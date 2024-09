前任送的禮物該丟嗎？當嫉妒心作祟，你可以先這樣整理情緒

文/海苔熊

這些話聽起來很熟悉嗎?背後或多或少都藏了一些不安全感,但有個共同點叫做「嫉妒」。有人擁有你羨慕的東西,你很渴望,但卻得不到,讓你產生痛苦的感覺。

在心理學研究中,嫉妒(envy)是一個很複雜的情緒,通常我們不會隨便去嫉妒一個人,這個人必須與我們有關,或是和我們有一些共同的特徵,也就是所謂的「相似性」(similarity),才會成為「社會比較」的對象。

開放式關係(open relationship)的經典《道德浪女》[註1],作者珍妮.W.哈帝(Janet W. Hardy)與朵思.伊斯頓(Dossie Easton)曾對於親密關係當中的嫉妒有細膩的描述:

當我們感到嫉妒的時候,內心有一個需求就是:我希望我的感受,有人能夠傾聽。所以,當你的行為令人產生嫉妒的時候,不需要做什麼,只要好好聽他說話就可以了。

擁有嫉妒這種情緒是很正常的,可是,如果你把嫉妒當成對方應該擔負的責任,很可能會在這段關係當中造成一些傷害。

例如,你嫉妒他總是比較快回覆學妹的手機訊息;他寧可花時間在網路上發廢文,也不願意主動打電話關心你……

我知道,你的心裏有好多不平衡的情緒翻騰不已。問題是,要怎樣讓它「過去」呢?

你可以容許自己嫉妒,並且拿出紙筆或手機,記錄一下這種嫉妒的感覺。

對方做了什麼事情、你的感受是什麼,例如憤怒、悲傷、焦慮、擔心、恐懼、害怕被遺棄等。當然,這個過程很痛苦,可你如果一直逃避它,就會把力氣花在其他地方,情緒也會一直卡在那個點上。

從完形治療角度來看,當你好好去經歷情緒,就不會有心中某個情緒被壓抑在那裏的感覺。

如果你覺得度過這個時期很痛苦,可以練習讓自己感受三分鐘、五分鐘,或者十分鐘的嫉妒感,然後慢慢延長時間。要注意的是,盡可能去感受情緒本身,而不是推測或懷疑對方在做什麼。比方說,你懷疑男友背叛了你,你想拿起手機傳訊息給他,試著在傳訊息之前,再讓自己多感受幾分鐘,這個「想法」背後隱藏著什麼情緒?是覺得自己不夠好?還是害怕有一天這段關係會結束?好好安放自己的心情,那些讓你波動的事情,就比較波瀾不驚。

不過有些嫉妒,不是你可以控制的。前些日子,有個朋友Muse和我說,她男友希望她把前任送她當生日禮物的杯子丟掉,「只要看到這些東西,我就會想起過去他是如何糟糕地對待妳!」男友說。

她很清楚男友這麼說不只是心疼她,也藏著一些嫉妒。她男友是個占有欲很強的人,無法接受她心中一直保留前男友的位置,兩人經常因為這件事情爭吵。

「可是,不論前男友對我多糟糕,他還是我曾經愛過的人。如果丟掉那個杯子,等於否認我們過去在一起的那段日子,也等於否認了我人生的一部分。只不過,這樣的真心話,我卻沒有辦法告訴他。」

就跟所有失戀的人一樣,當一個人已經不在身邊,當那些美好的回憶都已經無法重現,我們很容易活在記憶的裂痕裏,反芻(rumination)一些與事實相反的狀況,像是「如果當初我……是不是就不會變成這樣呢?」

既然回憶過去那麼痛苦,為什麼還要回想呢?因為那個記憶創造了一個「可能的世界」,耽溺在那個世界裏,兩人還可以甜蜜地在一起,也就是所謂的慢性哀悼(chronic mourning)的過程[註2]。

心理學家科琳.薩弗里(Colleen Saffrey)與瑪麗恩.埃倫伯格(Marion Ehrenberg)指出,在感情裏面缺乏安全感的人(例如焦慮依戀者)會在哀悼的過程當中,重複驗證(self-affirmations/varification)[註3]自己的不好,好像唯有如此,才能夠讓這個關係持續下去。

書名:《因為有黑暗,我們才能在彼此生命裏靠岸》 作者:海苔熊 出版社:時報出版

後來Muse整理了兩大箱前男友送的衣服、書籍、筆記本、娃娃,還有那些她以為已經遺忘,卻藏在記憶深處某個角落的東西。

「整理這些東西的時候,我才發現,其實我也得面對自己的嫉妒、不甘心。他最後劈腿的那段日子,我經常在想,是不是自己哪裏做得不夠好,他才會跟別人跑了?上天怎麼對我這麼不公平?我到底哪一點比那個女的差?我留下這些東西,也是想要證明,儘管他最後選擇的不是我,但他曾經愛過我。」

其實她傳訊息給我的時候,我就知道,她還沒有辦法放下過去,所以選擇把前男友留下的東西先放在角落。等到哪一天她可以安頓自己的情緒時,就可以對這件事情淡然處之。

面對自己的嫉妒,我們可以先讓自己去經歷情緒,而不要否認它的存在。當你放下防衛心,就能看見一直阻礙你的那個心魔,其實自始至終都只是泡影而已。

而面對伴侶的嫉妒,你需要留一個空間給他,好好聆聽和理解,究竟是什麼困住了他。隨著時間,那些你所不明白的一切,會逐漸明朗起來。

備註:

1. Hardy, J. W., & Easton, D.(2017).The Ethical Slut: A Practical Guide to Polyamory, Open Relationships and Other Freedoms in Sex and Love. Editeurs divers USA.中文版由張娟芬翻譯,游擊文化出版。《道德浪女:多重關係、開放關係與其他冒險的實用指南》

2. Bowlby, J.(1980). Attachment and Loss: Vol. 3. Loss, Sadness and Depression. New York: Basic Books.

3. Saffrey, C., & Ehrenberg, M.(2007). When thinking hurts: Attachment, rumination, and postrelationship adjustment. Personal Relationships, 14(3), 351-368.