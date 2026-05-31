趙孝萱／三宅一生的「皺褶與幾何包」，一場解放身體的當代美學革命

文／趙孝萱（作家）

提及「三宅一生」（Issey Miyake）這個名字，在多數人的直覺聯想裡，會立刻浮現街頭上辨識度極高的幾何方格包，或是那件摺疊後無需熨燙的經典皺褶衣。在商業的巨大成功下，這些符號幾乎成了他的代名詞。

然而，如果我們的目光僅僅停留在這些時尚標籤上，便會與這位大師最深邃的藝術靈魂擦身而過。三宅一生本質上並非一位耽溺於潮流的服裝設計師，而是一位關懷人類未來的身體哲學家與結構創新者。大眾所熟知的那些皺褶，只是他用來實踐一場長達半世紀、關於「自由與解放」革命的媒介。

要理解你所不知道的三宅一生，必須將時鐘撥回他的創作起點。那是一個關於解構外在束縛、找回身體主體性的核心哲學。在西方傳統的服裝剪裁邏輯中，衣服往往被視為一種具有結構性的「模具」，人體必須去適應那些由縫線、墊肩所拼湊出的精確輪廓。

但三宅一生反其道而行，他深刻意識到服裝不應是框架肉身的盔甲，而應是皮膚的延伸。他提出了「一塊布（A-POC）」的極致構想，這份構想的根源，深深植根於日本傳統的和服美學。和服的本質就是一塊未經繁複剪裁的織物，它不刻意雕琢人體的曲線，而是用摺疊與繫帶讓布料去包容所有的身材與動作。三宅一生承襲了這份傳統，並將其轉譯為現代人能穿著去工作、去生活的生活物件。

身著和服的日本女性（圖取自維基百科）

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《感知的美學：三宅一生、杉本博司、坂本龍一》

在這份日本文化底蘊中，最迷人的便是他對於空間「間」（Ma）的極致運用。對三宅一生而言，設計衣服最重要的不是布料本身，而是衣服與身體活動之間所留下的那個「空隙」。因為有了這個「間」，衣服裡便有了空氣的流動，身體才獲得了真正的尊嚴。

他巧妙地將自然界的律動——如風的軌跡、水的波紋——透過高科技與大膽的創新工藝，轉化為布料的特殊紋理。那些著名的褶皺，實際上是自然規律與人造科技的精密對話。他運用了當代最前衛的計算機製圖與壓褶技術，打破了時尚界「先剪裁後壓褶」的常規，改由「先剪裁縫製再進行高溫壓褶」的顛覆性製程，成功將古老的民藝觸感與當代科技完美融合。這種集體叛逆，讓他做出的不只是服裝，更是具備「美學抵抗力」的生活器物。

這份對「解放身體」與「生命力」的極致追求，其實隱藏著一段他極少對外提及的沈重往事。三宅一生出生於廣島，在七歲那年親眼見證了原子彈爆炸的毀滅。在死神的凝視與戰後的虛無之下，他沒有選擇沉淪於悲劇，而是做出了最勇敢的決定：不當一個標籤化的生還者，而是用一輩子的時間去創造「美」與「生機」來對抗毀滅。他把對生存的渴望，轉化為可以被觸摸、可以穿在身上的自由意志。

到了職業生涯的晚期，三宅一生的視野早已徹底跨越了伸展台，他更關心的是這個地球的未來。他敏銳地洞察到現代文明過度消費的傲慢，於是帶領團隊全力轉向環保再生纖維的研究。他關心衣服如何回歸大地，這不僅是一種美學的閉環，更是一位大師對生命的終極承諾。

同時，他在東京創辦了 21_21 Design Sight 美術館，那座由一塊巨大鐵板折疊而成的現代建築，正是他將皺褶美學推向公共空間、教導大眾去觀察日常中那些水、米與雜物之美的實踐基地。

21_21 Design Sight 美術館（圖取自維基百科）

三宅一生教給我們的，從來不只是穿衣的品味，而是在混亂世界中擁有一片屬於自己的安靜留白。如果你渴望穿透商業符號的迷霧，深度探尋這份用身體、眼睛與心靈去感受世界的生命提案，誠摯邀請你加入這門音頻課程。

在這門特別規劃的聲音課中，我們不只帶你深度解析三宅一生如何解構身體，更會橫向串聯攝影大師杉本博司對時間的冷靜凝視，以及音樂教父坂本龍一晚年在死神凝視下與自然重歸於好的終章餘韻。這三位戰後崛起的日本現代美學巨匠，如何合力將古老的傳統火種轉譯為未來的普世語言？這不僅是一門美學導讀課，更是我們在現代焦慮中，為自己打磨的一件「心理防彈衣」。

拉丁格言說：「藝術長青，生命短促。」巨人已然遠行，但他們留下的感官洗禮才正要在你的生命中發酵。歡迎聆聽，在美學的餘韻裡，我們與最豐富的自己相認。

趙孝萱老師主講《感知的美學：三宅一生、杉本博司、坂本龍一》聲音課程。（圖由一刻鯨選提供）

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《感知的美學：三宅一生、杉本博司、坂本龍一》