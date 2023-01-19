極短篇小說募集！「告白,初戀」用徵文表達藏於心底的愛戀

還記得你的初戀嗎？2022年底Netflix日劇《The First初戀》一夕爆紅，勾起大家對經典歌曲以及初戀的回憶。每個人心中都有一段初戀故事，初戀的美好可能是情竇初開的青春純愛，可能是奮不顧身的勵志求愛，也可能是至今不渝的銘心真愛……結局也許不一定完美，但絕對有永遠無法從內心抹去的理由與原因。

本次主題徵文活動「告白,初戀」由琅琅悅讀、讀創故事首次發起類型小說創作大賽，與協辦單位父植萃、時報出版、新經典文化出版共同聯手策畫，招募每篇至多3,000字數的極短篇小說投稿，小說內容須以「愛情」為主題元素，且包含「現代」、「青春」、「校園」、「都會」其中一個類型創作，也可以撰寫真實故事，也可以是心中所期待的初戀故事。徵件截止後將交由主辦單位籌組評選小組，依據審核評分五大項：劇情架構、文筆流暢度、鮮明角色設定、趣味情節或動人描述、IP開發價值，共同評選。

歡迎與我們分享一段動人初戀故事，有照片尤佳，可附上至少一張與故事有關照片素材，例如：約會景點、信物或背影等等供評審參考。完成作品需email至「reader@udn.com」信箱，並填妥報名表單完成報名，截稿時間為3/31（五）止。

☞ 立即報名：https://www.surveycake.com/s/1OwQo

詳細徵文辦法

一、徵文內容：

以「愛情」為主題元素，須包含「現代」、「青春」、「校園」、「都會」其中一個類型創作。作品內容必須有完整的人物、背景（場景）、情節，可以是真實故事，也可以是心中所期待的初戀故事。

（未在任何媒體發表過，投稿字數3,000字為上限，且不得少於1,000字。）

二、徵文時間：

即日起至2023/3/31（五）

三、徵文結果與贈獎：

1.首獎：遴選出 1名

作品入選首獎創作者可獲得稿酬 7,000元(含稅) ，以及「初戀珍藏組」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

（初戀珍藏組內容，包含 udn讀書吧指定書單任選3本、U利點數1,000點、父植萃首獎保養大全配禮包，包含玫瑰柔白保濕面膜1盒、玫瑰精萃賦活露-120ml 1罐、 玫瑰水凝修護乳-100g 1罐、玫瑰煥采精華-30ml 1罐、玫瑰全能活膚霜-50g 1罐，總市值 NT$7,800起）

（圖／父植萃提供）

2.貳獎：遴選出 1名

作品入選貳獎創作者可獲得稿酬 3,000元(含稅) ，以及「初戀悸動組」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

（初戀悸動組內容，包含 udn讀書吧指定書單任選2本、U利點數500點、父植萃貳獎進階保養組，包含玫瑰煥采精華-30ml 1罐、玫瑰全能活膚霜-50g 1罐，總市值 NT$4,560起）

3.參獎：遴選出 1名

作品入選參獎創作者可獲得稿酬 1,000元(含稅) ，以及「初戀難忘組」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

（初戀難忘組內容，包含 udn讀書吧指定書單任選1本、U利點數200點、父植萃貳獎基礎保養組，玫瑰精萃賦活露-120ml 1罐、 玫瑰水凝修護乳-100g 1罐，總市值 NT$2,560起）

4.佳作獎：遴選出 7名

作品入選佳作的創作者，可獲得「初戀銘心組」一份。

（初戀銘心組內容，包含 udn讀書吧指定書1本、玫瑰柔白保濕面膜1盒，總市價 NT$680起）

5.參加獎：人人有獎，報名投稿即可獲獎

U利點數50點、父植萃官網購物抵用金100元 ，領取辦法詳見下方補充說明

6.加碼獎：三波段加碼好康，給大家滿滿創作能量！越早投稿好康越豐富！

【第一階段：情人節驚喜降落！】

即日起至2月15日 00:00前，符合本次活動規範之有效投稿創作者，可搶先獲得 U利點數20點 ，限量前20名！數量有限，贈完即止。領取辦法詳見下方補充說明。

【第二階段：白色情人節so sweet！】

3月1日至3月15日 00:00期間，符合本次活動規範之有效投稿創作者，可領取 指定電子書 ，限量前20名！數量有限，贈完即止。領取辦法詳見下方補充說明。

【第三階段：票選心中「最佳初戀」！】

得獎作品刊出後，進行票選活動！票選網路聲量最高的「最佳初戀獎」，將可額外獲得 U利點數200點 及 贈書2本 ！6月10日 18:00前參與投票者，還能參加抽獎，把戀愛書、父植萃面膜帶回家！辦法詳見下方補充說明。

