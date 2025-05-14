好評再現！台灣最終場《印象派150週年光影藝術展》暑假台中中友百貨壓軸來襲

大家最愛的「印象派」又來了！2024年是印象派的150週年，集印象派大成的《印象派150週年光影藝術展》，繼台北及高雄兩場後，台灣最終站將在2025年7月12日至9月6日移展至台中中友百貨，壓軸為中部觀眾帶來震撼的沉浸式藝術體驗。預售票獻正熱賣中，想搶優惠的就趁現在！

什麼是印象派？

法語Impressionnisme，19世紀末至20世紀初的一個藝術運動，起源於法國，擴及歐美，影響全球。畫作的特色是筆觸未經修飾而顯見，構圖寬廣無邊，尤其著重於光影的改變、對時間的印象，並以生活中的平凡事物做為描繪對象。

印象派得名得名於法國畫家克勞德 · 莫內的畫作《印象·日出》（Impression, Sunrise），此幅也是印象派最為標誌性的第一幅作品。莫內強調捕捉瞬間光線、色彩變化、印象氛圍為特點，用模糊、分散的筆觸呈現太陽升起時的光線和反射在水面上的效果，畫家們通常在戶外繪畫，尤其是自然風景和日常生活場景。印象派被認為是現代藝術的奠基石之一，改變了藝術的傳統觀念，對後來的藝術風格和運動，如野獸派、立體派和抽象表現主義等產生深遠的影響，也成為世人最喜愛的畫派之一。

法國畫家克勞德 · 莫內的畫作《印象·日出》（Impression, Sunrise）是印象派最為標誌性的第一幅作品。圖片來源：翡冷翠文創官網

極盡聲光之美 集結世人最愛的「印象派」大師精華

西洋繪畫史兩千年，在無數藝術流派中只有「印象派」最深植人心，不僅徹底打破傳統繪畫的框架，以劃時代的光影技法與空氣感意境，開創藝術表現的新格局，更成為全球觀眾津津樂道、世代傳頌的經典。主辦單位翡冷翠文創深知這點，為此藝術盛會精心打造《印象派150週年光影藝術展》沉浸展覽！他表示本次展覽邀請來自歐洲屢獲殊榮的團隊打造，極盡聲光之美，更是全球首度完整集結印象派大師精華作品的展覽。

圖片來源：翡冷翠文創官網

圖片來源：翡冷翠文創官網

絕不能錯過的視覺盛宴！五大主題展區

《印象派150週年光影藝術展》將透過數位光影技術，帶領觀眾以第一視角感受莫內、雷諾瓦、梵谷等大師追光逐影的創作過程，穿越時空體驗畫家捕捉剎那即永恆的感動。此次展覽規劃「黃金印象」、「花都風情」、「藝象之都」、「光影之舞」、「四季之歌」五大展區，完整回顧印象派150年的發展歷程。畫家們在不同時間、季節與光影變化下，捕捉瞬息萬變的世界，展現令人驚嘆的視覺盛宴。

展區一 ｜黃金印象 Introduction

以影片、原寸仿真畫作等多元方式，帶領觀眾回顧印象派150年的歷史與重要事件，認識最具代表性的畫作與畫家，領略印象派對人類藝術史的貢獻與影響。本區入口設有電視播放印象派簡史，以及梵谷自述生平的影片，使觀眾透過影像深入了解印象派的誕生與梵谷的藝術歷程。此外，展區特別設置「梵谷自畫像牆」，讓觀眾近距離感受梵谷獨特的筆觸與色彩表現。

展區一 ｜ 黃金印象 Introduction 圖片來源：翡冷翠文創官網

展區二 ｜ 花都風情 Life & Leisure

馬奈、竇加、雷諾瓦、卡耶博特等畫家將工業革命、城市改造、休閒活動等生活百態一一入畫，公園、咖啡館、歌舞廳、大街小巷都成了他們啟發靈感的場景，生動的題材與大膽的風格隨著時代脈絡而延伸，也留下風情萬千的歷史見證。

