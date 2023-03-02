前任送的禮物該丟嗎？當嫉妒心作祟，你可以先這樣整理情緒

文／海苔熊

我很想要，但我得不到

「說，你是不是跟她在一起，還是你的心裏已經有了別人？為什麼最近都不理我？」 「為什麼你的IG追蹤這麼多網美？」 「我真的不懂，她為什麼會喜歡上你這種人？」

這些話聽起來很熟悉嗎？背後或多或少都藏了一些不安全感，但有個共同點叫做「嫉妒」。有人擁有你羨慕的東西，你很渴望，但卻得不到，讓你產生痛苦的感覺。

在心理學研究中，嫉妒（envy）是一個很複雜的情緒，通常我們不會隨便去嫉妒一個人，這個人必須與我們有關，或是和我們有一些共同的特徵，也就是所謂的「相似性」（similarity），才會成為「社會比較」的對象。

開放式關係（open relationship）的經典《道德浪女》[註1]，作者珍妮．W．哈帝（Janet W. Hardy）與朵思．伊斯頓（Dossie Easton）曾對於親密關係當中的嫉妒有細膩的描述：

• 嫉妒是張面具，戴著面具的是我們的內在衝突，希望能夠得到解決。 • 嫉妒就是一個人把自己的不舒服情緒，投射到他的伴侶身上。 • 沒有人的行為能夠「使」你嫉妒；同樣地，當你感覺到嫉妒的時候，也只有你自己能夠解救自己。

當我們感到嫉妒的時候，內心有一個需求就是：我希望我的感受，有人能夠傾聽。所以，當你的行為令人產生嫉妒的時候，不需要做什麼，只要好好聽他說話就可以了。

擁有嫉妒這種情緒是很正常的，可是，如果你把嫉妒當成對方應該擔負的責任，很可能會在這段關係當中造成一些傷害。

例如，你嫉妒他總是比較快回覆學妹的手機訊息；他寧可花時間在網路上發廢文，也不願意主動打電話關心你……

我知道，你的心裏有好多不平衡的情緒翻騰不已。問題是，要怎樣讓它「過去」呢？

你可以容許自己嫉妒，並且拿出紙筆或手機，記錄一下這種嫉妒的感覺。

對方做了什麼事情、你的感受是什麼，例如憤怒、悲傷、焦慮、擔心、恐懼、害怕被遺棄等。當然，這個過程很痛苦，可你如果一直逃避它，就會把力氣花在其他地方，情緒也會一直卡在那個點上。

從完形治療角度來看，當你好好去經歷情緒，就不會有心中某個情緒被壓抑在那裏的感覺。

如果你覺得度過這個時期很痛苦，可以練習讓自己感受三分鐘、五分鐘，或者十分鐘的嫉妒感，然後慢慢延長時間。要注意的是，盡可能去感受情緒本身，而不是推測或懷疑對方在做什麼。比方說，你懷疑男友背叛了你，你想拿起手機傳訊息給他，試著在傳訊息之前，再讓自己多感受幾分鐘，這個「想法」背後隱藏著什麼情緒？是覺得自己不夠好？還是害怕有一天這段關係會結束？好好安放自己的心情，那些讓你波動的事情，就比較波瀾不驚。

不過有些嫉妒，不是你可以控制的。前些日子，有個朋友Muse和我說，她男友希望她把前任送她當生日禮物的杯子丟掉，「只要看到這些東西，我就會想起過去他是如何糟糕地對待妳！」男友說。

她很清楚男友這麼說不只是心疼她，也藏著一些嫉妒。她男友是個占有欲很強的人，無法接受她心中一直保留前男友的位置，兩人經常因為這件事情爭吵。

「可是，不論前男友對我多糟糕，他還是我曾經愛過的人。如果丟掉那個杯子，等於否認我們過去在一起的那段日子，也等於否認了我人生的一部分。只不過，這樣的真心話，我卻沒有辦法告訴他。」

就跟所有失戀的人一樣，當一個人已經不在身邊，當那些美好的回憶都已經無法重現，我們很容易活在記憶的裂痕裏，反芻（rumination）一些與事實相反的狀況，像是「如果當初我……是不是就不會變成這樣呢？」

既然回憶過去那麼痛苦，為什麼還要回想呢？因為那個記憶創造了一個「可能的世界」，耽溺在那個世界裏，兩人還可以甜蜜地在一起，也就是所謂的慢性哀悼（chronic mourning）的過程[註2]。

心理學家科琳．薩弗里（Colleen Saffrey）與瑪麗恩．埃倫伯格（Marion Ehrenberg）指出，在感情裏面缺乏安全感的人（例如焦慮依戀者）會在哀悼的過程當中，重複驗證（self-affirmations/varification）[註3]自己的不好，好像唯有如此，才能夠讓這個關係持續下去。

書名：《因為有黑暗，我們才能在彼此生命裏靠岸》 作者：海苔熊 出版社：時報出版

後來Muse整理了兩大箱前男友送的衣服、書籍、筆記本、娃娃，還有那些她以為已經遺忘，卻藏在記憶深處某個角落的東西。

「整理這些東西的時候，我才發現，其實我也得面對自己的嫉妒、不甘心。他最後劈腿的那段日子，我經常在想，是不是自己哪裏做得不夠好，他才會跟別人跑了？上天怎麼對我這麼不公平？我到底哪一點比那個女的差？我留下這些東西，也是想要證明，儘管他最後選擇的不是我，但他曾經愛過我。」

其實她傳訊息給我的時候，我就知道，她還沒有辦法放下過去，所以選擇把前男友留下的東西先放在角落。等到哪一天她可以安頓自己的情緒時，就可以對這件事情淡然處之。

面對自己的嫉妒，我們可以先讓自己去經歷情緒，而不要否認它的存在。當你放下防衛心，就能看見一直阻礙你的那個心魔，其實自始至終都只是泡影而已。

而面對伴侶的嫉妒，你需要留一個空間給他，好好聆聽和理解，究竟是什麼困住了他。隨著時間，那些你所不明白的一切，會逐漸明朗起來。

備註： 1. Hardy, J. W., & Easton, D.（2017）.The Ethical Slut: A Practical Guide to Polyamory, Open Relationships and Other Freedoms in Sex and Love. Editeurs divers USA.中文版由張娟芬翻譯，游擊文化出版。《道德浪女：多重關係、開放關係與其他冒險的實用指南》 2. Bowlby, J.（1980）. Attachment and Loss: Vol. 3. Loss, Sadness and Depression. New York: Basic Books. 3. Saffrey, C., & Ehrenberg, M.（2007）. When thinking hurts: Attachment, rumination, and postrelationship adjustment. Personal Relationships, 14（3）, 351-368.

●本文摘自時報出版之《因為有黑暗，我們才能在彼此生命裏靠岸》。☞ 想看更多戀愛書單，點入看更多

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