。

2. 各獎項（獎品圖示僅供參考）將於活動結束後，由系統隨機抽出，並以 E-mail 或簡訊方式通知中獎者。請務必確認填寫資訊的真實性與正確性皆無誤，以免影響領獎權益。（實體獎項寄送僅限台、澎、金、馬）

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 若發現利用外掛、機器人或不正當方式參與，主辦單位有權取消其領獎資格。

5. 聯合線上保留隨時修正、暫停、終止或解釋本活動之最終權利（包括但不限於更換活動、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項）。

6. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至bookstore@udngroup.com信箱。

7. 參與本次活動即代表您已充分了解並同意接受本注意事項。