展區二 ｜花都風情 Life & Leisure 圖片來源：翡冷翠文創官網

展區三 ｜藝象之都 Art Capital

在這片藝術空間中，您將步入一座專屬於莫內與梵谷的藝廊，沉浸於兩位大師的創作世界。透過會動的畫作與原寸仿真畫作，感受莫內筆下流轉的光色變幻，以及梵谷狂熱筆觸中蘊藏的情感張力。彷彿置身於巴黎的橘園美術館及阿姆斯特丹的梵谷美術館，讓您近距離領略兩位巨匠如何以獨特視角顛覆傳統、啟迪後世，塑造出印象派與後印象派的經典篇章。

展區三 ｜藝象之都 Art Capital 圖片來源：翡冷翠文創官網

展區四 ｜光影之舞 Light & Shadow

光影是最動人的靈魂，畫家們透過細膩的筆觸，捕捉不同時刻、四季變幻與天候交替間的瞬息光感，將剎那化為永恆，譜寫對大自然的禮讚。本區以時空隧道的形式，讓觀眾步入光影交織的藝術長廊。變幻莫測的光影投射在線簾之上，隨著您的步伐，畫面如流水般流轉，彷彿穿梭於晨昏交替的詩意時空。穿越這道光影簾幕，您將抵達最後的沉浸式展區，在光影的擁抱中，感受印象派畫家筆下的流動世界。

展區四 ｜光影之舞 Light & Shadow 圖片來源：翡冷翠文創官網

展區五 ｜ 四季之歌 Four Seasons

印象派畫家的作品與季節和景色緊密相連，他們以獨特的筆觸捕捉自然變化的瞬間。例如，莫內的《睡蓮》系列展現了池塘隨四季更迭的色彩變化，從春日的翠綠到秋日的金黃，充滿詩意與流動感；《麥田》系列則描繪法國鄉村的田野風光，從春天的新綠到盛夏的金黃，展現農田在不同季節中的獨特氛圍。

在沉浸式投影區，觀眾將彷彿步入印象派畫家的世界，置身於光影交錯的畫境之中，感受微風拂過麥浪、晨曦映照睡蓮的動人時刻，親身體驗印象派筆下流轉的季節與自然之美。

展區五 ｜ 四季之歌 Four Seasons 圖片來源：翡冷翠文創官網

沉浸設計再升級！與台中城市底蘊相呼應

《印象派150週年光影藝術展》去年春天在台北、今年寒假在高雄皆好評如潮，吸引超過17萬人觀展，本次移師希望能讓中台灣的藝術迷大飽眼福外，也期待吸引更多觀眾共同響應，領略印象派的魅力！台中站特別選在中友百貨樓上舉辦，不僅交通便利，展覽內容集合了台北與高雄兩展的精華，進一步升級，透過更細緻的沉浸式設計，深度結合經典畫作與現代科技，勢必帶來物超所值的藝術體驗與更震撼的視聽享受。

台中自日治時期以來便孕育出深具印象派風格的藝術家，如被譽為「色彩魔術師」的廖繼春，他的畫作充滿對光影與色彩的細膩詮釋，正與印象派精神不謀而合。豐原美術群體也曾承襲外光派技法，展現台灣風景的獨特魅力。此次展覽在台中舉辦，正好與這座城市的藝術底蘊相互呼應，讓觀眾在熟悉的城市氛圍中，重新感受印象派的光影流轉。

圖片來源：翡冷翠文創官網

《印象派150週年光影藝術展》預售單人票為優惠為350元，導覽手冊與一卡通限定套票等多項超值組合提供選擇，皆在翡冷翠文創官網及各售票通路平台熱銷中，期待今年暑假可以為中部粉絲帶來一場豐富的藝術饗宴。更多展覽資訊詳見翡冷翠文創官網與官方粉絲團查詢。

圖片來源：翡冷翠文創官網

圖片來源：翡冷翠文創官網 圖片來源：翡冷翠文創官網

展覽資訊： 《印象派150週年光影藝術展》

時間：2025年7月12日至9月6日

營業：週日到週四11:00-21:30，週五、六延後至22:00

地點：台中中友百貨B棟13樓（地址：404台中市北區三民路三段161號）

台灣最終站《印象派150週年光影藝術展》將在2025年7月12日至9月6日台中中友百貨，壓軸登場！圖片來源：翡冷翠文創官網