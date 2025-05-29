暑假國際特展預報！6月起10檔必逛展覽：故宮100+院慶展、富邦美術館印象派、大英泰德美術館透納展 簡介一次看

文／花編

今年暑假重量級國際級展覽百花齊放，從真跡到光影特效、從百年前浮世繪到當代插畫藝術、從啟蒙印象派的光影大師威廉．透納、法國藝術家代表克勞德．莫內，再到美國印象派巨匠查爾德・哈薩姆，不少展覽企劃與2024年印象畫派屆滿150週年息息相關，甚至是台灣首展或全台唯一站，錯過可惜！

以下由琅琅悅讀編輯彙整全台6月起陸續登場國際級特展，推薦10個不可錯過的重磅展覽，包括國立故宮博物院、富邦美術館、松山文創園區等等，讓你提前規劃暑假行程，不必出國也感受國際級展覽所帶來的藝術美學、飽覽大師創作精隨，用輕鬆且幽默的方式看見不同文化的有趣之處。

文章目錄 01. 嘉義 | 國立故宮博物院 南院《江戶浮世之美》 2025/5/30-8/31

02. 台北 | 富邦美術館《印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋》 2025/6/11-9/12

03. 台北 | 國立故宮博物院 北院《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》 2025/6/14-10/12

04. 屏東 | 屏菸1936文化基地《大航海時代！亞洲巡迴展》 2025/6/21-10/19

05. 台北 | 中正紀念堂《威廉透那：崇高的迴響》 2025/6/27-10/12

06. 台北 | 松山文創園區 《入口即地獄 — 噁の食物博物館》2025/6/28-9/28

07. 台北 | 華山1914文創園區 《100%哆啦A夢&FRIENDS》2025/6/28-10/6

08. 台北 | 松山文創園區 《會動的浮世繪》 2025/7/5-10/6

09. 台北 | 松山文創園區 《波隆那世界插畫大獎展》 2025/7/12-10/6

10. 台中 | 中友百貨 《印象派150週年光影藝術展》 2025/7/12-9/6

加碼推薦：一刻鯨選「印象・經典—印象派 150 週年」

(依開展時間序，地點｜展名）

01. 嘉義 | 國立故宮博物院 南院《江戶浮世之美》 2025/5/30-8/31

故宮南院5月30日盛大推出「江戶浮世之美」特展主視覺。圖片來源：國立故宮博物院官網

端午連假前故宮南院將推出《江戶浮世之美》特展，帶領大家開啟三個月的穿越時空東京之旅。為了呈現超越250年前日本江戶時代的浮世繪之美，本展蒐羅海內外珍貴典藏，涵蓋了屏風、手卷、版畫、繪本等多種形制，規劃四個單元，分別為「川流豐華」、「城市時光」、「旅遊樂趣」和「跨界交流」，展演江戶城市生活的樂趣與魅力。

此次合作故宮不只展示典藏文物，與日本東京富士美術館、日本出光美術館與等8個跨國館所合作商借國寶文物，堪稱是「日本清明上河圖」的〈江戶名所圖屏風〉，是世界僅存三件中時代最早的肉筆繪珍品，被日本列為重要文化財，本次展覽只有2週限期（展至6/15止），八幅扇面鉅細靡描繪市井百態，光是這件作品就能欣賞一小時! 還有日本藝術史上最具代表性的作品之一的葛飾北齋〈富嶽三十六景：神奈川沖浪裏〉，這件不只受到印象派大師梵谷讚賞構圖展現動靜交融美感，同時也是印刷在2024年新版千元日幣紙鈔上的作品，具重要文化地位與藝術史影響力，錯過可惜！

佚名，〈江戶名所圖屏風〉，17世紀中葉，藏於日本出光美術館。圖片來源：自國立故宮博物院官網

葛飾北齋（1760-，1849），〈富嶽三十六景：神奈川沖浪裏〉，1831年，藏於東京富士美術館。圖片來源：國立故宮博物院官網

展覽資訊： 江戶浮世之美

時間：2025/5/30-8/31

地點：國立故宮博物院 南部院區 101展室（嘉義縣太保市故宮大道888號）

售票：國人全票150元，外籍人士全票350元

02. 台北 | 富邦美術館《印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋》 2025/6/11-9/12

