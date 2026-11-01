珊瑚白化不可逆，但瀕死珊瑚卻還有救？《國家地理》雜誌11月：我們只有一個海洋

文／《國家地理》雜誌 中文版總編輯 李永適

探索海洋

「深海女王 」席薇亞‧厄爾曾說，我們呼吸的每一口空氣、喝的每一口水都來自海洋。然而，我們對海洋真正了解嗎？

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海洋占據了地球表面的70%。然而至今已繪製出精確地圖的海洋面積不到三分之一，經過探索的區域僅約5%，人類曾經直接觀測的海底則更是不足千分之一。也就是說即使我們生活的環境被海洋環繞，我們對它的理解其實仍十分有限。

過去幾年來，國家地理學會與勞力士攜手合作，開啟一系列探險考察，其目的在探索並了解我們的海洋。本期特刊詳細記錄了我們所到之處、所做之事，以及我們所得到的收穫。

在這一期特刊中，國家地理的攝影師與撰稿人，在南太平洋的拉洛東加島，隨著研究人員尋找能夠拯救整片珊瑚礁的解方。在南極冰層下的海底，他們嘗試了解被冰封的甲烷一旦洩漏出來會對地球會造成什麼影響。在印尼四王群島，他們報導了保育人士以旅遊保護海洋生態免於掠奪性破壞，但又面臨旅遊熱潮帶來的挑戰。在紐西蘭海域，他們想了解為何一群侏儒藍鯨放棄了遷徙，固定棲息在這片水域之中。他們還在太平洋的廣袤海面上，研究南島民族究竟是以什麼能力才能在大海中導航。在甘比亞，他們則探索一片沿海紅樹林如何維繫沿岸社區的生活。

我從小接觸海洋，幼時幾乎每個夏天都在臺灣北海岸的海邊度過。曾經親身經歷一片美麗純淨的海灘如何一點點被破壞、汙染，看見海邊的藻礁從遍布魚蝦蟹貝到奄奄一息。後來學會潛水，也曾經在臺灣近海看見美麗的珊瑚礁因為高溫或汙染而整片白化的慘狀。因此我對本期雜誌報導的內容感受頗深，誠摯邀請生活在島嶼上的讀者一起深入閱讀本期雜誌，一起探索海洋。

圖／取自《國家地理》雜誌第300期：我們只有一個海洋

試閱內容：

海洋覆蓋了地球面積的70%，但我們對大部分海洋的認識卻少得驚人。就連我們描繪它的方式也不正確。海洋並非各自獨立的海域與海岸線拼接而成，而是互相連通、把整個地球串連在一起的單一系統。這片神祕、不可或缺又脆弱的海洋，正經歷深刻而快速的改變。因此，國家地理學會與勞力士「保護地球．恒動不息」計畫派遣超過50名海洋研究人員到全球各地考察，了解那些依賴海洋生存的人與野生生物正面臨什麼樣的危機。在本期雜誌，我們分享這項計畫中一些最引人注目的發現，這些報導將與國家地理全新紀錄片《海洋遠征：守護藍色家園》同步推出。這獨一無二的海洋，是我們生存的依靠，也要靠我們去發現、探索和保護。

全球珊瑚正快速消亡，兩位海洋生物學家卻提出新理論：瀕死的珊瑚，或許能被健康的珊瑚拯救。珊瑚礁是約四分之一海洋生物的棲地，一旦死亡，也會對庫克群島拉洛東加的文化與觀光經濟造成災難。氣候變遷是主要元凶，珊瑚感到緊迫時會排出體內的藻類而白化，若沒有康復就會死亡，2023年開始的白化事件已影響全球高達84%的珊瑚礁。演化生物學家認為關鍵在於幫助珊瑚快速適應，另一種觀點則強調珊瑚與藻類、微生物之間的交互關聯。研究發現，活珊瑚表面的黏液含有數以百萬計的細菌，珊瑚因此被認為是一大群有機體互助合作的結果，也讓拯救珊瑚的方法更加複雜。

圖／取自《國家地理》雜誌第300期：我們只有一個海洋

紐西蘭沿岸海域棲息著一群神祕的侏儒藍鯨，和多數藍鯨長途遷徙的習性不同，牠們選擇長年定居。這種藍鯨是藍鯨的亞種，身長可近24公尺，體重達72公噸。這片海域有豐富的澳洲夜明磷蝦，天敵虎鯨又很少出沒，約700隻的族群因此很少需要遠行覓食。不過，這樣的理想環境並不穩固。2016年，塔斯曼海出現有紀錄以來最嚴重的海洋熱浪，鯨魚的覓食叫聲隨之消失，水溫回落後，繁殖鳴唱逐漸減弱。研究人員擔心，這處棲地的榮景可能時日無多，因為海水可能不再維持寒冷。牠們的處境也說明，理想的環境之所以罕見，是因為這類環境脆弱而不穩定。

甘比亞河沿岸的紅樹林連繫起海洋與河流，也把人類和海洋生物連結在一起。紅樹林能固定沉積物、保護海岸，是魚類和牡蠣的家園，單位面積捕捉的碳最高可達成熟熱帶森林的五倍。至少有200名女性在這些水域採牡蠣，不過採牡蠣和漁業有時也會傷害紅樹林。海平面上升、雨季變短使鹽分增加，導致紅樹林密度下降、樹冠變小，中河區在2007到2017年間就有22%的紅樹林消失。但研究顯示，多虧政府政策與社群的復育努力，甘比亞整體的紅樹林族群過去20年可能微幅增長。(全文未完)

●文章授權轉載自《國家地理》雜誌第300期：我們只有一個海洋，未經同意，請勿轉載。

圖／取自《國家地理》雜誌第300期：我們只有一個海洋