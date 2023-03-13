涉嫌捲入情殺案？日本「分手師」坦言職業傷害：難再信任人

文／史蒂芬妮．史考特（Stephanie Scott）

你曾聽說過「測謊問卷」嗎？心理學家在這些問題上投入如此多精力、心思，為了測謊儀器而設計，日本迄今還在使用，而非電視上演的老骨董。這些測試的目的經常是為了排除無嫌疑的受試者，但依然很重要。而且一旦第一個真正的問題問出，那個能測出你脈搏、心跳的問題就變得至關重要。那與你是什麼樣的人和你想成為什麼樣的人不同。

想像自己面對著測試者；他知道你的姓名、年齡、職業、生活型態。你期待他慢慢展開，但他不會。在凶殺案調查中，他會採用能直搗黃龍的問題，像是「你曾想殺掉某個人過嗎？」而實話就在心房的前廳，在思想和言語之間。我們全都想過要殺掉某人。這個問題的答案並未顧及美德或誠信。我們全都能有此念頭。殺人是種衝動，存在於我們所有人內心。

我再度坐在我的臥室中，刻意不想我童年的點滴，專注在小電視螢幕所播放的影像上。海太郎走進偵訊室時，戴著手銬。黑澤檢察官已經就座，而且沒有其他人，也沒有打字員作紀錄。然而，海太郎必定知曉玻璃鏡面後有人，他們全都等著聽他的證詞，因為當黑澤走到桌對面，解開他的手銬時，海太郎刻意地動作極少。他沒有揉按手腕，故作放鬆姿態，一隻手臂擱在面前的桌上，建立自己的空間。

黑澤把一塑膠杯裝的水推向海太郎，此舉換來他悄然微笑，雙唇抿成一線。有片刻，檢察官瞥向攝影機。我每次看到這兒，都以為他會關掉攝影機，但然後，就在我想像他用食指按下開關鍵時，海太郎抬眼，他們繼續拍攝。

海太郎在座位上調整身體角度，面向取景器。我又能看見他，他臉部的線條，他唇邊的凹痕，是習慣嘴角下彎所致。

「拿到你需要的了嗎？」海太郎問。

檢察官聳肩，「沒有事實表面看起來的那麼簡單。」

「你想要我的靈魂？這就是你們這幫只會坐辦公桌耍筆桿的蠢蛋跑來這兒的原因，想把我的腦袋扒開，胡捅一番。」

「我想就私人的部分作些討論。」

「更多情緒？」海太郎坐直身，呷了一口水。

「愛。」

「你想要我替你定義嗎？」

黑澤沉默。

海太郎再度伸手拿水杯，但動作打住，杯子停在半空中。「你想知道，我是否真正的愛上了？」

「是的。」

海太郎臉上的表情變得晦澀難懂。

「我想要公正，」黑澤說。「我手上有好幾樁凶殺案都繞著激情轉。」

「他們和別人建立關係的方式也像我一樣嗎？」

「不一樣。」

海太郎往後靠，思考著。「你是不是打算在法庭上主張我絕對不會愛上任何人？」

「跟我說說你的工作。」檢察官說。

「黑澤你也是？你想看見我被吊死？」

「告訴我，」他說，聲音輕柔，「跟我談談你的工作。」

海太郎傾身，雙手摀住臉。

「難道你不在乎自己會怎樣嗎？」

「我會怎樣已經不再重要。」

「我認為那會對你有幫助。」黑澤表示。

雙手手指依然按著太陽穴，海太郎搖頭。「沒有任何事情能。」

「那麼就告訴我真相。」

沉默在兩人間蔓延。螢幕下方的計時器才跳了一秒，感覺卻像過了許久。

「有時候，」海太郎說，「扮演別人還比較容易。」他瞥了黑澤一眼。「你一直都像你自己嗎？在任何場合都能感到自在嗎？在我的行業和你的生活中，當你必須接近他人時，你就得成為某種意義上的變形者。」

黑澤點頭，究竟是出於不解還是贊同，很難看出。

「有些工作你不想做，有些人你根本不想和他們往來。但，我確定你懂，向任何人—不管男人或女人—表現出你不喜歡他們是危險的。或許有時候你安全無虞，適時流露自己的不喜歡反而好，但在我的世界，或許在你的也一樣，禁止表露個人的真實情感。」

