橫跨清明與媽祖遶境！琅琅悅讀推出「萬物皆有靈」專題，十位作家聯手紀錄當代信仰備忘錄
每年四月，從清明祭祖到農曆三月的媽祖遶境，台灣進入一年之中最重要的信仰時節。香火、鑼鼓與人潮交織，不只是傳統節俗的延續，也是一種集體情感的流動。特別是在國際局勢動盪、不安感升高的此刻，信仰不再只是宗教儀式，更成為安定人心、回應焦慮的重要力量。
琅琅悅讀特別企劃「萬物皆有靈──當代作家的信仰備忘錄」專題，邀請何敬堯、謝宜安、姜泰宇(敷米漿)、宴平樂、顏訥、出版魯蛇碎碎念等十位作家，透過四大主題「媽祖信仰篇」、「進香情更怯」、「神助功日常」與「獨特信仰角度」，展開一場關於靈魂的集體書寫。從震撼人心的遶境紀實、承載血緣的家族祭儀，到異國色彩的女巫小鎮水晶球算命，乃至於天主教祝禱團等創新視角，我們探討大眾關注的信仰議題，並非為了刨根問底地追尋所謂的神蹟，而是為了辨認這些名稱與儀式，如何成為我們在混亂時代中的避風港，塑造並反映了我們的情感寄託與想像力。
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信仰的本質，往往源於對生命的熱愛，那是一股支撐我們前行的正向能量。
在本專題中，我們試圖打破「靈與不靈」的二元對立——即便我們對傳統儀式感應有限，或並非虔誠信徒，但那份對生命的熱忱與對未知的敬畏卻是共通的。靈驗與否或許因人而異，但在動盪的時局下，你我之間渴望心靈安頓的初衷並無不同。信仰不應是分隔彼此的鴻溝，而是一面映照內心的鏡子，照見我們在迷惘中仍然選擇相信、期待，並繼續生活。
琅琅悅讀精選專題
「萬物皆有靈──當代作家的信仰備忘錄」
清明與遶境交織的季節，琅琅悅讀邀十位作家書寫信仰備忘錄，從祭儀到感應，探尋信仰如何塑造生命的情感與想像。這是一場超越「靈與不靈」的集體回望，將迷惘化作安定的力量。在與神擦肩時，聽見內心的聲音。
發布時間3月底至5月，陸續更新！敬請期待
📝03/26：【媽祖信仰篇】何敬堯／澎湖天后宮奇幻鱷與神同行
📝04/02更新：【進香情更怯】謝宜安／關於拜拜那件事
📝04/09更新：【神助攻日常】姜泰宇／拿香、拜拜與打嗝
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