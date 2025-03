「威廉．透納特展－崇高的迴響」展前暖身　《色彩魔術師》傳記作家韓秀剖析九幅經典鉅作

書名:《色彩魔術師:透納》

作者:韓秀

出版社:三民書局

出版日期:2025年01月22日

2025年正值威廉.透納(J.M.W. Turner)誕辰250周年,英國泰德美術館特推出「Turner 250」系列紀念活動,其中最受矚目的盛事——「威廉·透納特展:崇高的迴響」,為史上規模最大的透納作品全球巡迴展覽。繼摩納哥與上海展出後,此展將於今年6月移師台灣,作為全球第三站。

19世紀重要藝術評論家,同時也是透納最有力支持者,約翰.羅斯金(John Ruskin)曾言,歷史分有三種:物質歷史、文字歷史,以及藝術歷史。物質歷史如建築;文字歷史則是文獻及各種形式的文字記錄,但經常受權力偏見影響,有失真實。藝術歷史,則是最純粹的歷史表達——它呈現的是人類心靈與時代精神。藝術歷史又以風景畫最受矚目,因為風景畫家的筆觸發掘了歷史學家無法觸及的自然與人性真相。

羅斯金的品鑑之道也影響作家韓秀對繪畫的理解,韓秀在其透納傳記作品《色彩魔術師——透納》不僅關注畫作的技巧,更挖掘其生命故事與時代背景。她將透納困苦的童年、對蘇菲亞的愛情,以及對奴隸制與戰爭的批判,以文學的筆觸與畫作分析相契合,讓觀眾在色彩與光影之外,還能看見堅韌且浪漫的藝術家內心。

「看畫不能只看表面,要走進畫家的時代與靈魂。」

韓秀以文學的心靈與藝術家展開對話,捕捉畫作中無聲的情感與哲思,《色彩魔術師——透納》是理解透納的最佳入門指南。以下九幅畫作,是作家精心挑選,於二月份的台北國際書展講座上深入探索的透納傑作。

文章目錄 《被拖去解體的戰艦無畏號》(The Fighting Temeraire)

《日出,從鷲迪卡遙望東方》(Venice, Looking East from the Giudecca at Sunrise)

《從格里馬尼宮附近看大運河上的里亞托橋》(The Rialto Bridge on the Grand Canal, from near the Palazzo Grimani)

《摩特雷克露臺》(Mortlake Terrace)

《奴隸船》(The Slave Ship)

《特拉法加戰役,鳥瞰勝利號後桅、纜索與右舷》(The Battle of Trafalgar, as seen from the Mizen Starboard Shrouds of the Victory)

《戰爭:流放者與石蛤》(War. The Exile and the Rock Limpet)

《和平:海葬》(Peace – Burial at Sea)

《雨、蒸汽與速度》(Rain, Steam and Speed)

風景光影也是畫家的心境流動

《被拖去解體的戰艦無畏號》(The Fighting Temeraire)

圖片翻攝自Wikipedia

韓秀首先聚焦透納對光線與色彩的精妙運用。他以《被拖去解體的戰艦無畏號》(The Fighting Temeraire)為例,指出這幅畫不僅記錄了工業革命的景象,更蘊含透納對新舊交替的複雜情感。小型蒸汽船拖曳著巨大的木製戰艦,畫面中光線既輝煌又暗淡。

「無畏號是一艘戰功赫赫的戰艦,卻被工業革命的產物拖曳等待解體。這裡頭反映著透納對技術進步深沉惆悵的情感,它固然為英國帶來繁榮,卻也結束了很多傳統的美好。」

「透納對於工業革命,始終懷抱一種又愛又恨的情感。《戰艦無畏號》裡的色彩使用精準表達了他的心境。」韓秀也提到,《戰艦無畏號》與透納1799年的自畫像一起印刷於英國20鎊鈔票,反映著透納在英國人心目中有著與工業革命等量,甚至超前的崇高地位。

《日出,從鷲迪卡遙望東方》(Venice, Looking East from the Giudecca at Sunrise)

圖片翻攝自Wikiart

《從格里馬尼宮附近看大運河上的里亞托橋》(The Rialto Bridge on the Grand Canal, from near the Palazzo Grimani)

圖片翻攝自Tate

相較陰雨綿綿的英國,威尼斯的陽光在透納的內心留下格外強烈的印象,遠赴東方旅行的體驗進一步深化了他對「色彩源於光」的認知。《日出,從鷲迪卡遙望東方》彰顯了其獨特美學理念,也映射出李奧納多.達文西(Leonardo da Vinci)對他的影響。李奧納多認為白色是所有色彩的基礎,使其他顏色得以顯現;當各種色彩匯集一處才會是黑色。這一觀點在透納的藝術實踐中得到回響,他堅持以白色作為畫作的底色,將光線視為繪畫的靈魂。

《從格里馬尼宮附近看大運河上的里亞托橋》同樣描繪陽光下的威尼斯,畫中朦朧的里亞托橋與前景豐富的居民活動、細節清晰的建築物形成對比,象徵歷史的退隱與現今生命的鮮活

畫布上的情感寄託及社會批判

《摩特雷克露臺》(Mortlake Terrace)

圖片翻攝自National Gallery of Art

韓秀分享一則有關《摩特雷克露臺》(Mortlake Terrace)的小插曲,在該作發表之初曾飽受批評,許多人不滿畫中夕陽彷彿煮沸河水、融化圍牆、點燃樹葉的景象。此時一名友人挺身而出,用紙剪出一條小狗的形象,並將它貼到畫上。小狗的存在引導了視線:夕照穿過河川、穿過河堤、照亮草地,一直線來到觀眾眼前。

