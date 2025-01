台幣500元改鈔遭熱議！盤點英鎊民選改鈔流程與設計巧思

近期,台幣500元面額紙鈔是否換成「世界12強棒球賽」奪冠選手照,成為熱議話題。有人期盼新鈔發行,卻也有人質疑改鈔未經民意調查,且超高額執行費也是一件棘手問題。

紙鈔象徵國家給人的第一印象,不只具有政治目的和經濟功能,精心設計的鈔面圖案同時也具有美感的藝術品,圖案設計也能代表國家關注議題或全民集體記憶,可說是國家的「名片」。英國近年所發行「英鎊」曾有透過民選方式誕生一款印有藝術家透納版的紙鈔,或許英國案例值得借鏡。

英鎊主要發行單位英格蘭銀行的建築外觀。圖/Flicker @ Bank of England

英鎊面額與歷史

現今流通中的英鎊均由英格蘭銀行(Bank of England,簡稱BoE)所發行,符號是£,1元匯率約為40元新台幣左右。鈔票共有四種面額:分別是5 英鎊、10 英鎊、20 英鎊和 50 英鎊。它們正面均以國王查理三世或已故女王伊麗莎白二世陛下的肖像為主要設計,背面則是各選一名對英國來說重要的卓越成就的領袖或領域專家,四大面額肖像人物代表分別是:英國著名首相溫斯頓·邱吉爾(Sir Winston Churchill)、《傲慢與偏見》小說作家珍‧奧斯汀(Jane Austen)、光之畫家美名的印象派先驅威廉‧透納(J.M.W. Turner),以及電腦科學與人工智慧之父艾倫‧圖靈(Alan Turing),肖像遴選類型繁多,包含政治家、文學家、藝術家與數學家,也象徵英國對各領域的重視與敬重。

英國伊莉莎白女王逝世後,同年2024 年 6 月 5 日開始發行印有國王查理三世肖像的紙鈔,舊款目前仍可流通使用。圖/Flicker @ Bank of England

BoE最早可追溯至17世紀,當時全球只有兩間銀行,分別是1668年9月22日成立的瑞典央行(Sveriges Riksbank),以及1694年7月27日成立的英格蘭銀行(BoE),成立之初,係因於威廉國王和瑪麗王后需要豐厚的資金扛過英法戰爭,故BoE也可說是全球最古老的央行之一。

雖然古老,但其行事作風卻相當開明,第120任英國央行英格蘭銀行總裁馬克‧卡尼(Mark Carney)擔任總裁期間(2013/7/1- 2020/3/15),不只鼓勵員工有多元化的想法與公開辯論、廣納跨領域專業人士觀點,並且也重視族群多樣性及心理健康等諸多議題。近年來的英鎊改鈔均在其任內執行,平均每張面額製程約3至7年,2013年宣布流通量較大的5 英鎊、10 英鎊改鈔人物後,同年12月以後,20英鎊後才開始由人民參與,從人物提名、票選到最後發行,執行過程不只有對公眾宣告,同時也有推出系列活動邀請人民參與,改版除了設計外,防偽標記與新版不易弄髒的「塑鈔」改良,也是為了全民有更好的使用體驗才逐步研議進行改革。

以下盤點現行流通四大面額的英鎊鈔面設計靈感,包含誕生過程、設計概念與偉人事蹟:

● 5英鎊代表:溫斯頓·邱吉爾(Sir Winston Churchill)

圖/Flicker @ Bank of England

誕生過程:

• 2013年4月26日:溫斯頓邱吉爾爵士宣布擔任新鈔代言人

• 2016年9月13日:開始發行流通至今的 5 英鎊紙幣,與10英鎊同步發行。

英國5英鎊紙鈔上的溫斯頓·邱吉爾。圖/Flicker @ Bank of England

設計概念:

• 尺寸:125 毫米 x 65 毫米,綠色。

• 鈔票背面的圖像有兩層圖案設計,底圖的背景是英國耳熟能詳的建築風光,包含從倫敦南岸俯瞰威斯敏斯特橋(Westminster Bridge),包含英國國會、大笨鐘(或稱伊麗莎白塔)等經典觀光必訪景點,還有邱吉爾榮獲諾貝爾獎獎章,第二層面是主角邱吉爾,人物肖像則是由美裔加拿大攝影師尤素福·卡什(Yousuf Karsh)所拍攝的肖像照。

• 名言「除了熱血、辛勞、淚水和汗水,我什麼也奉獻不了」(I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.)。此句取自 1940 年 5 月 13 日邱吉爾剛接受國王任命成為二戰第一年的英國首相後,在下議院發表的首次演講,展現領袖魅力與將要承擔重任的使命感。

