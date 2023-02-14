【告白,初戀‧徵文示範作】凡夏／愛麗絲與魔術帽

💻搭配創作類型｜現代、校園、青春 💻劇情主要角色｜張予熙、許邦倫 💻編輯最愛金句｜在回去的時候，予熙有點不明白自己怎麼了，感覺好像有些開心，可是又有種說不上的情緒。只知道，她想要趕快回到住處，看魔術帽出現在她活動上。初戀的種子，也就在這天，懵懵懂懂的種下。

文／凡夏

大學的教室，比以前國高中的要大上許多，所以，和那些時期的不同點，有一項是：有些同學，永遠面熟，但卻連名字都不記得。

予熙在班上總是安安靜靜的，雖然也有幾個比較要好的朋友，但在聊天時她總是比較安靜的那個，只是偶爾目光會不經意地飄到教室後，被圍住的那個焦點身上。

她僅是出自好奇，因為後面的那群同學，永遠要比她們那群女生熱鬧，就好像聊天的話題更有趣一些。

這都是在教室裡的事情，除了課業外，予熙比較多的注意力是在手機的一款社群APP上。

要好的同學知道她有在玩那款APP時，也是有些意外的，因為予熙戴著副大眼鏡，書卷氣很重，看起來就是很會念書的人，不大可能會玩什麼社群遊戲。

可是那款APP，對予熙來說是另一個世界，因為在那她可以成為不同的自己。

和一般大眾認知的交友軟體不同，除了社群，那也是一款唱歌的遊戲，她在裡面除了唱歌，同時也是一名活動主持人，會在虛擬世界上跟大家分享生活趣事，希望可以帶給人快樂。

可是關於主持人這件事，她沒有讓周遭的人知道，因為她不想讓人破壞這份快樂，有時候，在一個沒有人知道真實自己的地方，也是一種享受。

這天放學後，予熙拿出手機先回覆了一些訊息，然後才點開那款APP，一如往常地，訊息那已經有了紅點通知。

「我好像感冒，今天老是打噴嚏流鼻水。」

網友『魔術帽』是她的死忠粉絲，因為對方活潑的性格，不知道從何時開始，互傳訊息已成為日常。

予熙笑了笑，手指飛快地在手機螢幕上動了動。

「我就問，為什麼洗澡不穿衣服呢？」

「真的，我怎麼沒想到！」

「要好好照顧自己呀，不然晚上來我活動翻車的話我會笑你。」

「沒事，讓妳笑沒問題。」

「好啦，我會跟大家說只有我可以嫌你！我現在要去吃你最喜歡的水餃了。」

送出那則訊息時，予熙也已經走到學校附近知名的水餃攤，她收起手機點完餐，找了個還有座位的桌子坐下，然後才拿出手機，打開那個APP想看看對方是否回應。

「疑，原來是妳！」

予熙抬起頭，這才發覺原來自己併桌的，就是教室後，平常被圍住的那個焦點──許邦倫。

「嗨，同學好」

予熙推了推眼鏡，有些羞赧，在班上她也有幾個比較常來往的男同學，但那都是因為報告分組才會相識，她平時很少和異性往來。

「啊？我們是同學嗎？」

予熙無奈地點點頭，對於邦倫這反應並不意外，因為在班上她確實比較不被注意。

不管在什麼年代，大學班上的風雲人物總是比較活躍，或是成績、外表比較出色同學，如果又不是小團體的中心，就很容易成為班級裡的小透明。

「不是，那不是重點，是我，我是魔術帽。」

「你說什麼？」

予熙瞪大眼，她完完全全都沒有想過，自己會是在這樣的情況下被人發現。

在沒什麼打扮，路邊的水餃攤，併桌等吃水餃的時候，被人發現自己是那款APP裡的活動主持人！

陌生人也就罷了，發現的竟然還是自己的同學！

