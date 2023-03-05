一個人參加婚禮又何妨？學會找到和自己獨處時的開心

一個人參加婚禮

文／李維菁

編輯寫信來向我邀這個專題：「一個人的遊樂園」，信中寫著她覺得我對於單身有種泰然自若的態度，也提到我曾經寫過「這個社會還是很難真正接納，單身或結婚只是不同的選擇，也很難接受這世界上有許多人的自我實踐或自我追求，需要大量的獨處才能完成。」這樣的話。我看了愣了很久，開始反省，也從來沒有想過我在外界眼中的模樣原來是這樣。

事實上若看起來泰然自若，那一定不可能二十四小時，有時候泰然自若，覺得一個人才能享有自我實踐的空間與自由，但有時候會因為一個人的恐慌，很多事受到限制，不可能是全然快樂與美好的，而這一切，都不可能是理性上在某一刻決定我此後要擁抱一個人泰然自若，便做得到的。只能說，我很誠懇地面對自己的每一個過程，並從痛苦或現在看起來令人感到羞恥的時刻，特別是困惑中，真實地追尋答案。當然是不會有答案這東西，這世上真的沒有正確答案這東西，但因為這個過程，人變得踏實，和自己的關係也非常緩慢地，逐漸貼近。所謂獨處的重要，指的是這個，人必須獨處，才能和自己相處，看到自己是什麼樣的人，想要實現的是什麼樣的自己。而因為找到自己的重心，才可能有好的人際關係，不管是和伴侶、家人、朋友或者是整個社會。想一想跳雙人舞的道理，看那明明是兩人手牽手或彼此依靠著跳出各種難度極高的舞蹈，但最基本的道理是兩個人都站在自己的重心上，只有這樣才能合作跳出各種舞姿，如果一個人喪失了重心，或是兩個人都把身體掛在對方身上，那只是抱在一起彼此扯著對方亂成一團，跳不出什麼東西來的。

一個人必須能夠獨處才行，要有充分與自己對話的能力，否則容易活得膚淺扁薄。閱讀是一個人和自己對話的良好方式，各種形式的創作也都是，然而，一個人時上網看店或打遊戲，或一個人頻頻刷臉書，則完全不構成與自己相處對話的狀態，那種狀況等於還是和他人在一起，只是對方在另一頭，你並沒有和自己真正相處。不管幾歲，一個人一定要學習獨處，這和你是單身、不婚或是否孤獨或沒有伴侶是不同的事情。

換句話說，不管一個人有沒有伴侶，是不是結了婚，都要學著有能力獨處，只有獨處才能給靈魂充電，才能和自己對話，而只有自己和自己處得好，才能在孤獨時仍有品格，也才能在和伴侶相處時，或和朋友互動時有良好的人際關係品質。

但關於一個人啊，一個人是不是真的好，我真的不知道。我雖常常獨處，特別因為寫作的關係，這種工作本質上就需要大量的一個人獨處的時間，但也因為一個人，有許多事情到現在我都沒辦法一個人去做。

像是我膽子非常小，從來不能一人旅行，因為我不敢一個人住旅館。

可以一個人吃飯，但一個人看電影雖然不是沒有這樣的經驗，次數卻非常少，因為興致不高。可以一個人健身，一個人上舞蹈課，可以一個人研究下廚，但我沒有辦法一個人去游泳，也沒有辦法一人去健行，也沒有辦法一個人去海邊。

總之，不需要因為自己是一個人，就逞強地硬要證明所有的事情一個人也能做，如果做不到就開始悲傷。人也不需要自己有伴，就覺得人生什麼地方都是滿的有依靠，或者淨去說青春被家庭耽誤，早知道一開始就不要結婚這種無聊的後悔話。有時那樣，有時這樣，本來就是常態。

神奇的是，我是那種總是開心地一個人參加婚禮的人。

我有些單身的朋友不太喜歡參加婚禮，有時候是怕心中起波瀾，婚禮中可能想起自己情感上的前仇舊恨，會悲從中來。我也認識幾個已婚多年的人，怎麼樣都不參加婚禮，已經到了原則性的地步，只包禮金人一定不到，因為從根本上質疑婚姻這種社會制度。

書名：有型的豬小姐 作者：李維菁 出版社：新經典文化 出版日期：2018年12月05日

但我喜歡參加婚禮，從小就覺得參加婚禮很有趣，雖然我心裡對婚姻這種事情，抱著非常複雜的心情，對著終生要與他人分享自己的空間這事情，充滿困惑與害怕，有時非常想和誰合為一體，有時又恐懼被入侵而無處可逃的殘酷，長期反反覆覆，從沒拿定心思過。我不斷懷疑著，有誰會真的愛著誰真正的樣子嗎？長期將自己的喜悲和另一個人綁在一起，是不是很可怕的事？由於我是做了承諾，就會再難受抗拒也必定要使命必達的性格，總是懷疑著萬一結了婚和誰在一起，萬一要再難受抗拒卻要力撐一生，就從背脊發冷。

