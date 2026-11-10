2026 TCCF PITCHING 提案大會得主揭曉！《辯護士小姐》《女將，陣勢》獲獎展現臺灣原創故事影視潛力

2026臺灣創意內容大會 （TCCF）「PITCHING提案大會」頒獎典禮於11月9日落幕，本屆自70件入選提案中頒發34個獎項，總獎金與資源價值逾新臺幣1,000萬元，並獲法國國家電影與動畫中心（CNC）、Wētā FX等國際單位共同支持。今年更首度於長片、影集、動畫、紀錄片四大專場各設超過3萬美元大獎，展現臺灣原創內容與國際影視產業接軌的多元發展動能。

在Story故事系列專場中，聯合線上旗下原創內容品牌「琅琅原創」再傳捷報！第一屆「琅琅：原創大賞 」首獎作品《辯護士小姐》及圖書出版潛力獎作品《女將，陣勢》（采藝出版），分別獲得「臺北國際影視大獎」及「三立電視NEXT STAR獎」，雙雙獲得影視產業專業單位肯定，展現臺灣原創故事跨域改編的豐沛潛力。

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2026 TCCF 創意內容大會｜Story故事系列得獎名單。（圖／文策院 提供）

《辯護士小姐》獲頒由財團法人台北市文化基金會台北市電影委員會設置的「臺北國際影視大獎」。故事以1920年代臺灣為背景，描繪一名日本少女踏上臺灣土地後，在時代洪流中的成長歷程，融合歷史、法律與女性議題，透過案件串連當時的社會風貌，並融入諜報與愛戀元素，呈現兼具歷史底蘊與戲劇張力的故事。

作者官雨青本身為執業超過20年的女性律師，作品融入大稻埕等臺北在地街景與歷史元素，具有鮮明的城市特色。作者表示想努力讓世界看見臺灣，認為若能成功轉譯為影視作品，不僅有機會透過多角化IP經營拓展商業價值，也能進一步帶動臺北城市觀光。

《辯護士小姐》獲臺北國際影視大獎。（圖／文策院提供）

另一部獲獎作品《女將，陣勢》則獲得三立電視股份有限公司設置的「三立電視NEXT STAR獎」。評審肯定作品把傳統文化與性別議題結合，透過青春期少女與父親之間的衝突，呈現新舊文化觀點的差異與碰撞，讓臺灣民俗文化與當代家庭關係交織出具有時代意義的故事。

作者宴平樂於領獎時表示，原本沒有預期能夠上台領獎，對於獲得肯定感到驚喜。作者分享，自己熱愛臺灣民俗文化，參與大甲媽祖遶境至今已有13年，而《女將，陣勢》則以臺北迎城隍為創作背景，希望透過故事讓更多人看見並重視臺灣傳統文化，讓珍貴的在地文化記憶持續被傳承。

《女將，陣勢》獲三立電視NEXT STAR獎。（圖／文策院提供）

此次琅琅：原創大賞得獎作品於TCCF雙雙獲獎，不僅是對創作者長期投入的肯定，也彰顯琅琅原創持續挖掘臺灣在地題材、培育原創創作者及推動故事IP開發的成果。未來，琅琅原創將持續攜手創作者從出版文本出發，探索故事的多元轉譯可能，讓更多具有臺灣特色的原創故事走向不同媒介，創造更豐富的內容價值。