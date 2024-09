【告白,初戀‧徵文示範作】秧禾／濟州島帶粉的天空

💻搭配創作類型|現代、都會 💻劇情主要角色|筱芯、劉智旭 💻編輯最愛金句|......臉慢慢變紅,掌心傳來不同的溫度,暖化冷掉的心卻剛剛好,今天,天氣真的很好。濟州島的天空,除了藍,還帶點粉。空氣中除了海鹹味,還帶點甜。

文/秧禾

這些年發生了不少事,筱芯的心情始終無法開心。

所謂的開心是指,發自內心真正的開心,真的由心裡面笑出來的開心。

或許吃,或許睡,或許上班,或許同事朋友的關心,都無法真正打動或走進她受傷的心。

她被上一段感情傷得太深,自信、尊嚴,她努力的想拾回卻無能為力。無力感好重,卻仍然每天強顏歡笑面對每一個人,只因為,她不要人家擔心她。

這樣的好強讓她好累,可是她無從選擇,生活是一次次考驗,生命是一天天艱難。

終於有天,老闆看不下去了,覺得她狀況太差,看在她平常工作認真的份上,送了她二週的濟州島假期。

濟州島的夏季是整個游泳的節拍, 所有海灘在夏季均開放游泳,但筱芯沒有心情玩水。

其實她也不是很想來,只是老闆之命不可違,韓國的食物她有點不習慣,海灘上一對對情侶,或是度蜜月的夫妻,看得她辣眼睛,揪起她內心深處的痛楚。

她每天像遊魂一樣晃來晃去,只求時間早點到來,她可以回台灣。

今天濟州島的天空特別藍,太陽特別毒辣,她穿著一身白洋裝,戴著蓋到肩膀的大草帽,來到濟州島的天空咖啡廳。

她踏上天空步道潔白的天國階梯、遠眺濟州島西歸浦城山的美麗海景,感受遼闊的山海視野美景,感受文青的愜意放鬆感。

正沈浸其中氛圍時,一陣風將她的大草帽吹開,她拔腿追著草帽,草帽像似有自己的靈魂似的,她怎麼也追不到,抓東它就飄西,撈西它就飛東,終於大草帽在一雙大腳邊停了下來,她彎下腰正要撿,一雙修長的手將草帽撿起來。

筱芯抬起頭,正想向對方說謝謝時,對方的容顏讓她嚇了一跳,雖然他戴著棒球帽與口罩,可那雙陽光般的眼神,180公分的高個子,就算化成灰,筱芯也不會忘,竟然是高中曾經暗戀的同學劉智旭!竟然會在這裡相遇!

那時高中還沒畢業,劉智旭就隨著家人移民韓國了,這段暗戀也因此無疾而終,她在心裡計算著,好像也過了十年。

就在她呆愣不知如何反應時,劉智旭帶著笑意的眼神,將草帽遞給了她,並說了一串韓文。

筱芯尷尬的笑笑:「 I’m sorry,Ican not speak in Korean。」

「Oh....」劉智旭露出失望的神色,顯然他沒有認出筱芯。

筱芯接過草帽,對他用英文說謝謝,想問他記不記得自己,無奈自己韓文與英文都有限,只能尷尬的笑笑,訕訕而去。

就在她轉身時,劉智旭緊急的說:「 Hello, Excuse Me! Can I Talk To You Please?」

筱芯睜大眼睛木木的看著他,他比著天空咖啡廳小心的探尋:「Coffee?」

原來是想請她喝咖啡,筱芯心想,語言不通,喝咖啡能聊什麼呢?但,何樂而不為呢?人生處處有驚喜,不妨冒險一下?

筱芯微笑點點頭:「OK。」

他們沒有到天空咖啡廳,而是上了劉智旭的車,劉智旭將車開到天空咖啡廳,進去買兩杯咖啡給他們,再將車開到海邊。劉智旭用英文加比手畫腳笑著解釋,咖啡廳客滿了,只能外帶在車上喝,並將一杯咖啡遞給筱芯。

一時間兩人無語,空氣裡充滿了尷尬的味道,劉智旭終是打破沉默,用英文問她:「What is your name?Chinese?Taiwan?」

「Xiao Xin. I am from Taiwan. 」

他帶著韓國腔的中文將她的名字重新念一次,然後比著自己,可愛的說:「劉智旭。」

筱芯不禁哈一聲笑出來,又趕緊用手捂著嘴,猛點頭說:「我知道!我知道!你還記得我嗎?我們高中是同班同學,一直到你移民。」

劉智旭歪著腦袋回想了一下,伸出手指比著她:「難怪,我剛就覺得妳好面熟。妳都沒怎麼變!」

兩個人相認後一陣歡笑,笑完之後氣氛很乾,劉智旭突然想到什麼似的說:「我帶妳去一個地方。」

車子只開了一會,在一處看似公園處停下,兩人下車,面前是一片海與一個海女的雕像。劉智旭解釋:「這是蘇志燮主演的“在我身後的陶斯”拍攝場景。」

劉智旭意思是在這附近走走,筱芯沒有意見緩緩跟上。

漁村與公園皆是階梯,有點高,有點吃力,看著他的背影,就好像回到高中時代的升旗隊伍,他總是站在第一排第一個,而她站在離他很遠的位置,就這樣看著他高大的背影直到朝會結束。

想得正出神,劉智旭突然將大手伸向她,那雙曾經幫她擋過躲避球的大手,她抬頭對上他無害的雙眼,只猶豫幾秒鐘,便伸出手握住了他。

「其實高中我暗戀過妳。」劉智旭不敢看她,眼神直視正前方說。

筱芯勾唇一笑:「我那時候也是呢!」

劉智旭驚訝的轉頭看向筱芯,筱芯與他對視,劉智旭的臉慢慢變紅,掌心傳來不同的溫度,暖化冷掉的心卻剛剛好,今天,天氣真的很好。濟州島的天空,除了藍,還帶點粉。空氣中除了海鹹味,還帶點甜。也許,這就是一眼千年。

⭐極短篇小說募集!「告白,初戀」用徵文表達藏於心底的愛戀

本次由琅琅悅讀、讀創故事首次發起類型小說創作大賽,與協辦單位父植萃、時報出版、新經典文化出版共同聯手策畫,招募每篇至多3,000字數的極短篇小說投稿,小說內容須以「愛情」為主題元素,且包含「現代」、「青春」、「校園」、「都會」其中一個類型創作,歡迎分享真實的動人初戀,或虛構的初戀想像,有照片尤佳,可附上至少一張與故事有關照片素材,例如:約會景點、信物或背影等等供評審參考。完成作品需email至「reader@udn.com」信箱,截稿時間為3/31(五)止!詳細投稿辦法:我要投稿,立即瞭解更多