加碼話題投稿／最新推薦：傘下失物所，傾聽你的每一次告解

🔊 插播一則氣象快報：受到秋季鋒面影響，全台「情緒 暴風半徑」持續擴大中！人生不如意就像天氣一樣，突如其來的驟變總讓人措手不及。

歡迎光臨微型「告解室」！琅琅悅讀特別企劃《傘下失物所》徵文 啟動，將現實中不敢言說的孤獨 、離別、哀傷與重逢 投射於字裡行間，找到情緒的救贖與共鳴。即日起在「迷創作」頻道即日起同步開啟同名限時徵文，創作就是你的私密避難所，歡迎你走入傘中，讓告解與情緒都有了出口。👉傘下失物所官網 歡迎訂閱

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即日起至11月30日，不論是真實心情記錄、故事創作或影像視覺都歡迎投稿分享，現在立即動筆尋回遺落的雨過天青：

🔹 便利超商，那把被被陌生人「借走」的傘

🔹 失物招領處滿滿的舊物，我唯獨看見了它...

🔹 捷運車廂裡，那把被我遺忘的雨傘

🔹 暴雨猝不及防降下時，有沒有那麼一個為我遞傘的人

🔹 大雨過後，有些執念終須放手，我決定與自己和解

🔹 那一天的雨，還有沒說出口的再見

🔹 舊抽屜夾層裡，找到一份遺失的珍貴回憶

🔹 當我再次遇見了他，我沒有了自己...

只要是關於「遺失物品」、「孤獨」或「重逢」的話題，都歡迎來稿。（可依個人喜好附上照片）

投稿內容說明

一、投稿辦法

1、文字投稿：文長800字為佳；圖像投稿：插畫／攝影皆可，並附50字內作品圖說。（如有附圖，圖片尺寸不限，格式為JPG，檔案不超過 4MB）

2、至 琅琅悅讀／迷創作頻道 點選【我要投稿】，登入/註冊udn會員，點選右上「創作」>「單篇作品」>「新增單篇」，完成欄位填寫並送出，即可提交審核！

3、活動時間：即日起至11月30日截止

二、投稿獎勵

1、擇一話題投稿 ，文章經審核通過，即可獲得 30 U 利點數。

2、凡投稿當期推薦話題〈傘下失物所〉，文章經審核通過，每篇加碼 10 U 利點數。

*投稿時文章標籤請選取 傘下失物所

3、投稿成功者抽獎機會將大增，有機會獲得故宮文創「雨過天青晴雨傘」、200元肯德基/必勝客通用餐券與非賣品「琅琅悅讀 4 週年限量收藏娃包」（每月抽出 10 名）。

三、文章見刊

1、入選作品將陸續刊登於琅琅悅讀【迷創作】頻道。

2、精選文章將同步推薦至琅琅悅讀首頁、粉絲專頁。

📣活動詳情請見【加碼話題投稿〈傘下失物所〉】專頁

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。