富邦美術館首次推出以多元藝術家創作集合特展「印象派：從莫內到美國：光、跨越海洋」6月11日起閃耀登台。圖片來源：富邦美術館

富邦美術館繼去年8月重磅展出《梵谷：尋光之路》後，今年暑假再次迎接國際級巡迴特展《印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋》，與慧眼獨具的美國伍斯特美術館（Worcester Art Museum）攜手合作，橫跨歐洲與美國的印象派鉅作，一口氣帶來 38 位藝術家、52 件藝術真跡將從韓國直接空運來台。本次展出不只是富邦首次與伍斯特美術館合作，同時也是開館以來首次展陳多位藝術家的作品，包含巴黎名家莫內、雷諾瓦、畢沙羅、塞尚，以及美國代表性印象派大師卡薩特、哈薩姆等，完整勾勒印象派從巴黎走向世界的軌跡。展覽規模空前，不僅是一場回顧歷史的展覽，更是一場橫跨時空的藝術對話現場。

本次展覽聚焦的核心議題：印象派改變繪畫歷史，史無前例的創作手法是如何撼動傳統、改變人們觀看的方式，展件都圍繞於此，此外多件必看藝術品也備受期待，例如，首度來到台灣的克勞德·莫內（Claude Monet）的真跡——〈睡蓮〉（Water Lilies, 1908）呈現畫中層層疊疊的筆觸、流動的色彩，捕捉水面上瞬息萬變的光線與時間感、有「美國莫內」之稱的哈薩姆，他的〈在法式庭園中採花〉，作品色彩繽紛、清新脫俗，完美融合印象派的光影與美國本土精神、以及擅長描繪甜美女性的雷諾瓦，本次展出的〈阿拉伯女人〉則跳脫以往創作主題，透過真實的凝視，具象呈現異國女性的溫柔且靜謐氛圍...等等，相信這些重量級畫作絕對能帶給大家前所未有的藝術盛宴！

(左)柴爾德．哈薩姆（Childe Hassam），《在法式庭園中採花》，1888年，藏於美國伍斯特美術館。

(右)皮耶—奧古斯特・雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir），〈阿拉伯女人〉，1882年，藏於美國伍斯特美術館。圖片來源：富邦美術館官方臉書

03. 台北 | 國立故宮博物院 北院《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》 2025/6/14-10/12

故宮北院第二展覽館修整後首檔特展「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」6月13日起盛大登場。圖片來源：時藝多媒體

國立故宮博物院為了歡慶故宮100+，以及北部院區第二展覽館整修完畢，重新啟用即盛大推出首檔國際特展《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》迎客！本次合作國際級館所「美國大都會藝術博物館」，每年吸引超過500萬名來自世界各地的訪客，收藏近200萬件橫跨五千年人類文明與藝術頂級珍藏精華，被譽為是全球四大博物館之一。此次主要展件聚焦「雷曼收藏」（Lehman Collection），精選38位藝術家、共81件經典名作，不只涵蓋印象派代表人物雷諾瓦、後印象派大師梵谷與塞尚，同時也包含色彩大師野獸派的馬諦斯，以及考特、高更、秀拉、畢沙羅等多名知名畫家，許多作品都是首次離開美國就來台展出，將帶領台灣觀眾飽覽近一世紀的西方藝術發展歷史！

不同於過往習慣以年代或畫派分類的策展形式，這次展覽以「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「從城市到鄉村」及「水岸風光」五大主題劃分，讓觀眾可同時對比多位藝術家的多元詮釋與演變。必看繪作包含奧古斯特・雷諾瓦〈彈鋼琴的兩位少女〉、文森・梵谷〈花朵盛開的果園〉、喬治・秀拉〈大碗島的星期天下午〉、皮埃爾・奧古斯特〈春日〉、卡米耶・畢沙羅〈冬天早晨的蒙馬特大道〉、亨利・馬諦斯〈扶手椅上的裸女〉等等，此外也包含多位知名女性藝術家畫作，如：瑪麗．卡薩特、貝絲．莫莉索及蘇珊．瓦拉東等，展現西方現代藝術發展過程中，女性藝術家逐漸嶄露頭角，以獨特視角與風格開拓藝術表現的新面向。