「你怎麼可以偷看我手機！？」予熙帶著尷尬，懊惱地質問。

「座位太近了，我不是故意的，轉頭時不小心看到的。」邦倫見予熙好似有些不高興，歉然地說完，又補了一句，「抱歉。」

確實，依照邦倫的身高和兩人的距離，邦倫只要轉過頭瞥幾眼，就能看見予熙在做什麼。

「算了。」予熙撇撇嘴，沒好氣地關掉手機畫面。

「好意外欸，我們居然是同學。」邦倫放下筷子，笑著說。

「我也沒想到。」

這時的予熙有些不知所措，因為在那款APP上兩人十分熟悉對方，也經常玩在一塊，老實說，她還蠻喜歡魔術帽的聲音，只是她沒把魔術帽和邦倫連結在一起。

因為邦倫平時說話的聲音，和她從APP上聽到的感覺不大一樣。

她緊張地推了推眼鏡，突然好希望這時候點的水餃快點上桌，讓她脫離這尷尬的狀態。

可是邦倫似乎還不想結束話題，「妳的感覺和上面的愛麗絲不大一樣。」

予熙沒好氣地扭頭瞪了邦倫一眼，接著把目光又擺回前方後，像生氣的河豚那樣鼓起雙頰，「你現在說話的聲音也和在上面不一樣啊。」

邦倫看予熙那模樣，忍俊不住綻開笑容，「現在這樣子感覺有比較像是愛麗絲了。」

予熙昂起頭，目光對上邦倫，正色說：「我叫張予熙，不是愛麗絲，你不要給我在班上亂喊。」

「為什麼？」

予熙收回目光，低聲說：「我不想讓人家知道太多。」

「好。這是我們之間的祕密！」

不曉得為什麼，在聽見許邦倫這麼回應的時候，予熙好像看見平時和她在APP上聊天時的魔術帽。

「抱歉。」

聽出女孩的聲音變軟，邦倫笑了笑，「沒事啊！只是覺得很好笑，在水餃攤和妳相認，好扯。」

和虛擬世界相處時一樣的體貼，瞬間化解了兩人的尷尬，也讓予熙得以輕鬆相對。

「你快吃你的水餃啦！水餃都冷了，還說自己水餃控！」

「就是水餃控才會在這，這附近就這家水餃最好吃。」

予熙沒有注意到，自己在對話間已經不經意洩漏出兩人的交情，也沒注意到，自己在說話的時候，心跳好像比平常快了幾拍。

APP串連起兩人的緣分。（圖／Pixabay）

在予熙的水餃上桌沒多久，邦倫也吃完了自己的那盤，可是仍繼續待在座位上玩他的手機。

予熙瞄了眼邦倫，撇撇嘴，「你不要跟別人說我是你同學喔！」

「放心，除非有人高價跟我收愛麗絲的秘密，我才會考慮洩漏給他。」

予熙白了邦倫一眼，無言地低下頭繼續吃她的水餃，等到吃完準備離開時，邦倫才跟著收起手機起身。

注意到邦倫舉動的予熙忍不住有些猜測，因為和魔術帽在虛擬世界相處時，他其實非常紳士有禮，和外表陽光率性的邦倫有些搭不上。

她不確定，邦倫是不是故意等她要一起離開。

正當她在胡思亂想時，走在身旁的邦倫突然開口，「妳要回去了吧？」

「你怎麼知道？」

「等等不是還有活動嗎？」

突如其來的相認，令予熙一時間忘記了正事。

「對喔！」

邦倫舉起手，揮了下，「那，待會見。」

夕陽下，那個平常在班上的焦點好像更加閃閃發光，予熙望著他，第一次這麼近距離地把他看了仔細。

她不知道，自己的臉掛上靦腆的笑容，只記得，她也禮貌地揮手道別。

在回去的時候，予熙有點不明白自己怎麼了，感覺好像有些開心，可是又有種說不上的情緒。

只知道，她想要趕快回到住處，看魔術帽出現在她活動上。

想到這，她的步伐不自覺輕快許多，也輕輕哼起了魔術帽曾經唱的一首歌。

初戀的種子，也就在這天，予熙懵懵懂懂的狀況中種下。

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