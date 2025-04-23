12米哆啦A夢、漫畫手稿暑假登台！超人氣巡迴特展4/28預售票開賣

繼2024年7月由AllRightsReserved在Fujiko Pro協力下創作的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》在全香港掀起一股「哆啦旋風」，引起巨大討論與迴響後，在主辦單位聯合數位文創與協力單位AllRightsReserved、Fujiko Pro、Animation International共同協助並配合台北展場作相應規劃，終於將這個超人氣特展引進台北華山！萬眾矚目、百分百升級的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站》，有超過100個立體造型的哆啦A夢與朋友們、台灣前所未見12米高巨型充氣哆啦A夢、放大版單行本與大長篇漫畫系列、珍貴的複製原畫手稿、沉浸式微型劇場等，好多從未展出過的豐富內容，都將在《100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》華山東2館四連棟精采呈現！

秘密道具「100%朋友召喚鈴」新登場─好朋友隨傳隨到！

超人氣特展《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》6月28日將登陸台北華山文創園區。圖：聯合數位文創提供｜Credit: AllRightsReserved

在哆啦A夢的漫畫中，哆啦A夢總是能從肚子上的四次元口袋中拿出各種新奇有趣、天馬行空卻又實用的「秘密道具」，解救大雄及他的朋友們於困境。這次展覽將解鎖特別的全新秘密道具─「100%朋友召喚鈴」，只要使用「100%朋友召喚鈴」就能將遠在各地的好朋友召喚來身邊。至於為什麼哆啦A夢會拿出這項道具呢？主辦單位保留伏筆表示，等到6月28日正式開展，期待喜愛哆啦A夢的粉絲們與好朋友一起走進展場，共同揭密是被誰用了「100%朋友召喚鈴」，「揪」大家來台北華山見！

展覽五大亮點 驚喜連連拍不完

打動所有世代的超人氣IP哆啦A夢，超越年齡、國界，與大家共同創造許多美好時光片段，本次展覽深受大小朋友喜愛的哆啦A夢與他的好友們再次齊聚，以展覽獨家的特別祕密道具「100%朋友召喚鈴」，邀約朋友們與「你」一同享受最歡樂童趣的夏天。

亮點一：哆啦A夢誕生之地─藤子・F・不二雄老師復刻工作室首度在台公開

藤子・F・不二雄老師復刻工作室首度在台公開。圖為100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展(香港)照片，圖：聯合數位文創提供。

台北首度重現這位天才漫畫家藤子・F・不二雄老師當初埋首創作的復刻工作室，帶領觀眾從老師視角出發，探索簡單流暢的描繪線稿是如何勾勒出活靈活現的經典角色，近距離感受哆啦A夢靈感誕生的瞬間與創作過程。

亮點二：沉浸式體驗哆啦A夢天馬行空的異想世界

展區精心打造「100%微型劇院」，大螢幕獨家放映由日本團隊專為台灣展覽製作的原創短篇動畫！透過鏡面打造空間延伸感的「無限哆啦A夢世界」，及結合3D光雕投影漫畫單行本的「大雄的互動漫畫閱讀房間」，走進微型劇院彷彿置身在充滿奇幻與樂趣的哆啦A夢冒險故事中。

「100%微型劇院」、「無限哆啦A夢世界」、「大雄的互動漫畫閱讀房間」，彷彿置身在充滿奇幻與樂趣的哆啦A夢冒險故事中。圖：聯合數位文創提供｜Credit: AllRightsReserved 「100%微型劇院」、「無限哆啦A夢世界」、「大雄的互動漫畫閱讀房間」，彷彿置身在充滿奇幻與樂趣的哆啦A夢冒險故事中。圖：聯合數位文創提供｜Credit: AllRightsReserved 「100%微型劇院」、「無限哆啦A夢世界」、「大雄的互動漫畫閱讀房間」，彷彿置身在充滿奇幻與樂趣的哆啦A夢冒險故事中。圖：聯合數位文創提供｜Credit: AllRightsReserved

亮點三：從漫畫到長篇動畫，你與哆啦A夢的初次相識都在這

自1970年首篇漫畫誕生，而後改編成電視、電影動畫至今，哆啦A夢是日本最多集數的人氣作品之一，在台灣也熱播超過30年！本次展覽除了展示多幅複製原畫復刻的黑白、彩色手稿外，還有別出心裁的漫畫單行本封面牆，將漫畫書立體化，精選章節與角色人物都躍出紙本就在你身旁。「哆啦A夢的秘密道具空間」則一腳踏進哆啦A夢四次元口袋中，從時光布到更衣照相機，再從空氣槍到馬竹，帶你一覽哆啦A夢各種有趣的秘密道具。