7.本次協辦單位簡介

◆「父植萃」以食用等級有機玫瑰 打造安心、無毒的臉部保養品！

本著分享植物療癒的美好，決心投入創立「父植萃」品牌時，從原料到產品都堅持初衷：「植物為本，用最溫和的方式改善膚質，並愛護自然」，在屏東九如鄉的「大花農場」找到理念相同的夥伴，以食用等級有機玫瑰純露作為「父植萃」臉部保養基底，使用在肌膚，依循安心、無毒、安全的標準！

（圖／父植萃提供）

◆「時報出版」精選5本愛情書單 陪你回憶初戀的點點滴滴！

時報出版在1975年成立，2020年邁入45週年，為華文世界第一家股票上櫃出版公司。出版書籍包括文學、人文社科、商業理財、生活風格、科普知識、漫畫、趨勢、心理勵志等各領域，獲得國內外專家讀者、多項大獎肯定，打造出無數暢銷傳奇和重量級作者，將持續介紹好書給愛閱讀的讀者。

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◆「新經典文化」精選5本愛情書單 發現愛的各種面向！

成立於二○一○年五月，以長久經營華文重要作家作品與外國翻譯重量級作品為出版方針，選書以有益、有用、值得反覆閱讀的作品為主，針對台灣的閱讀文化找出大家關心的作品，並在選書、翻譯、裝禎設計、營銷上面表現台灣特色，呈現優質出版。我們與最優秀的經銷商合作，將書籍發行到台灣及繁體海外市場（港澳星馬美加）等地。

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四、投稿方式及注意事項：

1.請投稿至「reader@udn.com」信箱。來信主旨請註明：「【閱讀徵文-告白初戀】筆名／文章標題」，投稿後，請務必填報名表單登錄資料，才算完成報名資格。

eg.【閱讀徵文-告白初戀】王小明／放學後抽屜裡的情書

2.每人每種類型（「現代」、「青春」、「校園」、「都會」）限一次創作投稿，或者以複合類型創作參賽，投稿字數以3,000為上限，且不得少於1,000字，若同一人同內容多次來稿，將以時間最晚的那份稿件為主審稿。

3.信件夾檔投稿作品一律電腦打字，並統一儲存為A4直式橫書的word檔，檔名「doc.」格式交件，請勿提供檔名「docx.」或直接全文貼於email信件內容。

4.評選標準：劇情架構(30%)、文筆流暢度(20%)、鮮明角色設定(20%)、趣味情節或動人描述(15%)、IP開發價值(15%)

額外加分項目：照片1至2張即可(10%)

5.作品搭配與主題相符的照片，建議提供原始圖即可，勿拼貼編修圖片。

6.請自訂標題，建議勿直接以本次活動名入題，標題吸睛度亦會列入評選表準的創意評分內。

五、徵文結果與贈獎：

預計4月30日以前，網路公告勝選金榜名單。得獎作品預計於5月20日左右陸續刊登！

六、徵文示範作

徵文示範作，陸續更新，為你帶來更多的創作靈感，敬請期待！

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0221更新：【告白,初戀‧徵文示範作】秧禾／濟州島帶粉的天空

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0314更新：【告白,初戀‧徵文示範作】吳浩瑋／太陽的體溫

※補充說明： 關於參加獎（U利點數50點、父植萃官網購物抵用金100元）獲得條件： 1.每人每類型限領一次，均直接派獎入會員帳號，預計2023年5月31日前完成贈獎。 2.參選者若未達個別獎項之獎勵基準時，該獎項、獎額得從缺之。 3.U利點數50點由聯合新聞網直接派獎入udn帳號中，欲領取獎項請先填寫報名表單，報名時需填入udn帳號，若無udn帳號，歡迎免費申請。 （U利點數可用於「讀創故事（優質小說）」、「贊助好文（深度探討時事）」、「全文報紙資料庫（查閱近十年資料）」，更多關於U利點數，歡迎點此連結瞭解更多。） 4.父植萃官網購物抵用金100元，限量200份，活動結束後，將由我方email 通知領獎。更多使用與說明辦法皆依協辦單位所提供的消息為主。 關於加碼獎獲得條件： 1.三波段活動或依據：2/15 00:00、3/15 00:00、以及6/10 18:00 各結算一次！並依據報名表填寫的udn會員帳號為主派獎。 2.填寫有誤者，視同放棄資格，將不另行通知修改會員帳號，亦不得要求兌換現金、折讓、更換獎項或作任何調整，還請留意。 3.第三階段詳細活動辦法預計6/1 公布！務必持續鎖定「琅琅悅讀‧迷創作」之最新動態消息！

主辦單位：琅琅悅讀、讀創故事

協辦單位：父植萃、時報出版、新經典文化