一旁保持沉默的透納隨即將友人的剪紙稍作修飾,取來顏料並用手指上色,令小狗與畫作融合為一。韓秀指出,《摩特雷克露臺》並非純粹寫實,而是透納對家庭幸福的想像。畫中的小梯子與布娃娃,寄託了他對未曾擁有的,有妻有子相伴的溫馨生活的渴望。「透納61歲才遇見愛情,此前它把沒有得到的幸福,都寄託在繪畫上。《摩特雷克露臺》是他對寂寞的補償。」

《奴隸船》(The Slave Ship)

圖片翻攝自Wikipedia

透納在《奴隸船》(The Slave Ship)中將他的批判精神表露無遺,該幅畫描繪了無經濟價值的奴隸被拋入海中、魚群吞噬屍體的駭人場景,透納的憤怒控訴讓當時的英國人極為反感,以致未獲英國收藏,反而輾轉流入了美國波士頓博物館。

「奴隸貿易是開啟大英帝國國運強盛的一個關鍵,但無論是透納或詩人拜倫,都是堅定不疑的奴隸制反對者。他們堅信在上帝面前人人平等,沒有人該淪為奴隸。」

有趣的是,當時的美國人也不見得買單透納的立場。如美國著名作家,馬克.吐溫便大力抨擊透納的畫作子虛烏有,「我們從來沒有把奴隸扔進海裡去!」這番言論,後來也被博物館收錄在導覽手冊中,作為那個黑暗年代的註腳。

韓秀表示,透納心知要如此直接表現這一主題,必然會引發爭議。他的怒火來自於晚年愛人蘇菲亞.布斯( Sophia Booth)的影響,蘇菲亞前夫正是一位曾目睹奴隸船慘狀的水手,在聽蘇菲亞轉述事件後,透納將他內心義憤盡數化為風暴,不畏攻訐,顯示其道德勇氣。

戰爭只有殘酷,沒有榮光

《特拉法加戰役,鳥瞰勝利號後桅、纜索與右舷》(The Battle of Trafalgar, as seen from the Mizen Starboard Shrouds of the Victory)

圖片翻攝自Tate

在特拉法加海戰一役中,英國海軍擊潰了法國與西班牙的聯合艦隊,自此確立英國海上霸主的地位,但透納在《特拉法加戰役,鳥瞰勝利號後桅、纜索與右舷》一作中,卻將焦點放在英國名將納爾遜殞命的瞬間,而非勝利的輝煌,法國國旗落於前景,英國戰艦則遠於背景。透納再一次引起公眾反感:明明該歌頌的是英國的勝利,法國的失敗,卻被呈現為一場哀悼。

這反映出透納的世界觀:戰爭帶來的只有死亡、血腥、不幸。縱使納爾遜上將打勝了一場戰事卻賠上性命,對透納而言,那遠非什麼了不起勝利。「這是他對人性代價的反思。」可想而見,透納在世時這幅畫也乏人問津,在畫家去世後遺贈給英國,現存於倫敦泰德美術館。

《戰爭:流放者與石蛤》(War. The Exile and the Rock Limpet)

圖片翻攝自Tate

《和平:海葬》(Peace – Burial at Sea)

圖片翻攝自Wikipedia

韓秀特別將《戰爭:流放者與石蛤》(War. The Exile and the Rock Limpet)與《和平:海葬》(Peace – Burial at Sea)並陳,稱之為姊妹篇,揭示透納對戰爭的進一步思考。在《戰爭》中,拿破崙身著戎裝,堅定地面對聖赫勒拿島的落日——這是他最後的流放地點,是他的死地。「透納對這位戰神的尊敬溢於言表,他畫出拿破崙追逐榮耀卻迎來英雄末日的孤寂。」

在英國無人敢畫拿破崙肖像的背景下,透納的選擇顯得尤為大膽,韓秀認為,畫中的落日象徵戰爭的終結與安息。她也這幅畫中看見了中國歷史上西楚霸王自刎的悲劇性,指出其中的力量讓觀眾能夠跨越文化產生共鳴。相對地,《和平:海葬》則是透納對喪生於海難的友人的悼念。透納用濃重的黑色表達悲傷,卻認為朋友在死亡中獲得自由。韓秀將《和平》與《戰爭》一同呈現,意在構成失去與得到的辯證。

面對評論家對《和平》畫面過暗的指責,透納只回應道:「我願意調集全世界的顏色讓它更黑。」這正是透納對畫面情感真實性的堅持。

將自然狂野挹注畫面

《雨、蒸汽與速度》(Rain, Steam and Speed)

圖片翻攝自Wikipedia

韓秀以《雨、蒸汽與速度》(Rain, Steam and Speed)詮釋透納對工業革命的雙重態度,畫中火車穿越風雨,速度感與田園景色的衝突並存。「透納愛火車的便利,卻恨它的廢棄玷污英格蘭田園,這是他浪漫情懷與現實的交鋒。」

彷彿要衝出畫面的火車也傳達著透納不畏艱難譏諷的態度。韓秀提到,透納的旅行並非輕鬆愉快的休憩,他曾將自己綁在桅杆上四小時,親歷暴風雨,只為將自然的狂野注入畫面;他寧願在大自然的暴力與美麗中承受苦難,也不願在倫敦的舒適中養尊處優。

在倫敦,等待他的是讚譽(當然還有批評),但自然給予的是城市無法尋得的自由及靈感。透納沿襲威尼斯畫派喬久內(Giorgione)的主張,強調風景本身即可成為畫作的主角,無需依附人物、歷史故事或戲劇情節,這一在威尼斯畫派也未受充分尊重的革命性觀點,終於在透納手中完成,種種極限體驗,讓他的風景畫成為情感的載體。

不是自然再現,是心靈映照,自然便是獨立而有力的藝術語言——韓秀指出,正是這樣的創新奠定了透納在藝術史上的地位。