故宮南院「江戶浮世之美」218組海內外浮世繪 暢遊古風東京

國立故宮博物院南部院區開館十週年推出的國際大展，引發熱烈關注的「江戶浮世之美」特展，將於明（30）日正式開展，邀請觀眾前來暢遊江戶時代的江戶，感受古早味的東京！

「江戶浮世之美」特展除了浮世繪版畫外，另有屏風、手卷、繪本等文物，共計218組件，其中國內外借展150組件及故宮典藏68件，建構出江戶時期東京的繁華樣貌。故宮南院於今（29）日開展前夕邀請媒體搶先目睹，現場由故宮蕭宗煌院長、黃永泰副院長、余佩瑾副院長、日本台灣交流協會片山和之代表、嘉義縣翁章梁縣長、台灣創價學會洪玉柱常務副理事長、台灣高鐵代表及借展單位東京富士美術館、出光美術館、早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館、足立區立鄉土博物館、和泉市久保惣記念美術館、東京都立中央圖書館、國立歷史民俗博物館、國立臺灣歷史博物館等館長共同揭開序幕。

日本台灣交流協會片山和之代表蒞臨祝福。

嘉義縣長翁章梁蒞臨致詞並邀請日賓朋友到嘉義更多地方體驗。

故宮蕭宗煌院長表示，本展覽是故宮百年、南院十年重要的國際交流之一，選在端午連假首日展開。蕭院長特別感謝日本9個借展單位、國內2個借展館所及私人收藏家對故宮的信任與支持。蕭院長說，「江戶」一詞既是時間也是空間，而「浮世」在佛家概念本是「憂世」，但在民間卻衍化為享受當下稍縱即逝的美好片刻。江戶時期市民階層是活絡城市文化與創意的主力，尤以浮世繪扮演重要角色。展覽透過「川流豐華」、「城市時光」、「旅遊樂趣」、「跨界交流」四個單元，來呈現東京風貌及其在東亞藝術圈的重要角色，同時也期待喚起觀眾對生活的片刻多一些思索與感觸；日本台灣交流協會片山和之代表致詞表示，能於故宮百年時受邀參加「江戶浮世之美」特展開幕感到很榮幸，期待大家在本展覽中發掘江戶時代的充沛活力。片山代表認為臺灣與日本多年來能建立深厚的友誼，基礎在於雙方文化藝術的交流頻繁，期待未來能持續更多交流；嘉義縣長翁章梁也蒞臨現場表示，連梵谷作品都受到日本浮世繪影響，本展覽非常值得大家抽空前來觀展。除了故宮南院，翁縣長同時歡迎日賓們到嘉義阿里山等地走走，也邀請日本朋友務必品嚐臺灣第一名的嘉義咖啡。

故宮蕭宗煌院長特別感謝日本9個借展單位、國內2個借展館所的借展與支持。

故宮南院處策展人朱龍興副研究員說明，東京昔日被譽為「東方威尼斯」，是一座充滿沼澤河川的城市，其中隅田川是「城市主流」，歡迎大家懷抱參加「夏季東京旅行團」的雀躍心情來看展，策展人將化身導遊帶領觀眾穿越江戶時期，由河川水路觀看城市風光，行程包含隅田川花火、淺草寺雷門、河口湖逆富士、堀切菖蒲花季等。除了隅田川視角，策展人朱龍興特別推薦本展覽的焦點展件，鳥瞰17世紀江戶的作品—日本出光美術館所藏〈江戶名所圖屏風〉。屏風展開近一千公分，展演著市井百態的豐富細節，是世界僅存三件中時代最早的肉筆繪珍品，被日本列為「重要文化財」，限期展至6月15日。搭配端午節、暑假、七夕、鬼月等時節到來，驅邪祈願、親子同樂、妖怪傳說等主題也將陸續登場，每個月都有新展件現身，期待觀眾隨時前來觀展都能產生趣味與共鳴。

本展覽焦點展件為日本重要文化財，鳥瞰17世紀江戶的〈江戶名所圖屏風〉(局部)，展開近一千公分，展演著市井百態的豐富細節，限期展至6月15日。

南院處共同策展人王健宇助理研究員表示，本展覽的旅遊樂趣單元將分別展出歌川廣重《東海道五十三次》的隸書版及保永堂版。其中隸書版是故宮南院典藏的珍品，而保永堂本是廣重的成名作，都是本展覽不容錯過的焦點。德川幕府以江戶為中心開闢5條重要道路，其中連接江戶和京都，最繁忙的交通要道「東海道」，沿途共有53個宿場（驛站），《東海道五十三次》即依著此道路的明媚風光而展開。保永堂本中描繪「風、雨、霧、雪」的自然現象較多；隸書版則更著重於富士山、渡河、旅店、神社參拜等旅遊元素。兩套作品前後展出，人物鮮活且細節豐富，如服飾、飲食習慣等，細膩勾勒江戶時代獨特的旅遊風尚，邀請大家跟著廣重來趟公路旅行。