黑澤探身向前，「你不喜歡佐藤理奈嗎？起初是你先離開她的？」

「我試過。」海太郎說。

「那不『危險』嗎？那豈不違背了你的本能？」

海太郎微笑，「那違背了我的常識，和我所受的指導，沒錯，但不是我的本能。」他打住。「我接過許多案子。永遠有渴求的人們期待為他們的生活增添興奮，放棄替自己的選擇負責，花錢為情感創傷找出路。關鍵在於專業，在你自己和所扮演的角色之間保持某些距離。你運用任何你會的社交策略來工作。我很成功。」海太郎補充道，「在那方面獲得某種滿足感。」

（圖／Unsplash）

「私人生活會很難調適嗎？」黑澤問。

海太郎微笑，「我沒有私人生活，而且一開始，我根本不需要。所有人我都試，來者不拒，找出合適的切入點，自我挑戰，但到最後，原本有趣和新鮮的部分都只令人疲憊不堪。卸除自己，學習變成其他人要耗費很大精力。」

「所以，你誰都不愛，而且沒人愛你。」黑澤說。

海太郎嘆息，「對許多分手師來說就是如此。他們變得防備心很重，發現很難再去信任人。倘若你不能信任某個人，你又如何能去愛他？這些分手師最後只能孤獨終老。但我們不是生來就該孤獨的不是嗎？」

「所以你想有伴？」

「我想要做自己。」

「所以是時機的關係？當你遇見佐藤理奈時，你需要改變。」

「不是！」海太郎往前探身，「我知道我感覺到什麼。難道我有沒腦到那種地步，連自己的內心都搞不清楚。」

「我必須問，」黑澤說，「那也是大部分人會認為的，她很好到手嗎？」

「他們都錯了。」

書名：《分手師》 出版社：時報出版

黑澤沉默，他朝房間後頭的玻璃鏡面揮手，示意倒水。「那麼，如果不是時機，不是倦怠，是什麼改變了你？有什麼不同嗎？」

「是她。」海太郎說，「我越是了解她，就越明白，她就是我一直在尋找的人。」

「她很美嗎？」黑澤問，海太郎溫柔地笑了。

「很美，完全自成一格的美。她有股內在力量，我很是仰慕。」

「所以你想推開她？一開始的時候？」

「我試過，」海太郎說，「我想要像認識一個真正的人般地認識她，而非透過我的工作，但我越是和她相處，越感覺兩人契合。我們了解彼此，我不能任她繼續過她原有的生活。」

另一杯水在他面前放下時，海太郎暫停敘述。他對黑澤露出挖苦的微笑。幾句話換來不同待遇。「我在她身上看見自己，她在各方面都是我的靈魂伴侶。我們為彼此奮戰，找出可以在一起的方式。我從來沒有像信任她那樣地信任過任何人。」

「她信任你嗎？」

「信任。」海太郎說，語氣堅定。

「你覺得那就夠了嗎？」

「我希望夠。」

「所以她不是個目標？」黑澤問，把一張相片放在他面前的桌上。那是一張理奈在夜市的照片，她正要把一顆蘋果往上拋。

「不是，」海太郎說，用手指撫摸照片。「她不是個目標。」





獨自在臥房裡，我思考著其間的因果關係。法官可能一次起訴兩百多個案件，而且他們聽見的大多數抗辯都是有罪的，都附有打字和簽署的認罪陳述。然而，無論是罪行或是被告都沒那麼單純。法官的工作只是決定罪行最大程度的嚴重性，辨別是否為真相，並採用能矯正並教化的懲罰措施。而且他們必須快速決定，因為結案的速度會影響他們的職位、升遷、他們的未來。才幹取決於他們能承辦多少案件，因此他們沒本錢在某一案件上逗留太久。

我並未申請調閱中村海太郎的判決，檔案中也沒有相關資料，這讓我益發沮喪。不過我倒是找到一張手寫的列表，列出他可能面對的後果：包括各種形式的監禁到死刑。我假設他被判監禁，因為僅犯下一件謀殺案的兇手鮮少會處極刑。然而加賀島百合還是在最後的選項旁，畫了顆星，彷彿她會防範此點，並且捍衛他的性命。我唯一得繼續看的是他在法庭上的兩天行程—頭一天審訊他的案件，第二天聆聽判決—而且我熟知此點，不論法官最後心證如何，他們都不會花太久時間做出決定。

我的思緒再度轉向樓下扔滿整張餐桌的文件，想起犯罪現場所提到的腳印，和我母親驗屍報告上的DNA分析。她肌膚上發現的唾液，暗示在死亡前，曾和其他人短暫接觸。我想起這行文字，和中村海太郎與他的判決，想起我母親死亡當天在現場的所有人，以及能夠結束一個生命的所有決定。

●本文摘選自 時報出版之《分手師》。☞ 想看更多戀愛書單，點入看更多

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