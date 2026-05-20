《家業》陸劇女神楊紫化身製墨匠人扭轉逆勢 韓東君睽違6年再演古裝

人氣女神楊紫化身霸氣製墨女匠拚事業 《家業》集結金牌團隊聯手打造

人氣女神楊紫攜手韓東君演出的《家業》於5月17日在愛奇藝國際版首播，該劇以明朝徽州貢墨案為背景，結合家族鬥爭、商戰逆襲與徽墨文化，打造出兼具文化底蘊與熱血爽感的古裝大戲。楊紫這次化身背負家族命運的製墨女匠，展現重振家業的女性成長力量，再加上《延禧攻略》導演惠楷棟、《琅琊榜》美術與《甄嬛傳》造型指導，集結金牌團隊聯手打造，讓《家業》未播先熱。

《家業》以明朝徽州貢墨案為背景，描述百年製墨世家李家在一場變故後跌落谷底，而李氏八房么女「李禎」（楊紫 飾）則在家族最困難時挺身而出，打破傳男不傳女的祖訓，踏上製墨之路。

預告中楊紫說出「一切因墨而起，我們八房遭遇除族，我爹身死，我要用墨堂堂正正地全部討回來！」、「誰規定女子不能製墨燒煙了？」等台詞，展現角色即使身處家族沒落與世俗偏見之中，依舊不願低頭的倔強與魄力，從谷底開局到逆風翻盤，不少網友更形容，楊紫在《家業》中的角色就像是養成系黑馬。

《家業》楊紫（左）在劇中飾演李禎。圖/愛奇藝國際版提供

楊紫透露，《家業》最打動她的地方就是對於「家」的描寫與情感牽絆，「對李禎而言，家是一切的根源，是她打斷骨頭連著筋的歸屬感，更是匠心與文化的一種傳承，《家業》雖然有商戰、有權謀、有家族競爭，但真正支撐角色一路走下去的，其實是對家與文化的執念。」

楊紫這次在《家業》裡造型也與過往華麗古裝形象明顯不同，她表示，這次妝造走的是淡雅路線，加上明朝服飾輪廓較寬大，意外很適合自己偏長的頸部線條，也展現出楊紫不一樣的面貌。為了演好李禎，楊紫開拍前3個月便開始學習古法製墨工藝，更一度練到雙手磨出厚繭、水泡。

韓東君久違回歸古裝劇 合作楊紫大讚「像彩虹般耀眼」

在《家業》中跟楊紫有許多精采對手戲的則是韓東君飾演的「駱文謙」，他是駱家次子，同樣來自製墨世家。他與李禎童年相識結緣，駱文謙始終在心裡替李禎保留著非常重要的位置，兩人也從競爭關係逐漸變成共進退的夥伴。

韓東君睽違多年再度回歸古裝劇，對於首度和楊紫合作，他毫不掩飾激動心情，直言自己一直很想跟楊紫合作，之前也看過她許多作品，認為她是非常優秀的演員，能一起演出《家業》，他覺得很幸福也很感謝。

《家業》韓東君在劇中飾演駱文謙。圖/愛奇藝國際版提供

談到楊紫飾演的李禎時，韓東君透露，他曾在劇中加了一小段台詞，形容李禎像是一朵風雨蘭，「無論怎麼被風吹、怎麼被打擊，她都還是有很強的生命力。」他認為，單一顏色根本無法形容李禎，她就像彩虹一樣的存在，聽到他的形容後，不少網友認為，韓東君對角色關係的理解相當細膩，也提高觀眾對兩人CP線的期待。

除了主演吸睛，劇中的OST陣容同樣話題十足，主題曲〈墨妝〉由譚維維演唱，情感主題曲〈舊年〉則由劉宇寧獻聲，而楊紫與韓東君也合唱〈遠山黛〉，替劇中角色的情感線再添浪漫宿命氛圍。《家業》於5月17日在愛奇藝國際版獨家播出。

《家業》楊紫單人主視覺。圖/愛奇藝國際版提供

《家業》韓東君單人主視覺。圖/愛奇藝國際版提供

《家業》雙人海報。圖/愛奇藝國際版提供