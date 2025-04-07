塞尚、高更等名畫搶先看！「美國大都會博物館名作展」預售票即日起開賣

《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》由國立故宮博物院與大都會藝術博物館（以下簡稱「大都會博物館」）合作，攜手時藝多媒體歷經多年策劃，由國泰金控主要贊助，將一次展出38位藝術大師、81件世紀真跡名作。展覽即將於今年6月14日至10月12日在故宮北部院區第二展覽館隆重登場。即日起至6月13日止「The Met限定零錢包套票」（售價499元）、「預售單人票」（售價400元）於各大通路搶先熱賣中！

此次展覽為大都會博物館首次來臺展出重要典藏，精選38位藝術大師經典名作，涵蓋印象派領導人物雷諾瓦、後印象派大師梵谷與塞尚、色彩的遊戲家馬諦斯，以及考特、高更、秀拉、畢沙羅等知名畫家，帶領觀眾飽覽近一世紀的西方藝術發展。

世界知名博物館《美國大都會博物館》首次來臺

美國大都會博物館（The Metropolitan Museum of Art）自1870年成立以來，收藏橫跨五千年人類文明與藝術精華，藝術藏品總數超過200萬件，每年更吸引超過五百萬名來自世界各地的訪客參觀，堪稱全球最受歡迎的的博物館之一。本次國立故宮博物院與大都會博物館合作，攜手時藝多媒體共同呈獻《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》，將於故宮北部院區第二展覽館隆重登場，作為該館整修後正式啟用的首檔展覽。臺灣民眾在本地即可欣賞到大都會館藏中藝術史上眾多名家的頂級珍藏之作，一同飽覽從印象派到早期現代主義的藝術精華。

大都會博物館建築外觀與大廳（照片由Brett Beyer拍攝、大都會博物館提供）

81件真跡巨作，大都會精選羅伯特•雷曼收藏首次大規模海外展出

《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》由大都會博物館精心策展，特別遴選羅伯特•雷曼（Robert Lehman）先生捐贈予大都會博物館的珍貴藏品來臺。1969年羅伯特•雷曼先生辭世後，其基金會向大都會博物館捐贈涵蓋文藝復興至20世紀時期，橫跨700年，總計2,7 00件世界名作，而雷曼收藏為過去一個世紀間美國最為重要的私人藝術收藏之一。大都會博物館因此特別設立側廳為其展出，向公眾開放分享其捐贈收藏在藝術文化的卓越貢獻與價值。本次展出大都會博物館81件珍稀藝術作品，其中羅伯特•雷曼先生收藏多達60餘件，這也是其收藏畫作與素描，首次在亞洲規模最大且完整於海外展出。

大都會博物館雷曼側廳（大都會博物館提供）

展覽透過「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「從城市到鄉村」及「水岸風光」五大主題，探索法國繪畫與素描的生動面貌。作品依年代順序排列，作品範圍從印象派、後印象派到早期現代主義，跨越19世紀中葉至20世紀中葉，呈現一世紀以來藝術家對這些主題的多元詮釋與演變，引領觀眾跨越不同風格與媒材展開對話。

加碼曝光印象派高更、塞尚與野獸派馬諦斯等名畫展件

除了三月搶先曝光四幅名畫皮埃爾‧奧古斯特《春日》、喬治‧秀拉《大碗島的星期天下午》、奧古斯特‧雷諾瓦《彈鋼琴的兩位少女》、文森‧梵谷《花朵盛開的果園》之外，今天再加碼釋出五幅名家作品！

分別是法國印象派畫家保羅‧高更《大溪地的出浴女子》、後印象派畫家保羅‧塞尚《布豐莊園附近的樹木與房舍》、丹麥裔法國的印象派畫家卡米耶‧畢沙羅《冬天早晨的蒙馬特大道》，以及法國創辦野獸派畫家亨利‧馬諦斯的《扶手椅上的裸女》等作品，展現完整不且獨立的巴黎畫印象派大師的作品！

