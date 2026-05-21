《寶貝對不起》日舞影展話題力作！以黑色幽默探討創傷修復日常

★ 日舞影展最佳編劇、坎城影展導演雙週單元 閉幕片

★ 金球獎戲劇類最佳女主角提名、橫掃獎季！破百項獲獎與提名肯定

「寶貝對不起，生在這世界上爛事就是會找上你，但不要怕，有我陪著你。」由《月光下的藍色男孩》導演貝瑞傑金斯的製作公司PASTEL參與製作，由A24取得發行權。於2025年日舞影展首映後迅速成為話題之作，並獲得日舞影展最佳劇本獎。評審盛讚其「全然的真誠」與「動人的幽默」。作品以非線性敘事描寫創傷後的修復過程，在黑色幽默與溫柔情感之間取得獨特平衡，被國際各大媒體讚譽為「一位風格獨特的新銳藝術家」（The Daily Beast）、「橫空出世的天才」（Esquire）、「同世代中最具洞察力的新聲音之一」（The Wrap）。

看著身邊的朋友離開、成家、展開新生活，畢業後還留在母校任職的年輕文學系教授安格妮絲，內心似乎被凍結在那場難以跨越的「壞事」裡。日子如常繼續，看不見的傷口卻隱隱作痛，所幸在摯友的來訪陪伴、善意的新關係展開下，安格妮絲得以重新感受自我存在的溫柔與勇氣，以自己的節奏，找回活著的意義。

美國新銳才女艾娃維克多自編導演首部劇情長片，由《月光下的藍色男孩》、《日麗》製作團隊與A24共同打造。《寶貝對不起》跳脫傳統創傷敘事的框架，融合黑色幽默與客觀凝視，透過友情、孤獨與微小而真實的日常片刻，細膩描繪一段關於倖存、理解及療癒的生命旅程。

【導演&主演介紹】

《寶貝對不起》。圖/好威映象提供

艾娃維克多（Eva Victor）｜

美國新銳編劇、導演與演員，出生於法國巴黎目前定居美國洛杉磯，以敏銳幽默感與細膩情感觀察的風格備受矚目。《寶貝對不起》是其自編、自導、自演首部劇情長片，她在電影中飾演安格妮絲。在投入電影創作前，她已於喜劇領域嶄露頭角，憑藉大量爆紅短片獲得廣泛關注。《紐約時報》曾形容她是「極具魅力的表演者，其滔滔不絕的角色風格，令人聯想到羅茲查斯特漫畫中的焦慮喜感」。並曾為《紐約客》雜誌與女性網站Reductress撰稿，更參演影集《金融戰爭》的演出。

《寶貝對不起》。圖/好威映象提供

娜歐蜜艾基（Naomi Ackie）｜

當今英國影壇最受矚目的實力派演員之一，以強烈個人特質與情感爆發力廣受好評。她在《寶貝對不起》中飾演安格妮絲最重要的摯友莉迪，以溫暖而充滿生命力的演出，成為安格妮絲面對創傷時最重要的支持者。娜歐蜜艾基曾以Netflix影集《去X的世界末日》獲得英國影藝學院電視獎最佳女配角肯定，並於《與你共舞》中飾演惠妮休斯頓而大受好評。近年亦參演《米奇17號》、《求救眨眨眼》等作品，展現橫跨商業與獨立電影的多元魅力。

《寶貝對不起》。圖/好威映象提供

盧卡斯海吉斯（Lucas Hedges）｜

近年最具代表性的美國新生代演員之一，以細膩內斂的表演風格深受影迷與影評喜愛。他在《寶貝對不起》中飾演蓋文，一位讓安格妮絲重新感受到信任與親密感的鄰居男子。盧卡斯因《海邊的曼徹斯特》入圍奧斯卡最佳男配角後備受矚目，後續演出包括《淑女鳥》、《班恩回家》、《意外》等作品。他擅長詮釋脆弱而真誠的角色氣質，也讓蓋文一角在電影中呈現出溫柔且令人安心的存在。

《寶貝對不起》。圖/好威映象提供

《寶貝對不起》。圖/好威映象提供

《寶貝對不起》。圖/好威映象提供

《寶貝對不起》。圖/好威映象提供

《寶貝對不起》。圖/好威映象提供

《寶貝對不起》。圖/好威映象提供

《寶貝對不起》。圖/好威映象提供

《寶貝對不起》。圖/好威映象提供

《寶貝對不起》。圖/好威映象提供