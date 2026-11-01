月月話題投稿／當期推薦：地方記憶

每一座地方城鎮、每一個巷弄的轉角，都蘊藏獨一無二的故事與歲月痕跡。

不管是樓下街邊那間從小吃到大的攤販、傳遍巷弄的里長伯熱心事蹟、在地 人才知道的美食秘訣，抑或是住在當地一定聽過的那則鬼故事……對你來說再平凡不過的日常，反映出的是臺灣最真實的人情味，也是形塑地方風貌的珍貴印記。

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期盼你用文字捕捉深植這片土地上的溫度，從專屬少數人的記憶碎片、鄰里 之間的生活點滴中，拼湊出最動人的「在地風情」！

🔹吃遍各地的米其林餐廳，還是不及老家巷口麵店的萬分美味

🔹彰化口耳相傳的古老傳說：八卦山驚見千年殭屍王？

🔹永遠忘不了每天從旗津搭船上下學的那段日子

🔹東泉辣椒醬直接擠入水煎包？在台中這樣吃才道地！

🔹國小的我在左營眷村第一次了解何謂「鄉愁」

🔹時隔多年回到花蓮部落，竟讓我對人生有了全新體悟

🔹鹿港人都怎麼享用麵線？地方「正宗吃法」連碗筷都不用

從風俗民情到奇聞軼事，只要文章蘊含著來自「地方」的記憶，都期待你的來稿。

投稿內容說明

一、投稿辦法

1、文字投稿：文長800字為佳，文章標題建議包含「城市／地名」；圖像投稿：插畫／攝影皆可，並附50字內作品圖說。

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二、投稿獎勵

1、擇一話題投稿 ，文章經審核通過，即可獲得 30 U 利點數。

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三、文章見刊

1、入選作品將陸續刊登於琅琅悅讀【迷創作】頻道。

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【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。