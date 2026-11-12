奶奶的鹹菜結湯，藏著最深的宜蘭記憶與鄉愁

我奶奶 的家在宜蘭 ，記得小時候寒暑假都會回去找奶奶、叔叔、兄弟姐妹一起玩。

印象深刻的是奶奶很會做各種料理，她以前是「辦桌 」的廚師，會做很多辦桌菜。

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我最喜歡的是奶奶自己做的鹹菜結 湯──鹹菜結的製作工序繁複，要先將蒲仔刨成薄薄的長條狀，曬乾以後，將酸菜、紅蘿蔔、香菇、豬肉切成條狀，確定每一條都差不多長度，然後再用蒲仔乾綁成一束。記得小時候曾幫奶奶一起綁蒲仔乾，但我手勢比較笨拙，常常不是綁不好，就是綁得太鬆導致裡面的食物掉出來，奶奶都要接過去幫我重新綁好。

要吃的時候，再把鹹菜結丟進滾水裡煮湯，加鹽巴調味就很好吃了。後來長大後才知道，原來有的人會在湯裡加蛤蜊、蔥花、薑絲、米酒，讓湯的味道更鮮美。

這是我最喜歡吃的料理，每次回宜蘭奶奶都會煮給我吃，而且因為家裡小孩多，奶奶都會煮滿滿的一大鍋，而我們也每次都會吃光光。

後來，我長大、結婚，搬離了家，每次回奶奶家，奶奶還是會拿一大包冷凍的鹹菜結給我，讓我帶回家慢慢煮。她總是淡淡地說：「諾，你毋是足愛食這個？提轉去食。」（台語）

我常常捨不得吃，一次只煮一點點，這是屬於我的鄉愁 ，也是我對宜蘭最深的記憶。

現在奶奶年紀大不方便做了，我並沒有將這個手藝學起來，但有時嘴饞時，還是會在網路上買人家做好的冷凍鹹菜結回來慢慢吃……雖然吃起來的味道明顯跟奶奶做的不一樣，但每次吃鹹菜結，還是會想起奶奶做的味道，也會想著，要趕快再安排時間，帶小朋友們回去看看奶奶。

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