《春夏秋冬代行者 春之舞》以詠唱將四季帶給你──《紫羅蘭永恆花園》作者曉佳奈最新改編動畫作品

琅琅悅讀／ 琅琅悅讀
《春夏秋冬代行者 春之舞》輕小說書封及動畫主視覺圖。圖/東立出版、TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime
《春夏秋冬代行者 春之舞》輕小說書封及動畫主視覺圖。圖/東立出版、TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

本季新番作品《春夏秋冬代行者 春之舞》作家曉佳奈的作品，代表作有《紫羅蘭永恆花園》，小說封面由插畫繪師スオウ繪製，自2021年4月9日起於電擊文庫連載出版，曾獲《這本輕小說真厲害！2022》文庫類別第2位、新作類別第1位。輕小說作品一共出版8集，台版由東立出版代理，已出版至最新集數。此作同時也改編成漫畫作品，由漫畫家小松田菜葉（小松田なっぱ）繪製，台版出版進度至第1集。

改編作品由製作《進擊的巨人》、《SPY x FAMILY 間諜家家酒》的動畫公司WIT STUDIO負責、導演山本健監製，動畫音樂則由牛尾憲輔製作，片頭曲及片尾曲ED由VOCALOID 創作者Orangestar創作、夏背演唱。

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

動畫《春夏秋冬代行者 春之舞》主要PV

Orangestar〈Petals〉（feat. 夏背）

Orangestar〈花筏〉 （feat. 夏背）

《春夏秋冬代行者 春之舞》故事講述憑藉四季諸神賜予的特殊力量，使季節得以在各地流轉的現人神，被稱之為「四季代行者」。人們習以為常的四季更迭，其實是仰賴四季代行者們不懈的努力，才得以維繫。然而，自從春天代行者「花葉雛菊」遭到恐怖組織綁架，春天便從大和國的季節當中消失了。歷經十年歲月，春天代行者護衛姬鷹櫻不斷尋找主人，雛菊卻在某天突然歸來，停滯不前的季節重新開始轉動，他們再次展開巡行之旅。動畫《春夏秋冬代行者 春之舞》預計有14集，目前已播至第8集，每週日00:30更新。

春夏秋冬代行者四季代行者及護衛官

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》繪師スオウ繪製的動畫化紀念圖

《春夏秋冬代行者 春之舞》四季視覺圖

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

《春夏秋冬代行者 春之舞》。圖/TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式@4seasons_anime

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
輕小說 改編 動畫 動漫 日本 動漫視界

琅琅悅讀

琅琅悅讀：字裡行間皆好讀
華文世界首屈一指的大眾文化媒體，傳遞最新藝文資訊、推廣閱讀、鼓勵創作。「看聯副」為聯合報〈副刊〉的數位花園、「書市圈」提供各類新書出版快訊、「藝開罐」傳遞最新藝文動態、「迷創作」匯聚多元風格書寫、「隨聲聽」掌握有聲內容發展趨勢，「琅琅書店」銷售時下熱門電子書、雜誌和報紙。

相關連結

延伸閱讀

《春夏秋冬代行者 春之舞》以詠唱將四季帶給你──《紫羅蘭永恆花園》作者曉佳奈最新改編動畫作品

《女僕小姐的貪吃日常》越看越餓！療癒新番大啖平民美食

《酷愛電影的龐波小姐》改編同名漫畫，獻給影迷的詠嘆調！首週特典海報限量發放

《殺手青春》39歲殺手變回13歲國中生？！《影子籃球員》藤卷忠俊校園動畫新作

猜你喜歡