莫內《睡蓮》6月首次登台！富邦美術館引進52件大師真跡 限量預售票組合熱賣中

富邦美術館繼去年8月重磅展出《梵谷:尋光之路》後,今年暑假再次迎接國際級巡迴特展《印象派—從莫內到美國:光、跨越海洋》,與美國伍斯特美術館(Worcester Art Museum)攜手合作,橫跨歐洲與美國的印象派鉅作,一口氣帶來 38 位藝術家、52 件藝術真跡抵台。克勞德·莫奈(Claude Monet)的真跡——《睡蓮》(Water Lilies, 1908)也將首度來到台灣。預售票與限量雙人禮品組套票,即日起至6月10日在富邦美術館官網現正熱賣中。

美國伍斯特美術館建築外觀。圖片來源:FB-Worcester Art Museum

建立於1896年,作為全美第一個購藏莫內《睡蓮》系列的美術館,伍斯特美術館在創館初期便慧眼獨具,率先收藏當時尚未廣受歡迎的印象派,如今,它豐富的法國及美國印象派館藏吸引許多觀眾慕名參觀。此次展覽空運來台52件伍斯特美術館珍藏印象派真跡,匯聚近40位大師作品,包括法國印象派巨擘莫內(Claude Monet)、雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)、畢沙羅(Camille Pissarro)、塞尚(Paul Cézanne),以及美國代表性印象派大師卡薩特(Mary Cassatt)與哈薩姆(Childe Hassam)等,完整勾勒印象派從巴黎走向世界的軌跡。

克勞德·莫內(Claude Monet),《印象·日出》,1872,油彩、畫布,48 × 63 公分,Worcester Art Museum

此展深入呈現印象派繪畫三大關鍵特色:捕捉眼睛所見的瞬間印象、走出畫室進行戶外寫生,以及運用明亮色彩與鬆散筆觸展現光與空氣的流動感。展覽將帶領觀眾穿越印象派的誕生與擴展之路,從印象派的革命性起源與對傳統繪畫的顛覆,到巴黎作為印象派的中心、印象派在歐洲的擴展、美國印象派的獨特發展,再看藝術家如何突破印象派的界限,以及印象派如何被運用來描繪美國西部風景。一次看懂印象派如何撼動傳統、改變人們觀看的方式。

多件必看印象派精彩作品即將登場,包括印象派開山始祖莫內經典的《睡蓮》,是他晚年最重要、也最具代表性的創作之一,透過層層疊疊的筆觸、流動的色彩,捕捉水面上瞬息萬變的光線與時間感,展現對光與色彩的終極追求,是印象派走向現代抽象藝術的重要橋樑。

不只有莫內必看,他的啟蒙老師,被譽為「天空之王」、「印象派先驅」的法國畫家——歐仁・布丹(Louis-Eugène Boudin),對天空、海洋、光線的敏銳觀察與描繪技巧,為莫內打開了一道全新的視野,精彩作品《特魯維爾港,維修中的港口》充滿了清新的空氣感和靈動的光影,也展現海風與光芒,同樣也很值得一看!

克勞德.莫內(Claude Monet),《睡蓮》,1908年,油彩、畫布,94.8×89.9公分,Worcester Art Museum, Museum Purchase, 1910.26

歐仁.布丹(Louis-Eugène Boudin),《特魯維爾港,維修中的港口》,油彩、畫布,36.2 × 58.6 公分,1890

有「美國莫內」之稱的哈薩姆,他的《在法式庭園中採花》,色彩繽紛、清新脫俗,完美融合印象派的光影與美國本土精神;而美國印象派最重要的女畫家之一——卡薩特,是當時極少數能打入法國印象派圈子的女性藝術家,有別於其他印象派畫家鍾情於塞納河派風光,她選擇描繪母親與孩子之間的親密時刻,經典的《母與子》精準捕捉親情的真摯與溫暖。以哈德遜河風景奠定「哈德遜河畫派」基礎,為美國印象派鋪路的托馬斯・柯爾(Thomas Cole),作家《枯樹湖》將乘船沿途風光與卡茨基爾山區的壯麗景色盡收畫布之中。

柴爾德.哈薩姆(Childe Hassam),《在法式庭園中採花》,1888年,油彩、畫布,71.1×55.1公分,Worcester Art Museum, Theodore T. and Mary G. Ellis Collection, 1940.87

瑪麗.卡薩特(Mary Cassatt),《雷娜.勒費弗抱著裸嬰(母與子)》,1902-1903年,油彩、畫布,68.1×57.3公分,Worcester Art Museum, Museum Purchase, 1909.15

托馬斯・柯爾(Thomas Cole),《枯樹湖》,油彩、畫布,68.6 × 85.8 公分,1825

《印象派—從莫內到美國:光、跨越海洋》不僅是一場回顧歷史的展覽,更是一場橫跨時空的藝術對話。今年夏天6月11至9月29日即將重磅展出,預售票即日起搶先開賣,單人原價450元,特惠價220元、預售推出各限量500組雙人套票禮品組:「微光睡蓮組」440元(含2張展覽票及1件《睡蓮》3D光柵磁鐵)、「光映睡蓮組」990元(含2張展覽票及1件《睡蓮》隨行杯),富邦美術館邀請您親身走進光與色彩的現場,感受印象派的顛覆與自由!

展覽資訊

「印象派—從莫內到美國:光、跨越海洋」

Frontiers of Impressionism: Paintings from the Worcester Art Museum



展覽期間:2025年6月11日至9月29日(週二休館)

展覽時間:11:00-18:00(17:30停止售票入場)

展覽地點:富邦美術館(台北市信義區松高路79號)



票價:

單人預售票220元,販售至6月10日(展期間全票原價450元、愛心票220元、12年國教票暨教師票100元)

預售雙人套票禮品組(共兩款,每款限量500組),富邦美術館官網限定販售至6月10日

「微光睡蓮組」440元(含2張展覽票及1件《睡蓮》3D光柵磁鐵)

「光映睡蓮組」990元(含2張展覽票及1件《睡蓮》隨行杯)

購票請洽:富邦美術館官網(www.fubonartmuseum.org)

主辦單位:富邦美術館、伍斯特美術館