保羅‧高更，《大溪地的出浴女子》，1892年Image © The Metropolitan Museum of Art（時藝多媒體提供）

亨利‧馬諦斯，《扶手椅上的裸女》，1920年 Image © The Metropolitan Museum of Art（時藝多媒體提供）

卡米耶‧畢沙羅，《冬天早晨的蒙馬特大道》，1897年（時藝多媒體提供） Image © The Metropolitan Museum of Art

保羅‧塞尚，《布豐莊園附近的樹木與房舍》，1885–86年Image © The Metropolitan Museum of Art（時藝多媒體提供）

此外，展覽同時包含多位知名女性藝術家的畫作，如：美國印象派畫家瑪莉‧卡薩特《春天：站在花園裡的瑪格（花園裡的少女）》、貝絲‧莫莉索及蘇珊‧瓦拉東等，展現西方現代藝術發展過程中，女性藝術家逐漸嶄露頭角，以獨特視角與風格開拓藝術表現的新面向。

瑪莉‧卡薩特，《春天：站在花園裡的瑪格（花園裡的少女）》，1900年Image © The Metropolitan Museum of Art（時藝多媒體提供）

支持藝術不遺餘力！國泰金控贊助大都會名作展引全台藝術熱潮

這場近年規模最大、真跡展品數量最豐富的國際級藝術大展，將於6月14日在國立故宮博物院盛大開展。即日起至6月13日止，「預售票」各通路限時發售中。本次特別推出「The Met限定零錢包套票」（售價499元），凡購買此套票即可獲得時尚可愛「The Met限定零錢包」乙個（紅、白兩款隨機兌換一款）。更多購票與展覽資訊，請詳見時藝多媒體官方網站。

The Met限定零錢包套票1（時藝多媒體提供）

此次展覽主要贊助單位「國泰金控」為臺灣大型知名金融業者，更是金融業唯一贊助品牌。國泰持續將國際級藝術資源引進臺灣，例如攜手雲門舞集共創《國泰雲門隨行吧》於今年邁入30載，累積近300場演出、感動超過270萬人次；亦扶植與深耕本土藝術發展，以行動支持並培育台灣新生代藝術人才──《國泰全國兒童繪畫比賽》更於今年邁入50週年里程碑，持續為不同世代的藝術創作者提供揮灑舞台。2025年，國泰金控以「BETTER TOGETHER」為品牌號召，偕藝文界讓「藝術走入生活」，為臺灣民眾帶來更多元、豐富的藝術饗宴。

展覽資訊 從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展

展覽日期：2025/06/14 (六) - 2025/10/12(日)，週一至週日09:00 - 17:00 (最後入場時間 16:30)。

展覽地點：國立故宮博物院北部院區 第二展覽館一樓特展廳(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位：美國大都會博物館、國立故宮博物院

共同主辦：時藝多媒體傳播股份有限公司

「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」主視覺（時藝多媒體提供）

票價資訊

● 早鳥票券2025/03/13 - 2025/03/31

早鳥雙人紀念套票770元/組：2人入場、紀念套票1組(每組含2張紀念票券)。

● 預售票券2025/04/07 - 2025/06/13

預售單人票400元/張

預售商品套票499元/張：含「THE MET限定零錢包」1個。

● 展期票券2025/06/14 - 2025/10/12

全票500元/張

優待票450元/張

● 購買資格：6歲以上持有效學生證件及學年註冊章者，每證限購一張(碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修等不適用)。

特惠票250元/張

● 購買資格：65歲(含)以上者、持本國或外國身心障礙手冊之陪同者，需出示證件正本，每證限購1張。

展覽期間，國泰世華銀行卡友現場刷卡購票可享9折優惠(限全票，不含早鳥及預售票)，購買紀念品享95折優惠。

「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」票價資訊（時藝多媒體提供）