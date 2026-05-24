《雨霖鈴》播放次數突破2億！「天選展昭」楊洋最新武俠劇創新討論熱潮

Disney+ 台灣獨家播出的武俠大劇《雨霖鈴》由楊洋、章若楠、方逸倫、張予曦領銜主演、正午陽光出品，開播以來口碑與收視雙雙勢如破竹！不僅全球總播放量強勢突破2億大關，優酷站內熱度值更迅速飆破 6,000，創下年度武俠劇首播熱度峰值新高。

為了完美詮釋「南俠展昭」，楊洋在開拍前進行了長達數月的密集武術訓練。劇中高達 95% 的高危險動作戲皆由他親自上陣，其中「雨中獨戰三十殺手」的橋段更被網友封為神級經典。考量到展昭身為公家之人的身分不輕易殺生，劇中巧妙設計他僅運用劍柄將對手一一擊昏，過程行雲流水、極具武俠美學。

令人驚豔的是，這場原訂需耗時三天的重頭戲，楊洋竟以驚人的效率在單日拍攝完畢，且幾乎每次都是一條就過，讓劇組忍不住大讚他是名副其實的「楊一條」與「天選展昭」。面對外界讚譽，楊洋謙虛表示：「沉下心演戲才是根本。」當被問及與展昭有何相似之處時，他則幽默妙答：「我們都有土象星座的堅持。」

《雨霖鈴》。圖/Disney+提供

最新劇情中，主角群終於擊破襄陽王最為信賴的爪牙「河伯」景逸鳴，將這個作惡多端的反派緝捕歸案。展昭一身正氣來到獄中向其霸氣嗆聲：「我可以掐滅你的希望，讓你感到絕望。你就一日一日在這牢裡煎熬吧！」氣場全開的強大演技被劇迷狂讚為「核彈級名場面」。

除了緊湊的主線，展昭與玲瓏山莊大小姐「霍玲瓏」（章若楠 飾）、「錦毛鼠」白玉堂（方逸倫 飾）組成的探案小隊也充滿看點，性格迥異的三人一路上鬥嘴不斷。其中，展昭與白玉堂的化學反應尤為精彩，先前白玉堂因中毒被操控而誤傷展昭，事後懊惱不已，展昭則故意虧對方：「我以為一路走來，結下了生死之交，沒想到人家根本不信任我。」讓白玉堂只能尷尬求饒：「我錯了，別往心裡去，好嗎？」

《雨霖鈴》。圖/Disney+提供

主演方逸倫坦言，拍戲時一度非常心疼楊洋，因為必須在反派面前假裝反目，不僅要在展昭肩上砍一刀，還得把他踢下懸崖，事後讓他對好友相當抱歉。而楊洋也忍不住吐槽白玉堂「超不受控」，每次叮囑他千萬別輕舉妄動，結果前腳剛走，白玉堂立刻因魯莽行事被抓，「然後我又得想辦法去救他。」方逸倫則搞笑喊冤：「本來白玉堂已經被說服了，但只要被別人激兩句，我就覺得不行、我要氣死啦，非去做不可！到時候大家在戲裡看了千萬不要罵我，那是錦毛鼠做的事，不是我！」兩人的逗趣互動，讓粉絲更加期待這對「貓鼠 CP」後續的火花。

《雨霖鈴》。圖/Disney+提供

回顧劇中的動作大場面，楊洋坦言每場打戲都與眾不同。有時一個鏡頭就涵蓋十幾、二十幾招，對演員的體力與拍攝難度要求極高。「打戲不光是演員自己的事，還牽涉到所有人的走位與機器運作。像船上的打戲，攝影機甚至是在水下拍攝的。」他笑稱：「我覺得自己完成得還行，很多人都說我打完之後，馬上就能轉行作武打明星了！」 《雨霖鈴》在Disney+獨家熱播中，於中午12:30更新。

《雨霖鈴》。圖/Disney+提供

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