歌川廣重（1797-1858），《名所江戶百景：大橋安宅驟雨》，1857年，藏於國立故宮博物院。

歌川廣重（1797-1858），《東海道五十三次之內：日本橋》，約1833年，藏於足立區立郷土博物館。 圖片來源：國立故宮博物院官網

綜合規劃處協同策展人黃雯瑜助理研究員說，除了吉原與美人繪，本展覽特別透過〈江戸猿若町三芝居〉、〈劇場圖〉等幾件珍品，帶領觀眾揭開江戶歌舞伎劇院的神秘面紗，包含劇場正面、內部、俯瞰等多樣視角，一窺江戶人的社交娛樂場所，並展示改編鄭成功故事的人氣劇碼「國姓爺合戰」的浮世繪文宣。另外，因江戶幕府禁歌舞伎，貓派的歌川國芳對應的方式，是創作將貓擬人化的作品如〈流行猫の戯道行猫柳婬月影〉，及無法一眼辨識的塗鴉繪〈荷寶藏壁的塗鴉〉，風格詼諧幽默，深受後人喜愛。

《畫本東都遊》、〈名所江戶百景:龜戶梅屋鋪〉等作品可展現江戶人與荷蘭人的交會，並藉由展出歐洲出版的遊記，呈現西方人眼中的江戶印象。最後一單元特別展出來過臺灣的「大正時代的廣重」吉田初三郎，從東側太平洋遠眺臺灣的作品，以回應浮世繪的流動與臺灣在地文化的關係。本展覽共展出菱川師萱、鈴木春信、葛飾北齋、歌川廣重、喜多川歌麿、歌川國芳、歌川國貞、東洲齋寫樂、鳥高齋榮昌、溪齋英泉、昇亭北壽、小林清親等多位知名繪師作品。2024年登上千元日幣的葛飾北齋〈神奈川沖浪裏〉，及〈富嶽三十六景 山下白雨〉都必看無疑。作品將依時序輪番上陣，一幅幅繁華又細膩的社會風情，值得觀眾蒞臨二刷、三刷。道行猫柳婬月影〉，及無法一眼辨識的塗鴉繪〈荷寶藏壁的塗鴉〉，風格詼諧幽默，深受後人喜愛。

日台交流協會片山和之代表一行人欣賞葛飾北齋經典作品〈神奈川沖浪裏〉。本幅限期展至6月29日。

「江戶浮世之美」特展有「川流豐華」、「城市時光」、「旅遊樂趣」、「跨界交流」四個單元。

葛飾北齋（1760-，1849），〈富嶽三十六景：神奈川沖浪裏〉，1831年，藏於東京富士美術館。圖片來源：國立故宮博物院官網

展廳之外同步有故宮南院與永慶高中、竹崎高中、嘉科實中聯合策劃的「青春的她與他」特展，三校師生以「浮世新繪-版上青春．性別百態」、「浮世代社會性別浪潮」及「遊藝浮世-從江戶到嘉義的跨域共創」主題，與展廳內的浮世繪大師進行跨時空對話。這是故宮南院首度以展覽和「性別議題」發展的館校合作，反映年輕世代從浮世繪作品中看到自己的觀點和省思，創意地回應藝術文物。

「江戶浮世之美」與創價美術館、台灣高鐵公司都有優惠合作，歡迎於8月31日前把握浮世，蒞臨觀展，享受夏日江戶時光。專廳導覽與推廣講座請詳故宮南院官網或臉書查詢。

故宮南院與永慶高中、竹崎高中、嘉科實中合作的「青春的她與他」特展，以浮世繪及性別為主題，與江戶浮世繪大師進行跨時空對話。

展覽資訊： 「江戶浮世之美」特展

時間：114年5月30日—8月31日

地點：國立故宮博物院南部院區 S101展廳 展覽資訊： ● 專家對談與專題講座 女性與海浪是浮世繪寵兒，為什麼？

主持人：故宮余佩瑾副院長

與談人：朱龍興(策展人)、李欽賢(藝術研究者)、馬孟晶(國立清華大學歷史研究所副教授)

時間：7月5日（星期六）14:00-15:30

地點：集賢廳 解讀浮世繪之美/李欽賢 (藝術研究者)

時間：7月12日（星期六）14:00-15:30

地點：集賢廳 十九世紀浮世繪中的時尚與時事/馬孟晶 (國立清華大學歷史研究所副教授)

時間：8月3日（星期日）14:00-15:30

地點：集賢廳