(左)奧古斯特‧雷諾瓦（1841-1919），〈彈鋼琴的兩位少女〉，1882年，藏於美國大都會藝術博物館。圖片來源自時藝多媒體

(右)文森‧梵谷（1853-1890），〈花朵盛開的果園〉，1888年，藏於美國大都會藝術博物館。圖片來源：自時藝多媒體

喬治‧秀拉（1859-1891），〈大碗島的星期天下午〉，1884年，藏於美國大都會藝術博物館。圖片來源：自時藝多媒體

04. 屏東 | 屏菸1936文化基地《大航海時代！亞洲巡迴展》 2025/6/21-10/19

《航海王ONE PIECE》被譽為是有史以來最好看的漫畫、IP化最成功的作品之一，也是連載最長的漫畫，至今已經連載逾25年，動畫亦已播映逾1,100話，熱血冒險故事風靡全球，深受世界各地粉絲喜愛。國際策劃團隊-INCUBASE Studio設計打造與FM Creative共同執行的《大航海時代！亞洲巡迴展》目前已經成功登陸過馬來西亞、印尼等地，超高互動性與參與感的沉浸體驗展深受好評，此次引進台灣首站，也是唯一站在屏菸1936文化基地，讓不少粉絲雀躍吶喊：「終於不用再跑到北、中部啦！」就是要讓大家能盛夏酷暑中，也能輕鬆感受草帽一行人的熱血故事！

本次展覽共劃分成16個主題展區，帶領民眾從《航海王ONE PIECE》故事開初一起展開冒險篇章，有別於漫畫、動畫的平面形式，不只要粉絲完整參與航海王冒險故事，現場透過生動逼真的視覺效果、氣勢磅礡的音樂神級還原經典橋段，像是「空島沉浸體驗」、火拳艾斯被囚禁的「海底監獄」，以及與「百獸」怪童激戰的「和之國」篇，與最終篇章「蛋頭島」篇都將會一一重現。此外展覽還有「神級還原角色和場景」現場展出多個大型雕塑，包括一座由12個角色組成、重現大戰場面的巨型雕塑，充滿令人著迷的精緻細節，以及設有「AR手機遊戲關卡」，參觀者可挑戰遊戲以累積懸賞分數，邀請粉絲們一同與航海王成員體驗在「偉大航道」上的種種熱血、感人及刺激的冒險故事。

展覽資訊： 大航海時代！亞洲巡迴展

時間：2025/6/21-10/19

地點：屏菸 10號倉庫（屏東縣屏東市菸廠路1號）

售票：預售票270元/張，全票299元/張

05. 台北 | 中正紀念堂《威廉透那：崇高的迴響》 2025/6/27-10/12

重磅國際特展《威廉透那：崇高的迴響》自6月27日起正式登台開展！圖片來源：聯合數位文創

英國最偉大的畫家，約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner，1775-1851），年僅14歲即登入宮廷畫師行列，「光之畫家」美名，擅長以色彩及光線的卓越掌控能力，運用生動捕捉大自然的動態與力量，並重新定義了何謂「風景畫」，是全英國人共同票選出印刷在20英鎊的偉大人物之一，同時他的作品也是啟發莫內以及法國印象派畫家重要繪畫大師！

英國20英鎊紙鈔上的威廉・透納。圖／Flicker @ Bank of England

2025年適逢威廉．透納250周年誕辰，英國泰德美術館發起「Turner 250」一系列活動，其中最受矚目的就是這次引進台灣的全球巡迴展覽「威廉．透納特展-崇高的迴響」！首次出借高達81件真跡國寶，涵蓋素描、水彩以及珍貴油畫，從透納早期描繪英國風景的細緻筆觸，到對威尼斯詩意氛圍的描繪，完整揭示透納藝術風格的演變歷程，以及他對光線與氛圍獨特的詮釋。特別是公認他最傑出的作品〈藍色瑞吉山之日出〉在本次巡展結束後，將會回到泰德美術館封存10年，錯過本次展出就要再等10年！

目前巡展行經過摩洛哥、上海李大城市，當時便吸引了萬千藝術愛好者前往朝聖。全球第三站將在今年6月27日至10月12日於中正紀念堂盛大展出，屆時廣大熱愛藝術的觀眾，將可近距離欣賞這位藝術巨匠的非凡創作。英方策展為了凸顯透納對繪畫及西方藝術中崇高表現的深遠影響，內容先是巧妙結合透納的旅行經歷與創作主題，以始於英國風景、走入山間、歷史故事、威尼斯、海上風暴、海天之間、大自然的崇高美學等主題，規劃出七大展區，貫穿他精彩的創作生涯，同時並列展出近30件當代藝術作品，同讓不同世代的藝術創作彼此相互對話，打造出前所未有、最大規模也是最全面的威廉．透納特展。

