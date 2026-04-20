【萬物皆有靈】宴平樂／大甲媽祖繞境香路上的三大老豆漿：沙鹿玉皇殿、水尾震威宮、虎尾擇元堂

文／宴平樂

在大甲媽祖大轎即將起駕的晚上十點，我走進沙鹿區，參拜完沙鹿朝興宮、走過變成停車場的竹林南溪還有三山國王保安宮，擠進人潮洶湧的玉皇殿，與樂爸捧起一碗熱騰騰的豆米漿，蹲在牆角，配著老油條大快朵頤起來。

其實在大甲媽祖的香路上，信眾口耳相傳的，有三大老豆漿，他們分別是「沙鹿玉皇殿」、「虎尾擇元堂」與「水尾震威宮」的三碗豆漿。特別提這三碗豆漿的原因，不是說香路上只有這個三個地方有豆漿，也不是說這裡的豆漿有多好喝，而是它們在香路上特別的傳說與歷史。

震威宮前，和村民一起煮豆漿。圖／宴平樂提供

古廟傳說與恰如其分的混漿

就像沙鹿玉皇殿，左邊緊鄰著三山國王的「保安宮」、右邊則是「福利宮」的土地公廟，從小在海線長大的我，時常聽老一輩們分享「保安宮」、「福利宮」這兩間廟，因為當年竹林南溪容易暴漲，神格較高的三山國王，就跟土地公換廟，到溪旁鎮壓水患。

小時候聽這故事總是嘖嘖稱奇，長大之後翻閱學者研究資料才知道，原來實際狀況是當年漳、泉械鬥，本來供奉三山國王，居住沙鹿主要街區的客家人，因為族群遷移的關係，在地方上逐漸式微，而原本居住在溪邊，地理條件相對不好的閩南人，則藉著換廟一說，驅逐客家人，並且美其名用換廟來美化這一段歷史。

因此我覺得，沙鹿玉皇殿黑白兩色混雜的豆米漿，就如漳州、泉洲，三山國王與玉皇大帝的鬥法，彼此交融卻又彼此排斥，如果再加上焦脆的老油條，就彷彿廟後那碑文上所寫的，「漢番」雜處卻又壁壘分明的情景，因此這一碗可以說是夾雜著族群融合與歷史的老豆漿。

豆漿裡的人情味

順著香路南下，第三天會走到虎尾擇元堂，可以喝到香路上的第二碗豆漿。

由於台灣早年縱貫線並未開通，西螺吳厝朝興宮到土庫順天宮這一段路，無法直接走台一線過去，必須沿著田埂小路，先往西經過湳仔，遶進虎尾三塊厝，經過二崙協天宮，再由雲林29號鄉道進土庫。然而從29號鄉道進入土庫這段路，途中甚至還要經過亂葬崗（目前已公告遷墓）。

擇元堂陳屋主就曾在採訪中表示過，由於四十年前虎尾這邊人煙稀少，所以當隨香客跟媽祖大轎到這邊都已非常疲憊，而從田埂小路出來，擇元堂又是第一戶人家，因此許多香客、陣頭紛紛到擇元堂借廁所休息，結果雙方就這樣結緣數十年之久。

大甲媽祖遶境路線固定，沿途為確保路途順暢，鎮瀾宮廟方必須提前去打點，並且與各宮廟交陪，偏偏走到了這裡，沒宮沒廟，只有幾戶人家，這也讓鎮瀾宮後來感念這點，即便遶境路線有變，但無論去程還是回程，都依然會到擇元堂，喝上這一碗人情味十足的豆漿。

繞境時，接駕「陣頭團」也是隨香路上重要的看點之一！圖／宴平樂提供

伏魔大帝兵馬債

最後一碗豆漿是在回程時的「水尾震威宮」可以喝到，不過聽說震威宮主祀伏魔大帝鍾馗爺積欠了大甲媽祖婆一屁股債。

這個傳說是緣於民國48年發生的87水災，根據統計此災害當年造成13處堤防被沖毀，災民高達40萬人，加上當年防洪技術不比現今，氾濫成災的濁水溪、北港溪可以說把整個南台灣都泡在一片澤國之中。

水尾村的河堤是非常簡陋的土堤堆砌而成，那時候南台灣的各處堤防幾乎都已失守，對於早已經習慣濁水溪氾濫的水尾村來說，更是感到絕望的一刻，沒想到村莊旁的土堤卻出人意料之外的挺了過來，暴漲的溪水沒有淹進村莊。這個宛如神蹟般的事件，讓水尾村居民紛紛表示，肯定是因為震威宮的伏魔大帝跟鎮瀾宮媽祖婆借了許多兵馬來鎮住堤防，才使今天水尾村能夠保有一方安寧。

也因為這樣，每年到了大甲媽祖遶境時，村民總會集體動員，一起煮豆漿給信眾們，同時也希望香客到這裡的時候，可以多添一些香油錢，以助伏魔大帝還當年的兵馬債，我覺得這一碗，可以說是感念媽祖婆與鍾馗爺神威赫赫的慈悲豆漿。

香路上三大豆漿，幾乎在一定程度上都代表了整條香路的縮影，大甲媽祖遶境的路線固定，這當然是人為計劃與控制，但是在某些特定路段，卻很難完全被人力掌控，而走過這一條香路的變化，我認為更類似一段又一段台灣人民，為了同一個目標而共同努力的接力、協力所成就，這也就如在香路上時常聽到的一句話，「所有台灣人為了同一個目標共同努力，這種感覺不但奇特、同時也很美好。」

夜晚的繞境與燦爛煙花。圖／宴平樂提供

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作者簡介： 作家宴平樂。圖／宴平樂提供 宴平樂

國中時期開始創作，電機工程系畢業，興趣使然一度想轉考中文系，但是被補習班主任當場掃地出門，寫作資歷超過十年，出版作品超過100本，橫掃蘋果日報小說排行榜四十餘次。曾獲兩岸青年網路文學獎一等獎、最佳人物獎、琅琅原創大賞圖書出版潛力獎。

著有《天蒼烈雪寒飛箭》系列、《起駕，回家》改編廣播劇曾獲58屆廣播金鐘獎、《女將，陣勢》琅琅原創大賞圖書出版潛力獎。

書名：《女將，陣勢》

作者：宴平樂

出版社：采藝出版社

出版日期：2026年4月20日

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