琅讀金句／不是事情太多，而是我們想得太多；不用做到最好，也可以過得很好

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圖／Canva
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不是事情太多，而是我們想得太多；不用做到最好，也可以過得很好。

知名研究家吳雯的「減法哲學」，我們不是要更努力，而是讓生活更簡單！

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書名：《真正重要的事只有一點點：不是要更努力，而是讓生活更簡單，日本人氣料理家化繁為簡的生活哲學》
作者：吳雯
出版社：遠流出版
出版時間：2026年6月1日

在快節奏的時代，人們越來越努力生活，卻也越來越疲累，

我們習慣追求更多選擇、更多可能、更多方法、更多資訊，

卻因此讓生活變得複雜、焦慮、難以持續。

作者提出：不要「更努力生活」、「把塞滿」，

而是讓一切變簡單！

因為真正重要的事情，其實並不多！

讓生活輕一點、穩定一點、長久一點的方式

．生活簡化

減少選擇、減少過度思考，生活就會輕鬆

與其每天煩惱菜單，不如固定幾道安心的料理，反覆思考「今天要煮什麼」，就是一種消耗。不追求種類齊全的鍋具，而是選「真正會一直用的」，簡化環境就是減壓。不追求變化、不被流行牽著走、不讓小事消耗心力，當選擇變少，生活自然就順了。

．節奏重建

每天都能一直做下去的，才是真的好生活

不把「好習慣」變成壓力，不把「高標準」變成目標，不是今天很努力，而是明天、下週、明年都還能做下去。能繼續做的程度，就是最好的程度。

．身心一致

當生活不再勉強身體，心自然會安定

人生是由無數「日常小動作」堆疊而成，當你在洗碗、走路、開關櫥櫃時，將動作放慢、做事變溫柔，心也會跟著安定下來，生活自然回到舒服的狀態。

書中談料理，卻不是食譜書；談生活，卻不說教。

全書沒有勵志語，而是透過每天一定會做的小事：吃飯、做菜、洗碗、使用家中的物品，教你如何減少不必要的選擇與負擔，當行動變簡單、動作變輕柔、思考變清楚，心也會慢慢安定下來。當你不再被「一定要做到更好」的焦慮追著跑，生活反而會開始順起來。

這是一本適合在疲累時翻開、能實際減輕生活壓力的書，

陪你把複雜的日子，一點一點過簡單。

【熱情推薦】（依姓氏筆劃排序）

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日本知名料理研究家吳雯分享化繁為簡的生活之道。她認為真正的幸福不在於做得更多，而在於減少不必要的選擇與負擔。透過料理、家務與日常習慣，帶領讀者重建適合自己的生活節奏，學會放下過度追求與比較。當行動更簡單、身心更協調，不必事事做到最好，也能活得輕盈、穩定且自在。一本在忙碌時代中，幫助人找回生活餘裕與平靜的實用之書。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自之《真正重要的事只有一點點》。


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