《春夏秋冬代行者 春之舞》以詠唱將四季帶給你──《紫羅蘭永恆花園》作者曉佳奈最新改編動畫作品

本季新番作品《春夏秋冬代行者 春之舞》改編自日本作家曉佳奈的輕小說作品，代表作有《紫羅蘭永恆花園》，小說封面由插畫繪師スオウ繪製，自2021年4月9日起於電擊文庫連載出版，曾獲《這本輕小說真厲害！2022》文庫類別第2位、新作類別第1位。輕小說作品一共出版8集，台版由東立出版代理，已出版至最新集數。此作同時也改編成漫畫作品，由漫畫家小松田菜葉（小松田なっぱ）繪製，台版出版進度至第1集。

改編動畫作品由製作《進擊的巨人》、《SPY x FAMILY 間諜家家酒》的動畫公司WIT STUDIO負責、導演山本健監製，動畫音樂則由牛尾憲輔製作，片頭曲及片尾曲ED由VOCALOID 創作者Orangestar創作、夏背演唱。

動畫《春夏秋冬代行者 春之舞》主要PV

Orangestar〈Petals〉（feat. 夏背）

Orangestar〈花筏〉 （feat. 夏背）

《春夏秋冬代行者 春之舞》故事講述憑藉四季諸神賜予的特殊力量，使季節得以在各地流轉的現人神，被稱之為「四季代行者」。人們習以為常的四季更迭，其實是仰賴四季代行者們不懈的努力，才得以維繫。然而，自從春天代行者「花葉雛菊」遭到恐怖組織綁架，春天便從大和國的季節當中消失了。歷經十年歲月，春天代行者護衛姬鷹櫻不斷尋找主人，雛菊卻在某天突然歸來，停滯不前的季節重新開始轉動，他們再次展開巡行之旅。動畫《春夏秋冬代行者 春之舞》預計有14集，目前已播至第8集，每週日00:30更新。

春夏秋冬代行者四季代行者及護衛官

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》繪師スオウ繪製的動畫化紀念圖

《春夏秋冬代行者 春之舞》四季視覺圖

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime