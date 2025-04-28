亞洲首展！瑞典馬爾摩「入口即地獄—噁の食物博物館」85道惡趣味食物6月現身松菸 早鳥票開搶

來自瑞典馬爾摩、引爆國際話題的「入口即地獄—噁の食物博物館（Disgusting Food Museum）」即將於6月28日重磅登台，亞洲首站獨家震撼展出！展覽內網羅五大洲、35國、85道的「怪奇」食物，不只顛覆味覺，更從視覺、嗅覺及味覺全面挑戰你的感官極限，每一瞬間都在逼近你的忍耐邊界。請準備好從入口開始就全面刷新你的美食定義！

臭到懷疑人生、嘔到靈魂出竅——全球最可怕的食物集體來台！

你以為臭豆腐已經夠臭了嗎？來自瑞典馬爾摩，連年榮獲貓頭鷹（Tripadvisor）旅行者之選至尊獎、號稱「吃貨地獄」的 Disgusting Food Museum 即將首度來台展出，準備用各種獵奇視角，狠狠刷新你的味覺三觀！從一聞就靈魂出竅的瑞典鹽醃鯡魚（Surströmming），到一口下肚就懷疑人生的冰島發酵鯊魚（Hákarl），再到台灣人心頭好的臭豆腐與皮蛋，每一道料理都在告訴你：「噁」，只是文化差異下的美味誤會！

瑞典鹽醃鯡魚罐頭（Surströmming） 冰島發酵鯊魚（Hákarl）

關於「噁の食物博物館」

「入口即地獄 — 噁の食物博物館」致力於挖掘並呈現世界各地文化中的「另類美食」，透過展覽與互動體驗，鼓勵人們以開放的角度重新認識飲食差異，進而促進對多元飲食文化的理解與尊重。該博物館（Disgusting Food Museum）最初創立於瑞典馬爾默，迅速引發全球關注，並陸續在法國、德國與美國等地巡迴展出，成為探索食物與文化之間關係的獨特場域。

瑞典噁心食物博物館。圖／取自臉書 @ Disgusting Food Museum

瑞典噁心食物博物館。圖／取自臉書 @ Disgusting Food Museum

你的噁心，我的開心

這場展覽不只是惡趣味收集，而是一場徹底翻轉五感的專屬體驗，帶你重新打開對「美食」的想像——搞不好你原本避之唯恐不及的食物，在別人眼中可是頂級料理；也搞不好是造成他人 PTSD 的料理，會成為你心中的人間美味！

走一趟「入口即地獄—噁の食物博物館」，用鼻子聞、用眼睛看、用味蕾嚐，來場全感官的文化衝擊之旅！也許你下一道「驚嚇系美食」，就是別人眼中愛不釋口的料理。在這個「越怪越想試」的時代，獵奇與挑戰已成為當代最夯的話題趨勢。

瑞典嗅覺體驗

全台唯一味覺試膽大會，你敢來挑戰 ？

本展希望透過這份「想試試看」的勇氣，邀請觀眾重新思考「噁心」的定義，理解食物與文化之間的密切關聯。除了展出世界各地的文化衝擊餐點，探討食物、社會與心理的關聯，現場還設有互動試吃區，讓夠大膽的你親自體驗異地文化的味覺暴擊——也許會皺眉，也許會上癮，但絕對會讓你重新理解：「噁」，只是還沒理解的「美味」罷了！

「入口即地獄—噁の食物博物館」將於2025年6月28日正式開幕，地點位於松山文創園區藝巷空間。無論你是勇於挑戰的美食冒險家，還是對世界奇特飲食文化充滿好奇，這場展覽都將帶給你前所未有的感官體驗！更多詳情見KKLive官方Instagram，以及 Facebook。

卡蘇馬蘇活蛆乳酪

日本納豆

歐洲鹹甘草糖

皮蛋

菲律賓鴨仔蛋

展覽資訊： 入口即地獄 — 噁の食物博物館

Disgusting Food Museum

▸ 展覽日期 ▸ 2025/6/28（六）-9/28（日）

▸ 開放時間 ▸ 10:00 - 18:00

▸ 展覽地點 ▸ 松山文創園區 藝巷空間（台北市信義區光復南路 133 號）

