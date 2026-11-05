看懂了民間傳說裡廣澤尊王郭聖王的翹腳坐姿

福建 南安詩山的風，總夾雜著一種夾生紅土與曝曬中藥材的乾燥氣味。當我真正站在鳳山寺的石階前，看著那座傳說中郭聖王點地成神的古墓，才明白有些信仰的重量，是從極其年幼的痛覺裡長出來的。

民間傳說裡的廣澤尊王 ，總是帶著點不馴的剽悍。祂十三歲便在盤腿時蛻化羽化，留下了那尊一隻腳垂放、一隻腳盤起的獨特神姿。人們都說，那是母親在最後關頭拉住祂左腳的歷史痕跡。但在這個連親情都被距離拉扯得近乎稀釋的現代社會裡，這尊神像的不對稱，更像是一首關於「離家與留守」的魔幻詩歌。

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我們總以為成神是一場拋棄肉身的遠行。現代人習慣了背井離鄉，在北上或出國的列車上，將父母的衰老留給高鐵窗外一閃而過的稻田。我們用定期的孝親費、節日的通訊軟體貼圖，去填補那種無法隨侍在側的空洞，以為這就是成熟的秩序。

可聖王點給我們看的，卻是那一隻始終沒有盤上去的腳。

東方美學裡的身體語言，有時透露了內心最無可奈何的留戀。聖王盤起的那隻腳，探向了超脫凡塵的寂靜天界；但那隻垂落的左腳，卻是祂在成神的最巔峰，生生為了母親的哭喊而停駐的肉身錨點。祂的身體是一個矛盾的容器，一半是驚天動地的神蹟，一半是沾滿南安紅土、還沒來得及報答的凡俗孝心。十三歲的少年，在黃土古墓前「接單」了命運最冷酷的催促，卻用一個翹腳的姿勢，跟天地做了一場永恆的妥協。

跨進正殿，神龕前的黃銅大爐裡盛滿了經年不熄的香灰。那種帶著一點苦澀的檀香煙氣，在聖王那尊帶著童稚卻又無比威嚴的臉龐前繞圈。張曼娟筆下那些關於母子間幽微、細膩且無法割捨的牽絆，在這裡被具象化成了一種跨越千年的陪伴。祂不是高高在上、不食人間煙火的偶像，祂更像是一個早熟的長子，用祂那一隻垂地的腳掌，死死地踩住人間的苦難與家人的眼淚。

在這個每個人都急著向外索取、向神明求取功名與財富的時代，站在詩山的晚風裡，我沒有求任何事。

我只是看著聖王那隻懸空的腳，想起了家鄉那個每逢梅雨季節便會隱隱作痛的、母親的膝蓋。下山時，暮色如潮水般湧上山頭，我知道，那位背著孝道重擔、在神與人之間拉扯了千年的少年，已經在香煙裊裊中，溫柔地簽收了我那份無處安放的為人子女的愧疚與惦念。

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