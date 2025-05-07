史上最美！《會動的浮世繪展》真跡與沉浸光影 7月台北松菸夢幻登場

日本傳統藝術經典浮世繪動起來了！繼《印象派光影藝術展》與《會動的清明上河圖》創下票房佳績後，翡冷翠文創今年暑假將攜手日本策展團隊推出沉浸體驗大展——《會動的浮世繪》（日文：動き出す浮世絵展），將以利用現代科技演繹日本浮世繪藝術精髓，歐亞巡迴展出好評不斷，台灣將在7月5日至10月6日魅力登場，帶領觀眾重返江戶時代，如親臨經歷一場結合經典藝術與數位科技的視覺饗宴。

葛飾北齋、歌川國芳等名家真跡與沉浸體驗共同展出

浮世繪是17至19世紀興盛於日本的一種藝術表現手法，「浮世」日文原意憂世關懷，而後衍伸為一種享樂的人生態度，同時也展現獨有的町人文化，以及新潮流與常民文化樂趣。翡冷翠文創表示，浮世繪不但是日本藝術之最，也對莫內、梵谷、慕夏、克林姆等印象派、新藝術運動大師產生重大影響，成為世界藝術的美談；本次展覽集結浮世繪六大名家：葛飾北齋、歌川國芳、歌川廣重、喜多川歌麿、東洲齋寫樂、歌川國貞等人超過300件經典作品與珍稀真跡，透過CG動畫、投影映射與原創音樂等多媒體技術，創造出多重感官交織的沉浸式體驗空間，讓觀眾不只是「看畫」，而是身歷其境地「走進畫中」，在江戶街頭漫步、與武士擦肩、感受遊女風華、欣賞名勝奇景，彷彿親歷一場跨越時空的東瀛文化之旅。

歷經百年時光、從日本原裝來台！《會動的浮世繪》7月5日至10月6日華美登場！圖片來源：翡冷翠文創官網

究極風雅！九大主題展區

展覽曾在日本東京、名古屋、鹿兒島以及義大利米蘭等城市巡展，累積吸引逾百萬人次參觀，口碑與人氣兼具，此次引進台灣特別升級內容與規模，將成為藝術迷、日本迷與親子族群暑假最適合觀賞的文化亮點。本次展覽共規劃九大主題展區，從「浮世誕生」、「花卉美人」、「自然之韻」、「水之風景」、「江戶風情」、「奔放狂野」到「雅藝再現」，層層遞進、高潮迭起、一氣呵成，觀眾將在360度投影與AI互動設計下，深入了解浮世繪的藝術靈魂與歷史背景，勢必再掀藝術與科技融合體驗的新熱潮。

展區一 魅力起源

本區將帶您走進浮世繪的誕生與發展，從江戶時代的市民文化到浮世繪大師的創作歷程，深入了解浮世繪如何塑造並反映了當時的日本社會與風貌。您將看到浮世繪如何突破傳統藝術框架，捕捉日常生活中的美與情感，並對後世產生深遠影響。

展區二 名勝風景-眺

名勝風景區帶您走進浮世繪大師的視野，沉浸於歌川廣重筆下的江戶風光與葛飾北齋《富士山三十六景》中的壯麗景色，感受日本名勝的藝術魅力。

展區二 名勝風景-眺 。圖片來源：翡冷翠文創官網

展區三 花卉美人-麗

在這個華麗的空間中，欣賞自古以來備受喜愛的花卉與女性之美。盛開的花朵與浮世繪美人相映成輝，展現喜多川歌麿筆下細膩的姿態與情感，如喜悅、憤怒、悲傷與幸福。他的創新美人畫藝術，使女性的優雅與情感表現達到新的境界。

展區三 花卉美人-麗 。圖片來源：翡冷翠文創官網

區四 水之風景-瀧

探索葛飾北齋《各省瀑布巡遊》的壯麗水景，從柔美細緻的涓流到震撼人心的飛瀑，感受水流的力量與變化。透過深淺不一的藍色調，浮世繪大師巧妙展現水的厚度與動感，並呈現不同藝術家對水的獨特詮釋，帶來一場視覺與感官交織的「水之表現」。

區四 水之風景-瀧。圖片來源：翡冷翠文創官網

展區五 江戶風情-藍

探索浮世繪中水的千姿百態——波浪、雨景、江海交融。透過沉浸式影像技術，重現浮世繪大師捕捉水瞬間變化的洞察力與筆觸。靛藍色調的夢幻空間中，觀眾將感受到水的力量與美感，以及日本藝術家一生追求的「水的表現」魅力。

展區五 江戶風情-藍。圖片來源：翡冷翠文創官網

展區六 江戶蹤跡-游

這裡匯聚珍貴的浮世繪真跡，多件經典作品讓您近距離欣賞江戶時代的藝術精髓。此外，展區還原江戶時代的遊樂設施，親身體驗當時的娛樂，在歡樂氛圍中感受浮世繪的趣味與魅力。

展區六 江戶蹤跡-游 。圖片來源：翡冷翠文創官網

展區八 奔放狂野-豪

本區以動態方式展示浮世繪印刷作品，捕捉其中狂野的能量與動感。從歌川國芳的《水滸傳》系列，到戰士與相撲摔跤的激烈場面，這些作品以大膽而細膩的筆觸表現出強烈的視覺衝擊。

展區八 江戶蹤跡-豪。圖片來源：翡冷翠文創官網

展區九 雅藝再現-雅

浮世繪是江戶時代最具代表性的平民文化藝術，隨時代演變，影響至今。此展區以優雅華麗的視覺空間重現其精髓，呈現日本人對美的敏銳感受與細膩表現，並探索浮世繪如何啟發現代設計、流行文化與生活美學。

展區九 雅藝再現-雅。圖片來源：翡冷翠文創官網

《會動的浮世繪》將在7月5日至10月6日在台北市松山文創園區一號倉庫舉辦，預售單人票350元，即日起優惠門票以及套票起售，ibon售票、博客來售票網、udn售票網等各大通路均有販售門票，更多展覽資訊詳洽翡冷翠文創官網。

圖片來源：翡冷翠文創官網

圖片來源：翡冷翠文創官網

展覽資訊： 會動的浮世繪

時間：2025年7月5日至10月6日

地點：台北松山文創園區一號倉庫