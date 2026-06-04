富邦美術館《古典光影大師》林布蘭、哥雅珍藏名作七月登台！3萬張早鳥雙展聯票6/5開搶

國際藝壇傳來重磅消息！世界級藝術盛事《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展》（Rembrandt to Goya: Masterworks of European Painting from the Toledo Museum of Art）將於今年7月18日正式登陸台北富邦美術館。這場呈現歐陸藝術史輝煌巔峰的世紀大展，目前正於韓國首爾著名的「THE現代首爾」（The Hyundai Seoul ALT.1）6樓藝術空間展出至2026年7月4日，在當地引發空前狂熱，下一站將直接接力移師台灣。

托雷多美術館因應現階段的改造計畫，特別讓珍貴的鎮館名作破例國際巡迴展亮相。圖／托雷多美術館官網

更讓藝術迷驚喜的是，富邦美術館於臉書搶先透露，本次將破天荒推出「高規格雙聯展」，第二檔珍藏展《現代藝術百年：莫內到馬諦斯－托雷多美術館珍藏展Ⅱ》預計於12月接力亮相，並於6月5日搶先開賣超值早鳥雙展聯票！

本次雙展的稀世珍藏，皆來自享譽國際的美國「托雷多美術館（Toledo Museum of Art）」，該館以其質精量豐的歐洲大師巨作聞名全球。該館創立於1901年，佔地37英畝且擁有逾3萬件珍藏，常年免費開放；作為私人捐贈的非營利機構，其指標性建築群與多感官教育計畫，致力傳遞藝術的變革力量。本次展覽全方位呈現16至19世紀西方藝術全貌，範疇橫跨文藝復興晚期、巴洛克、洛可可、新古典主義和浪漫主義等多個史詩時期，生動展現藝術在社會文化、宗教、王權與資本變革下的百年演變，深入探討其作為時代溝通工具的獨特歷史脈絡。

展覽《古典光影大師》必看展件。圖／取自THE現代首爾IG「@thehyundai_seoul」

弗拉戈納爾(Jean-Honoré Fragonard，c. 1750-1752)，《捉迷藏》（Blind-Man’s Buff）oil on canvas，116.8 × 91.4 cm，Toledo Museum of Art。圖片來源：維基百科

首檔展覽《古典光影大師》將空運約50件歐陸巨匠真跡來台，陣容堪稱史詩級。核心亮點包含林布蘭的鎮館之寶《羽毛帽青年》、新古典主義巨匠雅克-路易·大衛的經典《荷拉斯兄弟的誓言》，以及弗拉戈納爾精緻動感的《捉迷藏》等教科書級神作，完美呈現大師筆下的極致光影與構圖。而預計年底登場的第二檔《現代藝術百年》，雖尚未釋出完整展品名單，但從展名便能預見將引進印象派與野獸派兩大熱門畫風的巨作，同樣令人引頸期盼。

隨著開展進入倒數，富邦美術館搶先祭出超有感福利，6月5日起將於時藝多媒體官網獨賣「早鳥雙展聯票」，首波限量釋出3萬張優惠票券，每組驚喜優惠價僅需500元，等於觀眾可以幾乎半價的超殺折扣，一次打包《古典光影大師》與《現代藝術百年》兩檔世界級頂尖大展！6月15日至7月17日展前，則是首檔珍藏展開放預售，民眾可於富邦美術館、udn 售票網、KKday等售票管道購票，展覽全票400元，7月18日展期間則是回歸全票500元。藝術迷務必把握這場藝術盛宴，準時鎖定官方管道搶票、搶便宜！更多資訊可至富邦美術館官網、臉書平台查詢。

售票資訊。圖／富邦美術館臉書

售票資訊。圖／富邦美術館臉書