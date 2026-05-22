《後室》20歲導演首部驚悚長片！坎城影后也著迷的無盡頭「過渡空間」

《後室》鬼才導演有多強？ 英國影帝、坎城影后一致盛讚

「金獎製造機」A24打造，顛覆傳統恐怖片公式，由原始短片創作者凱恩帕森斯（Kane Parsons）執導的年度驚悚話題懼獻《後室》（Backrooms），即將在5月27日（週三）於台灣搶先全美震撼獻映。深入理解並掌握「後室」世界觀的導演凱恩帕森斯，被主演本片的「英國影帝」奇維托艾吉佛（Chiwetel Ejiofor）稱為「世界上唯一知道該如何拍攝《後室》的人」。

同樣也是本片女主角的「坎城影后」蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve），也因為曾經對「過渡空間」非常著迷，而在接獲凱恩帕森斯的邀約時，兩人進行了長時間討論，更對他留下深刻印象。尤其凱恩帕森斯年僅20歲，首度執導長片就能掌握國際級演員，不僅確保自己能在任何時候回答演員提問，更致力於關注情緒層面的表演，依據角色心理狀態給予不同指導，讓蕾娜特萊茵斯薇驚豔讚嘆：「是很優秀的導演！」此外，台灣發行商也推出首三日特典「電影紀念票卡」與首週特典「賣場壁紙橫幅海報」雙重好禮，請台灣觀眾千萬不要錯過！

年度最強驚悚話題懼獻《後室》，由原始短片創作者凱恩帕森斯親自執導。深入理解並掌握「後室」世界觀的他，被主演本片的「英國影帝」奇維托艾吉佛稱為「世界上唯一知道該如何拍攝《後室》的人」，讓對「後室」毫無概念的奇維托艾吉佛，一接獲資料後便一頭栽入其中，並對此分享：「見到他時，我開始理解他試圖從這個概念裡，挖掘那些心理層面與角色旅程，而且完成度非常成熟，也觀察入微。尤其考慮到他還這麼年輕，真的讓人非常驚訝。」更讚揚：「他不只是理解那個世界，他幾乎就是那個世界的共同創造者之一，這點非常了不起；能夠在片場和這樣的人合作，其實是一種很難得的經驗。」

《後室》。圖/采昌國際多媒體提供

本片另一位主演「坎城影后」蕾娜特萊茵斯薇，也同樣給予凱恩帕森斯高度肯定。她在接獲本片邀約前，正巧就對「過渡空間」非常著迷，花了很多時間鑽研，而當凱恩帕森斯向她提出演出邀約時，兩人進行相當長時間的討論，蕾娜特萊茵斯薇回憶：「某種程度上，我們都很『宅』於這些概念，著迷於這類世界觀的構築，那次交流非常有趣。對我來說，我的作品總是需要某種存在主義元素，而他對那個世界，本身就有非常獨特且有趣的想法。」不僅對他留下深刻印象，更成為這次合作的開端。

《後室》。圖/采昌國際多媒體提供

20歲天才導演掌握「國際級演員」 《後室》雙重好禮影迷必收

《後室》是凱恩帕森斯首度執導的長片作品，年僅20歲的他，便能掌握國際級演員。他總是確保自己能在任何時候回答演員問題，更致力於關注情緒層面的表演，依據角色心理狀態給出不同指導，他分享：「在指導這兩位演員時，其實是有差異的，因為拍攝情境本身就不同，場景、環境、整體氛圍都不一樣，所以每個角色在心理狀態上，也會自然地像是待在各自的小世界裡。」細緻的執導，也讓蕾娜特萊茵斯薇驚豔大讚：「我這個年紀的時候，可沒他那樣酷，他是一位很優秀的導演！」

《後室》。圖/采昌國際多媒體提供

值得一提的是，台灣發行商也推出雙重好禮，在上映首三日（5/27-5/29）期間購買《後室》電影票，即可兌換「電影紀念票」乙張；以及只要購買第一週（5/27-6/4）期間場次電影票乙張，即可憑電影票於5/27（三）起至原購票影城兌換「賣場壁紙橫幅海報」乙張。多項精美好禮，請台灣觀眾千萬不要錯過！

《後室》。圖/采昌國際多媒體提供

《後室》。圖/采昌國際多媒體提供

這部由《怪奇物語》（Stranger Things）製作團隊，聯手「恐怖名導」溫子仁（James Wan）共同打造的驚悚強檔《後室》，即將在5月27日（週三）於台灣搶先全美震撼獻映。本片劇情描述一個深夜，一間家具展示行內，電視忽然閃過詭異畫面。緊接著，地下室燈光開始閃爍，牆面無預警出現一扇詭異的門，門的背後，竟是一個從未存在過的空間。陰暗黃光壟罩、空氣潮濕封閉，錯綜複雜的格局不斷延伸。這裡沒有出口，也沒有盡頭，彷彿墜入一座無限擴張的異度迷宮。欲知本片最新消息，請👉上電影官方臉書粉絲團。

《後室》。圖/采昌國際多媒體提供