巨型漫畫牆與長篇場景牆。圖為香港站照片。圖：聯合數位文創提供｜Credit: jsrpixel 巨型漫畫牆與長篇場景牆。圖為香港站照片。圖：聯合數位文創提供｜Credit: jsrpixel

另一展區集結《大雄與小恐龍》、《大雄在魔界大冒險》、《大雄與鐵人兵團》等10部大長篇系列作品的立體裝置物及精選的巨幅場景牆，讓每位觀展者共同回味經典，重新感受這些感人又精彩的精彩篇章。

亮點四：上百隻各式造型哆啦A夢與他的好朋友們，一次拍好拍滿

超過100隻各形各色的立體造型哆啦A夢大舉來台！圖為香港站照片。圖：聯合數位文創提供｜Credit: AllRightsReserved

哆啦A夢129.3公分、129.3公斤的外型可愛討喜，無論是大笑、生氣、沮喪、貪吃或耍小聰明的豐富表情更是許多人練習畫畫的範本之一。這次將有超過100隻各型各色的立體造型哆啦A夢大舉來台，特別包括變成紫薯的哆啦、變成狸貓的哆啦、塗了狼人乳霜的哆啦、機器雪人造型的哆啦以及吸血鬼裝扮的哆啦等怪趣裝扮加上可愛的表情，讓粉絲一次擁有最多元的哆啦A夢！

超過100隻各形各色的立體造型哆啦A夢大舉來台！圖為香港站照片。圖：聯合數位文創提供｜Credit: AllRightsReserved 超過100隻各形各色的立體造型哆啦A夢大舉來台！圖為香港站照片。圖：聯合數位文創提供｜Credit: AllRightsReserved

亮點五：今夏絕對的注目焦點！12米高超大充氣哆啦A夢萌翻華山

帶著紅色帽子、手拿畫筆的漫畫家造型哆啦A夢被放大再放大，以近4層樓高的震撼比例矗立台北華山烏梅劇院前廣場，可愛無限大的漫畫家哆啦A夢無論遠看還是近拍都超級吸睛，壯觀程度絕對會成為今年夏天最夯的話題！

12米充氣哆啦壯觀又可愛，圖為香港站照片。圖：聯合數位文創提供｜Credit: AllRightsReserved

紀念商品限定店 展覽週邊獨家上架

擁有高人氣的哆啦A夢除了展覽豐富吸引萬眾矚目，本次也從香港進口多款週邊商品，更規劃台灣站展覽限定商品，只有在展覽內才買的到。實用小物摺疊傘、玩偶鑰匙圈、展覽限定公仔、精美麻將組與潮流帽T等各項精選商品，每樣都別具特色，更多品項還等粉絲自行來挖寶！

各項展覽限定商品，圖為香港站照片。圖：聯合數位文創提供｜Credit: AllRightsReserved 各項展覽限定商品，圖為香港站照片。圖：聯合數位文創提供｜Credit: AllRightsReserved 各項展覽限定商品，圖為香港站照片。圖：聯合數位文創提供｜Credit: AllRightsReserved

展覽4月28日起正式於udn售票網、Klook首先開放預售，預售優惠單人票400元；5月5日起開放全通路預售購買，展覽限量特典套票僅於udn售票網獨家販售，售完為止，更有雙人紀念實體套票、好朋友套票等豐富組合。優惠僅到6月27日止，更多展覽資訊敬請依展覽官方網站、官方FB、IG公告內容為主。

展覽資訊 100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站

時間：2025.6.28 (六) - 2025.10.6 (一)

地點：華山1914文化創意產業園區 東2館四連棟（台北市中正區八德路一段1號）

主辦單位｜聯合數位文創

協力夥伴｜AllRightsReserved、Fujiko Pro、Animation International 展覽官方粉絲專頁｜https://www.facebook.com/doraemon100taipei

展覽官方Instagram｜https://www.instagram.com/doraemon100_tour_taipei/

展覽官方網站｜https://uevent.udnfunlife.com/2025doraemon 購票網址｜udn售票網、Klook