威廉‧透納（1775-1851），〈藍色瑞吉山之日出〉，1842年，藏於美國大都會藝術博物館。圖片來源：聯合數位文創 威廉‧透納（1775-1851），〈阿波羅和達芙妮的故事〉，1837年，藏於美國大都會藝術博物館。圖片來源：聯合數位文創

06. 台北 | 松山文創園區 《入口即地獄 — 噁の食物博物館》2025/6/28-9/28

別總是關心哪裡有美食，有時候瞭解一下「另類食物」也同樣重要！亞洲首站、震撼來襲！來自瑞典馬爾摩的話題展覽「入口即地獄—噁の食物博物館」，展覽匯集五大洲35國、85道讓人「聞之色變」的怪奇料理，從瑞典鹽醃鯡魚、冰島發酵鯊魚，到台灣臭豆腐與皮蛋，全面挑戰你的視覺、嗅覺與味覺極限，透過展覽與互動體驗，鼓勵人們以開放的角度重新認識飲食差異。

噁心食物博物館（Disgusting Food Museum）為了鼓勵人們敞開心胸迎接異國美食，現場還設有互動試吃區，讓夠大膽的你親自體驗異地文化的味覺暴擊——。這不只是一場關於「噁」的體驗，而是一場重新理解「美食」與文化差異的冒險。準備好走進吃貨的地獄入口，勇敢一探究竟嗎？

卡蘇馬蘇活蛆乳酪。圖片來源：KKLive 日本納豆。圖片來源：KKLive

台灣也有令外國人難以理解的美食──皮蛋。圖片來源：KKLive

展覽資訊： 入口即地獄 — 噁の食物博物館

時間：2025/6/28-9/28

地點：松山文創園區 藝巷空間（台北市信義區光復南路133號）

售票：早鳥票320元/張，全票370元/張 延伸閱讀： 亞洲首展！瑞典馬爾摩「入口即地獄—噁の食物博物館」85道惡趣味食物6月現身松菸 早鳥票開搶

07. 台北 | 華山1914文創園區 《100%哆啦A夢&FRIENDS》2025/6/28-10/6

超人氣特展《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》6月28日將登陸台北華山文創園區。組圖／琅琅悅讀，圖片來源：聯合數位文創提供｜Credit: AllRightsReserved

全港爆紅的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》今年夏天7月起在台北華山文創園區盛大展出，由聯合數位文創主辦，並攜手AllRightsReserved、Fujiko Pro等策展團隊，展覽內容全面升級，打造出一場適合親子共遊、粉絲必朝聖的歡樂盛典。現場將展出超過100座哆啦A夢與朋友們的立體公仔，以及台灣首見、震撼登場的12米高巨型充氣哆啦A夢，並重現經典單行本與大長篇漫畫場景，搭配珍稀複製原畫、沉浸式微型劇場等豐富展項，令人目不暇給。

展覽主題圍繞「朋友」與「想像力」，特別打造藤子・F・不二雄老師的復刻工作室，首度於台灣公開，帶領觀眾從創作者視角探索靈感誕生的起點；專為本展打造的微型劇院則放映日本團隊製作的原創動畫，結合鏡面打造的「無限哆啦A夢世界」及互動投影的「大雄的閱讀房間」，構築夢想中的未來空間。此外，展覽也首度揭曉全新秘密道具「100%朋友召喚鈴」，象徵哆啦A夢召喚好友一同重聚，邀請所有粉絲攜手摯友，共度一場跨世代的童趣旅程。

巨型漫畫牆與長篇場景牆。圖為香港站照片。圖：聯合數位文創提供｜Credit: jsrpixel 12米充氣哆啦壯觀又可愛，圖為香港站照片。圖：聯合數位文創提供｜Credit: AllRightsReserved

08. 台北 | 松山文創園區 《會動的浮世繪》 2025/7/5-10/6

當日本經典藝術「浮世繪」動起來會示怎樣的光景呢？《會動的浮世繪》沉浸式大展將於7月5日至10月6日於台灣盛大登場，由翡冷翠文創攜手日本策展團隊打造，結合CG動畫、投影技術與原創音樂，帶領觀眾穿越時空進入江戶時代，親歷一場橫跨三百年的視覺奇旅。展覽集結六大浮世繪巨匠：葛飾北齋、歌川國芳、歌川廣重、喜多川歌麿、東洲齋寫樂與歌川國貞，超過300件經典畫作與珍稀真跡同步亮相，從自然名勝、花卉美人到江戶市井風情，全面展現東瀛藝境的風華絕代。