但，去參加別人的婚禮，我都興高采烈，突然覺得這世界充滿希望──我所怕得要死的東西，我的朋友張開雙手擁抱，並且咧嘴大笑──我所害怕的事情，說不定沒有那麼可怕也不一定。

更重要的是，每次看到別人熱戀或相愛，我心裡都開心得不得了。

我幾乎不曾因為自己沒有戀愛，或長期單身，看到別人在路上熱烈親密，或看到老友結婚而難受，反而總是高興。那代表愛這種事情應該還是在的，或者，我骨子裡頭非常喜歡相愛這種概念，喜歡兩人彼此眷戀的念頭，雖然因著種種原因我不在那狀態，或常常懷疑，但心裡頭對這件事有著浪漫的執念。說不定因為就是太過執念，反而碰都不敢去碰。

只要看到兩個人彼此喜歡，喜歡到不得了的程度，喜歡到想要一直和對方生活在一起，我就不自覺地想：這種強烈的感情，還存在這世上哪！

有這種衝動不見得保證白頭偕老，但，世上人類若沒有這種衝動，活著幹啥呢。

這讓我覺得這個總是令人悲哀的世界，總算有些可喜美麗之處。

好可愛啊，我看著台上的新人，有的婚禮辦得莊重神聖，有的婚禮辦得像家家酒似的歡樂粉紅，咧嘴大笑或激動流淚，我心裡止不住讚嘆。沒有這種衝動，活著做什麼。

置身在這喜慶熱鬧中，看到花花綠綠，歡騰繽紛，大家都打扮得漂漂亮亮，儘管一個人，我總是笑嘻嘻。平常哪有什麼機會到一個地方，大家都這樣一致地笑嘻嘻眉眼彎彎。比起去藝術圈的開幕，大家酷成一副鼻孔朝天樣，或去文學圈的講座，裝犀利批評東批評西，我比較喜歡婚禮。這裡好，這裡熱鬧，這裡漂亮，台上的新人對以後的命運正充滿期待要開始呢，他們相信人生還大有可為，相信彼此屬於對方，有種新鮮而旺盛的力量。

若台上是再婚的人，我往往鼓掌歡呼得更用力。這種事情人生有過一次經驗很可能就終生傷殘，而他們願意一試再試，對未來仍然還有柔軟的渴望，真是了不起。

一個人參加婚禮，我認真看自己的朋友在人生大關上的美麗燦爛，我奉陪得義無反顧。我總是從新人禮服、雙方家長造型與致詞，還有台下雙方友人，一一認真得像小時候著迷於萬花筒那般地欣賞，就算身邊坐的不是自己認識的人，說不上話，我也每一道菜都吃得很高興。若排座位剛好排到平常不喜歡的人，只有在婚禮不讓人覺得太過彆扭，因為在這片鬧騰中給予祝福，只有婚禮上大家的情感是趨於一致的。看人，被人看，觀察，被觀察，長輩致詞，影片表演，服裝時尚，言語禮俗，還有一道道菜餚。

置身於熱鬧之中，我幻想大家都開成一朵朵花。

我沒有這樣的機運和誰結為連理，並不代表我討厭或否定這件事，婚姻從很多角度來看，也不是個太壞的點子。人畢竟是群性的動物，無法不仰賴他人而生活。在這世上發心想與另一個誰彼此依靠，相互扶持，好好過生活，不賴。

儘管，關於婚姻，現實上太多拉扯，而性別結構下的權力問題，非常龐大，大到超過兩個人或兩個家庭能夠負擔，可能會傷人至深，而且這種傷害不可能只仰賴善意與愛情而能解決。但對某些非常幸運的人，善意與愛情也許可以稍微抒緩那痛感。今天晚上過後，這對寶貝會發生什麼沒人知曉，然而此時總是要大聲加油的。

我想起我的大弟弟結婚那天，婚禮非常簡單，只邀了少少的幾桌親友，弟妹沒請伴娘，也沒請新秘，一切都自已來。婚禮開始前，弟妹的禮服出了小問題，她和弟弟兩人在餐廳的小隔間，自己處理好就出場。婚禮結束後，也沒有鬧場沒有派對。婚禮結束後，我和家人下樓到餐廳門口想等大弟和弟妹，沒想到這對新人已經早就從禮服換回平常T恤牛仔褲球鞋的樸素模樣，連妝都卸得一乾二淨，站在餐廳門口，完全看不出是剛辦過婚禮的主角，身上沒有剛剛一點點餘熱光輝殘留，只是家常，像隨處可見的平凡情侶。

小兩口淡淡地對我們揮手道晚安，手牽手轉身去搭車，就要開始他們的尋常人生了。我覺得很美，覺得所謂伴侶，莫過如此。

說不定就是因為這樣，我常常那樣一個人盛裝赴會，也覺得義無反顧。

●本文摘自新經典文化出版《有型的豬小姐》。☞ 想看更多戀愛書單，點入看更多。

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