莫內《睡蓮》6月首次登台！富邦美術館引進52件大師真跡 限量預售票組合熱賣中

富邦美術館繼去年8月重磅展出《梵谷：尋光之路》後，今年暑假再次迎接國際級巡迴特展《印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋》，與美國伍斯特美術館（Worcester Art Museum）攜手合作，橫跨歐洲與美國的印象派鉅作，一口氣帶來 38 位藝術家、52 件藝術真跡抵台。克勞德·莫奈（Claude Monet）的真跡——《睡蓮》（Water Lilies, 1908）也將首度來到台灣。預售票與限量雙人禮品組套票，即日起至6月10日在富邦美術館官網現正熱賣中。

美國伍斯特美術館建築外觀。圖片來源：FB-Worcester Art Museum

全美首藏莫內《睡蓮》的美術館珍藏來台 近40位大師重磅登場

建立於1896年，作為全美第一個購藏莫內《睡蓮》系列的美術館，伍斯特美術館在創館初期便慧眼獨具，率先收藏當時尚未廣受歡迎的印象派，如今，它豐富的法國及美國印象派館藏吸引許多觀眾慕名參觀。此次展覽空運來台52件伍斯特美術館珍藏印象派真跡，匯聚近40位大師作品，包括法國印象派巨擘莫內（Claude Monet）、雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、畢沙羅（Camille Pissarro）、塞尚（Paul Cézanne），以及美國代表性印象派大師卡薩特（Mary Cassatt）與哈薩姆（Childe Hassam）等，完整勾勒印象派從巴黎走向世界的軌跡。

克勞德·莫內（Claude Monet），《印象·日出》，1872，油彩、畫布，48 × 63 公分，Worcester Art Museum

撼動傳統的視覺革命 一次看懂印象派的歷史與影響力

此展深入呈現印象派繪畫三大關鍵特色：捕捉眼睛所見的瞬間印象、走出畫室進行戶外寫生，以及運用明亮色彩與鬆散筆觸展現光與空氣的流動感。展覽將帶領觀眾穿越印象派的誕生與擴展之路，從印象派的革命性起源與對傳統繪畫的顛覆，到巴黎作為印象派的中心、印象派在歐洲的擴展、美國印象派的獨特發展，再看藝術家如何突破印象派的界限，以及印象派如何被運用來描繪美國西部風景。一次看懂印象派如何撼動傳統、改變人們觀看的方式。

從莫內到美國 必看印象派大師作品齊聚一堂

多件必看印象派精彩作品即將登場，包括印象派開山始祖莫內經典的《睡蓮》，是他晚年最重要、也最具代表性的創作之一，透過層層疊疊的筆觸、流動的色彩，捕捉水面上瞬息萬變的光線與時間感，展現對光與色彩的終極追求，是印象派走向現代抽象藝術的重要橋樑。

不只有莫內必看，他的啟蒙老師，被譽為「天空之王」、「印象派先驅」的法國畫家——歐仁・布丹（Louis-Eugène Boudin），對天空、海洋、光線的敏銳觀察與描繪技巧，為莫內打開了一道全新的視野，精彩作品《特魯維爾港，維修中的港口》充滿了清新的空氣感和靈動的光影，也展現海風與光芒，同樣也很值得一看！

克勞德．莫內（Claude Monet），《睡蓮》，1908年，油彩、畫布，94.8×89.9公分，Worcester Art Museum, Museum Purchase, 1910.26

歐仁．布丹（Louis-Eugène Boudin），《特魯維爾港，維修中的港口》，油彩、畫布，36.2 × 58.6 公分，1890

有「美國莫內」之稱的哈薩姆，他的《在法式庭園中採花》，色彩繽紛、清新脫俗，完美融合印象派的光影與美國本土精神；而美國印象派最重要的女畫家之一——卡薩特，是當時極少數能打入法國印象派圈子的女性藝術家，有別於其他印象派畫家鍾情於塞納河派風光，她選擇描繪母親與孩子之間的親密時刻，經典的《母與子》精準捕捉親情的真摯與溫暖。以哈德遜河風景奠定「哈德遜河畫派」基礎，為美國印象派鋪路的托馬斯・柯爾(Thomas Cole)，作家《枯樹湖》將乘船沿途風光與卡茨基爾山區的壯麗景色盡收畫布之中。

柴爾德．哈薩姆（Childe Hassam），《在法式庭園中採花》，1888年，油彩、畫布，71.1×55.1公分，Worcester Art Museum, Theodore T. and Mary G. Ellis Collection, 1940.87

瑪麗．卡薩特（Mary Cassatt），《雷娜．勒費弗抱著裸嬰（母與子）》，1902-1903年，油彩、畫布，68.1×57.3公分，Worcester Art Museum, Museum Purchase, 1909.15

托馬斯・柯爾(Thomas Cole)，《枯樹湖》，油彩、畫布，68.6 × 85.8 公分，1825

《印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋》不僅是一場回顧歷史的展覽，更是一場橫跨時空的藝術對話。今年夏天6月11至9月29日即將重磅展出，預售票即日起搶先開賣，單人原價450元，特惠價220元、預售推出各限量500組雙人套票禮品組：「微光睡蓮組」440元（含2張展覽票及1件《睡蓮》3D光柵磁鐵）、「光映睡蓮組」990元（含2張展覽票及1件《睡蓮》隨行杯），富邦美術館邀請您親身走進光與色彩的現場，感受印象派的顛覆與自由！

預售雙人套票禮品組：「微光睡蓮組」440元（含2張展覽票及1件《睡蓮》3D光柵磁鐵，限量500組）、「光映睡蓮組」990元（含2張展覽票及1件《睡蓮》隨行杯，限量500組），富邦美術館官網現正熱賣中。

「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」展覽預售票、優惠票、團體票等各大票種一次搶先看！

展覽資訊 「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」

Frontiers of Impressionism: Paintings from the Worcester Art Museum

展覽期間：2025年6月11日至9月29日（週二休館）

展覽時間：11:00-18:00（17:30停止售票入場）

展覽地點：富邦美術館（台北市信義區松高路79號）

票價： 單人預售票220元，販售至6月10日（展期間全票原價450元、愛心票220元、12年國教票暨教師票100元）

預售雙人套票禮品組（共兩款，每款限量500組），富邦美術館官網限定販售至6月10日

「微光睡蓮組」440元（含2張展覽票及1件《睡蓮》3D光柵磁鐵）

「光映睡蓮組」990元（含2張展覽票及1件《睡蓮》隨行杯） 購票請洽：富邦美術館官網（www.fubonartmuseum.org） 富邦美術館社群：FB、IG 主辦單位：富邦美術館、伍斯特美術館

由富邦美術館與美國伍斯特美術館（Worcester Art Museum）攜手呈現，橫跨歐洲與美國的印象派鉅作展覽「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」，將於2025年6月11日重磅登場！