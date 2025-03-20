《型男主廚三星夢》金髮型男「木村拓哉」中年逆襲米其林榮耀志在必得

木村拓哉《型男主廚三星夢：巴黎篇》首染金髮 苦練法文拍片飆汗

日劇原班人馬全員回歸，打造色香味俱全美食饗宴的日本話題強片《型男主廚三星夢：巴黎篇》，即將在3月28日於台灣盛大獻映。木村拓哉睽違五年，再度化身天才主廚「尾花夏樹」，向世界級米其林三星邁進。劇組本次還遠赴法式料理發源地「巴黎」實景拍攝，不同拍攝環境且必須展現出「巴黎」風格，讓木村拓哉苦笑直呼：「我真的覺得不可能做到！」也因為在巴黎拍攝，本片法文台詞量幾乎與日文台詞量相當，讓木村拓哉、及川光博、澤村一樹等主演群們都紛紛苦喊是一大挑戰，為此他們還接受高強度法文訓練，每每拍完都壓力大到狂飆汗。值得一提的是，本系列已經許久未與觀眾見面，考慮到尾花這角色在這些年的變化，木村拓哉也決定放膽改變，首度嘗試漂髮，化身金髮型男主廚，沒想到這一染，卻意外與擔綱本片料理監修的米其林三星日本主廚「小林圭」巧合撞髮！

木村拓哉赴法拍攝直呼緊繃 苦練法文拍到汗濕戲服

延續日劇時間線，透過大銀幕呈現最道地法式風味的日本話題新片《型男主廚三星夢：巴黎篇》，重返主角尾花夏樹與早見倫子的初遇之地「巴黎」，描繪他們立志在法式料理之都攀上米其林三星巔峰。為此，劇組特地遠赴巴黎實景拍攝，不同的拍攝環境，讓木村拓哉坦言相當緊繃，尤其他被要求必須從裡到外展現出「巴黎」風格，他苦笑直呼：「我真的覺得不可能做到！」他並分享：「在巴黎拍攝，等於是你必須像巴黎的居民一樣存在。不僅是與人之間的情感交流，所有的事情都必須遵循巴黎的方式，這簡直是無理要求，就像要一個不會飛的人學會飛一樣。」本來十分苦惱的他，看見身邊不放棄、努力著的工作人員，讓他心態轉變表示：「他們從來沒有放棄，正因為這不只是我一個人的意志，而是大家的努力，我才能克服這一切。」

由於本片將舞台設置在巴黎，因此本片的法文台詞量，幾乎跟日文台詞相當，讓主演群之一的及川光博笑道：「我一度想著哪有那麼多字的日本電影？」演員們為此都接受高強度法文訓練，從ABC開始一個個字母練習，十分有難度的挑戰也讓木村拓哉表示：「訓練的強度超乎想像，我們只能不斷重複練習，然後在正式拍攝時呈現出來。每次拍攝結束後，衣服內側都被汗浸透了！」

《型男主廚三星夢：巴黎篇》。圖/采昌國際提供

木村拓哉金髮初體驗 撞髮「真‧米其林三星主廚」直呼超害羞

將人氣日劇搬上大銀幕的《型男主廚三星夢：巴黎篇》，繼劇集播畢後，在歷經疫情，相隔五年再度與觀眾見面。木村拓哉思考著角色在這段時間的變化，並表示：「當時我就在想『尾花這傢伙現在應該是什麼樣子呢？』以尾花夏樹這個人來說，他絕對不會是一個被形容為『還是跟以前一模一樣呢！』的人吧。作為在巴黎生活的日本人，我想說『是不是該放開手腳試試？』於是就鼓起勇氣，人生第一次把整頭給漂金了！」沒想到這一染，卻意外與擔綱本片料理監修，同時也是首位在巴黎拿下米其林三星的日本主廚「小林圭」撞髮，也讓木村拓哉驚訝表示：「我知道在巴黎有位拿到米其林三星的日本主廚，但我並不知道小林圭的長相；結果在試裝結束後，我才突然想到要搜尋圖片，當下差點嚇到手滑把手機摔下來。」他更笑著分享兩人相見時的狀況：「當我真正見到小林主廚的時候，覺得超級害羞，我們還互相盯著對方的頭看了一下呢！」

《型男主廚三星夢：巴黎篇》。圖/采昌國際提供

這部集結《半澤直樹》製作人、《LAST MILE：全面引爆》導演、《王者天下》編劇豪華製作陣容，在日本上映後勇破40億日圓票房佳績的最新話題強片《型男主廚三星夢：巴黎篇》，即將在3月28日於台灣盛大獻映。

本片劇情描述自從「Grand Maison東京」在日本榮獲米其林最高榮譽「三星」肯定之後，接著又歷經疫情衝擊與大企業對抗等種種危機，早見倫子（鈴木京香飾演）將主廚身分交棒後輩，跟隨昔日夥伴尾花夏樹（木村拓哉飾演），兩人重返法國料理發源地「巴黎」開設新店「Grand Maison巴黎」，再度為了米其林三星奮力一搏，並目標成為首位獲得米其林三星肯定的亞洲主廚。然而在眾多名廚競爭的巴黎，尾花卻遲遲無法交出滿意成績，甚至在一場大型晚宴上意外失誤。這讓尾花下定決心，向昔日恩師承諾：「倘若下次評選無法取得三星，就將辭職離開法國。」究竟他能否與夥伴們，再度攀上米其林的星級巔峰呢？電影3月28日上映。更多最新消息請上👉采昌國際電影官方臉書粉絲團

《型男主廚三星夢：巴黎篇》。圖/采昌國際提供