琅琅讀墨用戶升級，立即開通「 Readmoo 書櫃」領好禮
歡慶「琅琅讀墨」聯名電子書店試營運上線，原琅琅書店用戶，首兩週完成資產合併與開通「 Readmoo 書櫃」即贈 LINE POINTS，還有機會參加抽獎，最高100 點等你拿！
活動辦法
活動時間：2026/5/27(三) ～ 2026/6/10(三) 23:59 為止。
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活動說明：
【早鳥大放送】前 50 名開通完成，即贈 LINE POINTS 50點。
【舊戶專屬禮】第 51-250 名開通完成，即贈 LINE POINTS 10點。
【好運加碼抽】活動期間凡開通成功，加碼抽 LINE POINTS 100點（共 20 名）。
1. 參加者需為琅琅書店有數位內容資產用戶，並於活動期間完成琅琅讀墨資產合併與書櫃開通流程。（本活動以提交數位閱讀資產合併與書櫃開通申請時間為判斷基準。）
2. 參加者需於 2026/6/10（三）活動截止前，至會員中心完整填寫 E-mail 與手機號碼。若因資料不全導致無法聯繫，視同放棄領獎資格。
立即前往開通👉🏻 琅琅讀墨聯名電子書店
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注意事項
1. LINE POINTS 兌換序號僅限 LINE 帳號註冊國家為台灣的用戶使用。
2. 早鳥大放送、舊戶專屬禮發放完畢後會於本活動頁公告，好運加碼抽獎項將於活動結束後由系統隨機抽出，並以 E-mail 或簡訊方式通知。
3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。
4. 「LINE POINTS 兌換序號」將於 2026/6/10 活動結束後，以 E-mail 或簡訊方式陸續派發。請留意兌換期限，逾期恕不補發
5. 若發現利用外掛、機器人或不正當方式參與，主辦單位有權取消其領獎資格。
6. 聯合線上保留隨時修正、暫停、終止或解釋本活動之最終權利（包括但不限於更換活動、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項）。
7. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至bookstore@udngroup.com信箱。
8. 參與本次活動即代表您已充分了解並同意接受本注意事項。
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