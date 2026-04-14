總是越睡越累？簡單記錄10個睡眠指標，助你打造完美睡眠

奪回生命主導權，從讀懂睡眠開始

想像有位好人提供一種健康體驗：你將如浮雲般悠然漂浮數小時，身體毫無不適，全身、大腦與神經系統都將被注入療癒靈藥。在這場體驗中，近期記憶與新學會的技能將自然融合，讓你以更清晰、更明亮的心境回歸現實。這場身體療癒將修復並強化生理系統，還會平衡荷爾蒙狀態。如此豐盛的健康體驗，保證能提升健康與快樂，而你需要做的，就只是躺下並放鬆。

想像你不付分文就能獲得這份禮物，且完全不會耽誤工作。你會接受嗎？

書名：《睡眠靈藥【隨書附「全方位睡眠評測」，打造專屬個人的好眠解方】：全球首位清醒夢博士教你找回「夢境智慧」，64個好眠練習啟動身心靈的自癒奇蹟》 作者：克萊兒．強森博士（Clare R. Johnson, PhD） 出版社：采實文化 出版時間：2026年2月26日

答案看似不言而喻：誰不想得到如此豐沛的療癒喜悅！但事實是，許多人未能認清睡眠本身即是一帖療癒靈藥，我們忽視並肆意縮短睡眠時間，更欺騙自己沒這份靈藥也行。這份充滿活力的健康體驗，每晚皆可為我們所享，無論貧富。睡眠不花一分錢，卻是最佳良藥；睡眠與運動、飲食，並列為影響人類健康的三大關鍵因素。

在生活中為睡眠留出空間，既美妙又振奮人心。睡眠並非多數人以為的無意識空白狀態，而是通往煥發健康之境的生物與心理之門。睡眠是靈性修習，讓我們接通滋養身心靈的源頭能量，確實能讓我們在各個層面全面充電。

不睡覺，我們根本活不成。當睡眠不足，身體、情緒與心理健康會立即受到影響。睡眠的質與量可能因諸多因素無法達到理想狀態，要改善品質並獲得與生俱來的益處，首要之務是認真審視當前的睡眠狀態。

展現完美睡眠狀態，找回靈魂核心

當你入睡時，你是誰？你渴望在睡眠中成為誰？或許你輾轉難眠、醒來仍感疲憊，或飽受惡夢侵擾。請記住，徹底改變睡眠品質絕非遙不可及。實踐本書方法時，當前睡眠品質絕對能獲得改善，其中關鍵一步，是想像自己睡著時最渴望的模樣。

米開朗基羅凝視巨大石塊時，眼中浮現的是一尊蘊藏其中的雕塑：熠熠生輝且完美無瑕，靜待被釋放。他認為自己的職責是去除多餘石料，讓隱藏其中的驚世之美得以顯現。

假設理想中的一夜睡眠，就是被封存在石頭裡的雕像，想像睡眠能是怎樣的存在：一場熠熠生輝、療癒身心的體驗。你能看見閃爍的輪廓嗎？你理想的睡眠體驗是什麼模樣？有人渴望冒險：精采狂野的夢境、情慾邂逅與嶄新視野；有人熱中探索意識，想做清醒夢或體驗靈魂出竅；還有人想認識夢中常出現的力量動物或夢境嚮導；許多人則渴望快樂休憩與療癒重生，醒來時猶如充飽電般活力滿滿。

睡眠蘊含靈性，你可曾看見睡眠能展現的絕美形貌？釋放這份內在形態的第一步，是將願景視覺化。選擇一幅象徵理想睡眠的畫面：也許是你從夢中甦醒、容光煥發的模樣，或是希臘睡眠之神希普諾斯（Hypnos）的形象，抑或是一道彩虹，或是任何形式的優美輪廓。

讓我們成為塑造自己睡眠雕像的米開朗基羅，當清晰描繪出願景時，便離實現目標更邁近一大步。此刻只要持續雕琢石塊，便能釋放其中蘊藏的美麗。若想實現最佳睡眠品質，這意味著要練習本書方法、寫睡眠日記，並準備好調整舊有習慣。

最後一步是最艱難的。當必須做出改變，我們竟會產生強烈抗拒，著實令人驚嘆。正因如此，請時刻銘記對一夜好眠的璀璨願景，提醒自己為何要做出改變。以輕鬆心態擁抱這些轉變：這些調整是帶你實現完美睡眠的舉措而非懲罰。事實上，深入探索睡眠與夢的本質，將成為你生命中最豐盛、最具力量的體驗之一。

好眠練習1：寫睡眠日記

寫睡眠日記是追蹤日常習慣並建立健康新習慣的絕佳方式。閱讀本書過程中，請試著記錄睡眠日記。這本日記將成為容器，承載你還記得的夢境、閱讀時對內在生活的洞察、對各種助眠技巧的反應，以及整體心境與健康狀態。換言之，睡眠日記幾乎能記錄任何想寫下的內容。你可以繪製夢中動物圖像，或隨手塗鴉象徵理想睡眠的圖案，只要能激發靈感，就盡情書寫吧。

每天儘量完成以下10個基本睡眠陳述，持續記錄睡眠模式、品質與做的夢：

1. 熄燈前，我 （例如：點香氛蠟燭泡澡、跟配偶吵架、瘋狂工作⋯⋯）。

2. 我花了 分鐘才入睡。

3. 我整晚大約醒著 分鐘。

4. 我的睡眠 （例如：有被打斷、睡得很熟、幾乎沒睡⋯⋯）。

5. 在1到10分評分中，今晚睡眠品質是 分。

6. 我記得 個夢。

7. 我的夢是 （例如：壓力的、好笑的、神奇的、惡夢⋯⋯）。

8. 醒來時，我感到 （例如：疲憊不堪、心情愉快、不想起床⋯⋯）。

9. 今天我的心情與精力是 。

10. 關於這晚睡眠的進一步觀察如下： 。

當開始記錄睡眠日記後，便會逐漸發現明確的關聯。你可能會發現，在壓力大的日子裡，若不於睡前進行放鬆活動，例如聆聽引導式冥想或閱讀舒緩心情的書，便會導致睡眠中斷。你或許會察覺，若在臨睡前過度運動，身體會因亢奮而難以入眠；又或者晚餐飲酒後，總會在凌晨4點驚醒且再難入睡。

●本文摘選自采實文化出版之《睡眠靈藥【隨書附「全方位睡眠評測」，打造專屬個人的好眠解方】：全球首位清醒夢博士教你找回「夢境智慧」，64個好眠練習啟動身心靈的自癒奇蹟》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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