究極風雅九大展區主題「浮世誕生」、「花卉美人」、「自然之韻」、「水之風景」、「江戶風情」、「奔放狂野」到「雅藝再現」，層層遞進，邀請觀眾將在360度投影與AI互動設計下，深入了解浮世繪的藝術靈魂與歷史背景，讓你從「看展」變成「走進古畫裡」，不只是藝術迷、日本迷絕不能錯過的夏日盛事，更是親子族群全家同樂的文化首選。讓浮世繪用最現代與科技化的方式，向世界訴說它的不朽魅力。

展區二 名勝風景-眺，參考歌川廣重筆下的江戶風光與葛飾北齋《富士山三十六景》中的壯麗景色而製作而成的光影展 。圖片來源：翡冷翠文創官網 展區五 江戶風情-藍，帶領觀眾將感受到水的力量與美感，以及日本藝術家一生追求的「水的表現」魅力。圖片來源：翡冷翠文創官網

09. 台北 | 松山文創園區 《波隆那世界插畫大獎展》 2025/7/12-10/6

每年夏天最夢幻，也是最童趣的藝術盛事《波隆那世界插畫大獎展》來了，為慶祝義大利「波隆那童書展」創辦60週年，今年展覽破天荒推出三大主題合一企劃：年度插畫盛會《波隆那世界插畫大獎展》、珍稀回顧《60週年紀念展》，以及《波隆那SM國際插畫大獎展》精選原作，集結全球101位插畫家共433件作品，規模可說是創歷年新高！

波隆那插畫展素有「插畫界的奧斯卡」的美名，自1967年創辦以來，無數創作者以五幅作品講述故事、爭取入選，每年大獎吸引超過千名插畫家投稿，值得關注的是台灣今年共有四位插畫家獲選，分別為陳瑋璿、黃亮昕、潘心屏與戴維君。陳瑋璿以《水果天堂》再度入選，戴維君則受邀參與「60週年紀念展」，並以精彩創作入選企劃視覺設計，成為本次展覽的重要亮點之一。

今年主題圍繞夢境，展覽共分為四大展區：「入夢口」、「造夢所」、「夢之浮島」、「夢的迴音」，從童趣溫馨到深刻思辨，每一幅畫都是一段感情的延伸。本次展覽不僅適合親子共賞，也是藝術愛好者不容錯過的靈感饗宴。邀請大家走進插畫編織的奇幻世界之中，感受這場結合藝術、教育以及娛樂的夢幻盛會！

展覽資訊： 《波隆那世界插畫大獎展》

時間：2025/7/12-10/6

地點：松山文創園區 2F 多功能展演廳 （台北市信義區光復南路133號）

售票：預售票290元/張，全票390元/張

10. 台中 | 中友百貨 《印象派150週年光影藝術展》 2025/7/12-9/6

《印象派150週年光影藝術展》

台灣最終場！《印象派150週年光影藝術展》將壓軸登場台中中友百貨，為中部觀眾獻上壓軸的沉浸式藝術盛宴。這場極盡聲光之美的光影展，集結世人最愛的「印象派」大師精華，以影片、原寸仿真畫作等多元方式，帶領觀眾回顧印象派150年的歷史與重要事件，認識最具代表性的畫作與畫家，領略印象派對人類藝術史的貢獻與影響。

本次光影展為台灣巡展第三站，是紀念2024年印象派誕生150週年的特別企劃，這個打破傳統繪畫的框架、讓全球眾人津津樂道的也是最深植人心的「印象派」顛覆西洋繪畫史，展覽透過將莫內、雷諾瓦、梵谷等38位大師的經典作品，透過頂尖聲光科技打造五大主題展區，包括「黃金印象」、「花都風情」、「藝象之都」、「光影之舞」、「四季之歌」，重現畫家捕捉瞬息光影、描繪日常詩意的創作魅力，融合影像、音樂與空間設計，帶你穿越時空、走入經典名畫之中，用時髦和有趣的的互動方式，感受藝術的經典與精神。

加碼推薦：一刻鯨選「印象・經典—印象派 150 週年」 說到印象派，你腦中是否浮現〈日出・印象〉或〈星夜〉，莫內〈撐傘的女人〉畫的究竟是誰？梵谷和高更又有哪些愛恨情仇呢？ 想搶先瞭解印象派藝術家的創作風采嗎？一刻鯨選精選聲音課程「印象・經典—印象派 150 週年」，解放雙手和眼睛，跟著專業導覽，以及五位經典藝術家以自述的方式，與你分享印象經典的創作故事。