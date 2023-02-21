【告白,初戀‧徵文示範作】秧禾／濟州島帶粉的天空

💻搭配創作類型｜現代、都會 💻劇情主要角色｜筱芯、劉智旭 💻編輯最愛金句｜......臉慢慢變紅，掌心傳來不同的溫度，暖化冷掉的心卻剛剛好，今天，天氣真的很好。濟州島的天空，除了藍，還帶點粉。空氣中除了海鹹味，還帶點甜。

文／秧禾

這些年發生了不少事，筱芯的心情始終無法開心。

所謂的開心是指，發自內心真正的開心，真的由心裡面笑出來的開心。

或許吃，或許睡，或許上班，或許同事朋友的關心，都無法真正打動或走進她受傷的心。

她被上一段感情傷得太深，自信、尊嚴，她努力的想拾回卻無能為力。無力感好重，卻仍然每天強顏歡笑面對每一個人，只因為，她不要人家擔心她。

這樣的好強讓她好累，可是她無從選擇，生活是一次次考驗，生命是一天天艱難。

終於有天，老闆看不下去了，覺得她狀況太差，看在她平常工作認真的份上，送了她二週的濟州島假期。

濟州島的夏季是整個游泳的節拍， 所有海灘在夏季均開放游泳，但筱芯沒有心情玩水。

其實她也不是很想來，只是老闆之命不可違，韓國的食物她有點不習慣，海灘上一對對情侶，或是度蜜月的夫妻，看得她辣眼睛，揪起她內心深處的痛楚。

她每天像遊魂一樣晃來晃去，只求時間早點到來，她可以回台灣。

今天濟州島的天空特別藍，太陽特別毒辣，她穿著一身白洋裝，戴著蓋到肩膀的大草帽，來到濟州島的天空咖啡廳。

她踏上天空步道潔白的天國階梯、遠眺濟州島西歸浦城山的美麗海景，感受遼闊的山海視野美景，感受文青的愜意放鬆感。

正沈浸其中氛圍時，一陣風將她的大草帽吹開，她拔腿追著草帽，草帽像似有自己的靈魂似的，她怎麼也追不到，抓東它就飄西，撈西它就飛東，終於大草帽在一雙大腳邊停了下來，她彎下腰正要撿，一雙修長的手將草帽撿起來。

筱芯抬起頭，正想向對方說謝謝時，對方的容顏讓她嚇了一跳，雖然他戴著棒球帽與口罩，可那雙陽光般的眼神，180公分的高個子，就算化成灰，筱芯也不會忘，竟然是高中曾經暗戀的同學劉智旭！竟然會在這裡相遇！

那時高中還沒畢業，劉智旭就隨著家人移民韓國了，這段暗戀也因此無疾而終，她在心裡計算著，好像也過了十年。

就在她呆愣不知如何反應時，劉智旭帶著笑意的眼神，將草帽遞給了她，並說了一串韓文。

筱芯尷尬的笑笑：「 I’m sorry，Ｉcan not speak in Korean。」

「Ｏh....」劉智旭露出失望的神色，顯然他沒有認出筱芯。

筱芯接過草帽，對他用英文說謝謝，想問他記不記得自己，無奈自己韓文與英文都有限，只能尷尬的笑笑，訕訕而去。

就在她轉身時，劉智旭緊急的說：「 Hello, Excuse Me! Can I Talk To You Please？」

筱芯睜大眼睛木木的看著他，他比著天空咖啡廳小心的探尋：「Coffee？」

原來是想請她喝咖啡，筱芯心想，語言不通，喝咖啡能聊什麼呢？但，何樂而不為呢？人生處處有驚喜，不妨冒險一下？

筱芯微笑點點頭：「OK。」

他們沒有到天空咖啡廳，而是上了劉智旭的車，劉智旭將車開到天空咖啡廳，進去買兩杯咖啡給他們，再將車開到海邊。劉智旭用英文加比手畫腳笑著解釋，咖啡廳客滿了，只能外帶在車上喝，並將一杯咖啡遞給筱芯。

一時間兩人無語，空氣裡充滿了尷尬的味道，劉智旭終是打破沉默，用英文問她：「What is your name？Chinese？Taiwan？」

「Xiao Xin. I am from Taiwan. 」

他帶著韓國腔的中文將她的名字重新念一次，然後比著自己，可愛的說：「劉智旭。」

筱芯不禁哈一聲笑出來，又趕緊用手捂著嘴，猛點頭說：「我知道！我知道！你還記得我嗎？我們高中是同班同學，一直到你移民。」

劉智旭歪著腦袋回想了一下，伸出手指比著她：「難怪，我剛就覺得妳好面熟。妳都沒怎麼變！」

兩個人相認後一陣歡笑，笑完之後氣氛很乾，劉智旭突然想到什麼似的說：「我帶妳去一個地方。」

車子只開了一會，在一處看似公園處停下，兩人下車，面前是一片海與一個海女的雕像。劉智旭解釋：「這是蘇志燮主演的“在我身後的陶斯”拍攝場景。」

劉智旭意思是在這附近走走，筱芯沒有意見緩緩跟上。

漁村與公園皆是階梯，有點高，有點吃力，看著他的背影，就好像回到高中時代的升旗隊伍，他總是站在第一排第一個，而她站在離他很遠的位置，就這樣看著他高大的背影直到朝會結束。

想得正出神，劉智旭突然將大手伸向她，那雙曾經幫她擋過躲避球的大手，她抬頭對上他無害的雙眼，只猶豫幾秒鐘，便伸出手握住了他。

「其實高中我暗戀過妳。」劉智旭不敢看她，眼神直視正前方說。

筱芯勾唇一笑：「我那時候也是呢！」

劉智旭驚訝的轉頭看向筱芯，筱芯與他對視，劉智旭的臉慢慢變紅，掌心傳來不同的溫度，暖化冷掉的心卻剛剛好，今天，天氣真的很好。濟州島的天空，除了藍，還帶點粉。空氣中除了海鹹味，還帶點甜。也許，這就是一眼千年。

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