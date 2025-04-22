英國浪漫主義的天才畫家威廉･透納：瞬息光影，萬變風雲

文／東西縱橫記藝Junie Wang（作家、廣播節目主持人，「東西縱橫記藝」主理人）

◆ 狠狠啟發印象派

人生在世，難免遇上不可抗拒之意外。幸好有時候危機就是轉機。1870年夏天普法戰爭爆發，法國不幸慘敗給普魯士，普軍乘勝前進，團團圍住巴黎城。遇上這等危機，印象派小圈圈之中，馬奈和竇加兩位巴黎公子哥留守城內，協助抵抗普軍。但是莫內（Claude Monet，1840-1926）卻為了逃避徵兵，火速開溜前往倫敦避難，就連新婚妻子和兒子都丟下了。

然而，就是這趟倫敦行，年約30歲的小畫家莫內迎來職業生涯重大轉機。他在倫敦「國家藝廊」（National Gallery）見到英國浪漫主義畫家威廉･透納（Joseph Mallord William Turner，1775 - 1851）作品。

這下子不得了。

畫家參觀美術館做功課是充實技藝、吸收養分所必須，但莫內和透納的相遇卻改寫藝術史走向。透納就像一道強光穿透雲層，為莫內帶來啟迪並開展視野，引導他探索光影效果，建立標誌性創作手法。終其一生，未曾止息。儘管此前莫內已經聽從老師歐仁･布丹（Eugène Boudin，1824-1898）建議，並效法巴比松畫派走向戶外，實際觀察自然。然而，透納描寫空氣、光影和速度的手法既創新又炫目，促使莫內不斷探索類似主題和技法，特別是表現大氣氛圍和光線推移效果時。

待莫內返國之後，1872年底便創作出代表作《印象·日出》（Impression, soleil levant，1872），從而為印象派定名。

可以說，要是沒有透納的戲劇性啟發，莫內或許不會是莫內，印象派可能不見得會誕生。

《日出･印象》（Impression, soleil levant）不能算是一幅精彩傑作，就連莫內自己也承認。但是他在此前不久的倫敦行，因為被透納給狠狠震撼，促使他如此任性走上追逐「外光」之路。圖片取自：瑪摩丹美術館。

◆ 光之畫家，煙雲雨霧

透納為何許人也？當莫內在倫敦首度見到他的作品時，他老人家已經逝去近20年。透納又憑什麼影響印象派徹底實踐「外光」（En plein air），譜寫藝術史新章？

透納是英國最負盛名的浪漫主義風景畫家，也被尊為「光之畫家」（the painter of light）。創作媒材跨足水彩、油畫與版畫，展現豐富多樣風格。

出生於倫敦柯芬園（Covent Garden）附近，透納老爹雖只是一名理髮師兼假髮製作師，卻早早察覺到兒子具備驚人藝術天賦，時常自豪地說：「我兒子將來會成為一名畫家」。神童透納沒有辜負老爹期望，14歲就進入「皇家藝術學院」（Royal Academy）接受嚴謹訓練。而且這之前，透納已經在倫敦著名建築事務所學習素描。林林總總諸多磨練，加上過人天分與不懈努力，都養成透納左右開弓、多才多藝的傑出能耐。

從早期從事傳統風景畫開始，透納逐步走出自己的路，不管保守評論家多少批判嘲諷，晚年更專注探索色彩與光線的力量，藉此營造戲劇性與情感張力。大師之所以是大師，自然不會只為迎合大眾或追求名利而創作。

《雨水、蒸氣和速度-大西部鐵路》（Rain, Steam, and Speed - The Great Western Railway）。圖片取自：英國國家藝廊。

◆ 火車快飛，速度驚人

透納如何以風景主題展現疾速動感？當年又是憑何撼動莫內？

《雨水、蒸氣和速度-大西部鐵路》（Rain, Steam, and Speed - The Great Western Railway，1844）是透納著名代表作，傳達工業革命發展帶來的驚人快速與動盪。此時正逢1840年代「鐵路狂熱」（railway mania），人類與自然力量彼此忙著較勁。依照慣例，透納很可能親身體驗過火車快飛臨場刺激。他採用戲劇性「前縮透視」與對角線構圖，讓視線直指地平線，藉此刻畫蒸汽火車高速駛過梅登黑德高架橋，驟然衝破雨幕向著我們直奔而來，幾乎讓人招架不住的生動景象。

除了時速接近100公里的火車，車頭前方還有野兔在鐵軌上狂奔。透納最後才添上兔子，再次強調並體現速度。只是兔子如今因為顏料老化而模糊不清。圖片取自：英國國家藝廊。 火車快快飛，小船慢慢划。透納巧妙並置現代與傳統，讓我們思考工業化對自然的影響，並為畫面增添詩意與哲學性對比。圖片取自：英國國家藝廊。

因為太快，所有細節模糊不清，只餘隱約輪廓。除了時速接近100公里的火車，車頭前方還有野兔在鐵軌上狂奔。根據目擊者說法，透納最後才添上兔子，再次強調並體現速度。高架橋左側河面有艘小船，右側田野是位農夫駕馬犁田。如此巧妙並置現代與傳統，讓我們思考工業化對自然的影響，並為畫面增添詩意與哲學性對比。

光是這幅《雨水、蒸氣和速度-大西部鐵路》就可見識到透納如何將傳統風景畫的寧逸靜態，轉為激昂動態。站在畫面前方，似乎真能感受到雨霧之中，火車疾駛而來的奔騰氣勢。十分驚人。就是這般具備深厚古典基礎，又能革新傳統，大膽開創，透納既影響莫內與印象派，更成為現代抽象藝術先驅。要不然當年誰敢這麼畫？誰又能擋得住所謂藝評家那張嘴？

難怪莫內當年一見到透納，便被閃電擊中，再也回不去了。

◆ 大師風範值得尊敬

透納一生致力創作，臨終前將作品捐贈給國家，規模非常驚人，包含：100 幅已完成畫作、182 幅未完成畫作，以及 19,049 幅彩色和鉛筆素描和草圖。其中多數於 1897 年轉移至泰德美術館，少數幾件存於國家藝廊。使得泰德美術館所擁有透納作品數量，足以傲視全球！

更難得的是，透納雖已功成名就，卻未曾忘記鼓勵後進，在世時已創立基金資助其他藝術家，甚而促使泰德美術館成立英國著名藝術獎項「透納獎」。

如此兼具才華、風格與胸懷，教人如何不崇拜？難怪透納所營造的風景畫面，不只光影流轉、氣勢磅礡，更是在日暮天地、萬物蒼茫之間，直指內心，悸動不已。

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「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏。圖／聯合數位文創