• 邱吉爾的簽名為「邱吉爾遺產有限公司」(Churchill Heritage Limited)授權使用。

偉人事蹟:

溫斯頓‧邱吉爾爵士(Sir Winston Churchill,1874-1955)是20世紀以來最偉大的政治領袖之一,他除了是政治家外,也涉獵文史與藝術,斜槓身兼優異的演說家、外交家、軍事家、史學家、作家和畫家身分。出版過小說、自傳之外,還有英國歷史和一、二戰回憶錄等等,估計有26本之多。邱吉爾出身於名門貴族,父親倫道夫·邱吉爾勳爵是19世紀末英國的傑出的政治家,曾任索爾茲伯里內閣的財政大臣,母親名叫珍娜·傑洛姆,是美國富豪雷歐納德·傑洛姆(Leonard Jerome)的女兒,可謂天選之人。

5英鎊是所有改鈔行動中的第一步,也為後續改鈔流程建起基礎。圖/Flicker @ Bank of England

邱吉爾政治生涯經歷兩次世界大戰,有分別擔任過1940-1945年和1951-1955年兩時期,兩度被選成為英國首相,兩度轉投政黨,一戰期間曾擔任第一海軍大臣並曾赴法國前線參戰。同時他也是任內獲得唯一一位獲得 1953 年諾貝爾文學獎的首相,同時也是1965年去世時,英國政府對他以國葬禮待之的前首相,地位超群,非同凡響。不只自身非凡的經歷,再加上他周遭皆是政商名流大人物,他的故事總能側寫出英國皇室或二戰當局情勢秘辛,因而他的故事和出版品在世界上總能引起轟動,同時影視方面作品無數,包含電影《最黑暗的時刻》、《非紳士特攻隊》、《王者之聲:宣戰時刻》、《王冠》等影像中藏有他的身影。2002年BBC曾舉行的一個名為「最偉大的100名英國人」的調查,其中邱吉爾位列榜首,是英國公民公認心目中最有份量的大人物。

邱吉爾戲劇性且輝煌的生命成就經歷重要的戰爭,電影海報《最黑暗的時刻》(Darkest Hour)由其真實歷史故事改編,此外與他有關傳記《邱吉爾:與命運同行》也很推薦大家閱讀。圖/IMDb,聯經出版

● 10英鎊代表:珍‧奧斯汀(Jane Austen)

圖/Flicker @ Bank of England

誕生過程:

• 2013年7月24日:英格蘭銀行(BoE)宣布以珍‧奧斯汀(Jane Austen)為新版10英鎊塑膠鈔券的背面肖像

• 2017年9月14日:於珍‧奧斯汀逝世滿200週年時正式發行,新版10英鎊上市流通。

英國10英鎊紙鈔上的珍·奧斯汀。圖/Flicker @ Bank of England

設計概念:

• 尺寸:132 毫米 x 69 毫米,橘色。

• 珍‧奧斯汀(Jane Austen,1755-1817)肖像畫是由她的侄子詹姆斯·愛德華·奧斯汀·李 1870 年委託創作,其畫作改編自奧斯汀親姊姊卡桑德拉·奧斯汀在 1810 年所繪製的草圖。

• 肖像背景插畫取自珍‧奧斯汀出版的第二部小說《傲慢與偏見》書中女主角伊莉莎白‧班尼特 (Elizabeth Bennet),被是英國文學作品裡面最受歡迎的女主角之一,她的角色設定是一位博學、機智的少女,所以插圖是一個埋首書案的形象,伊莉莎白‧班尼特與書中面冷心熱的男主角達西先生(Mr. Darcy)的愛情故事深受世人喜愛,同時這本也是她生平代表作之一。背景中還有一個建築「戈德默沙姆公園別墅」由其侄子繼承,在她身前(1798-1813年間)經常在此出沒。

• 右下名言「我宣布,畢竟沒有什麼樂趣比讀書更令人享受了!」(I declare after all there is no enjoyment like reading),引用自她的熱門小說《傲慢與偏見》,賓利小姐所說的話,同時選用此句也體現英國政府對於文學與閱讀的重視。

• 簡·奧斯汀的簽名來自她的遺囑。

偉人事蹟:

珍·奧斯汀是一位英國小說家,被譽為是繼莎士比亞之後,最具跨時代影響力的英國作家。畢生創作六部長篇小說:《理性與感性》、《傲慢與偏見》、《曼斯菲爾德莊園》、《艾瑪》、《諾桑格寺》與《勸服》。在 11 歲時就開始寫作,到 23 歲時,許多代表作包括《傲慢與偏見》和《理智與情感》以問世,不過因為珍·奧斯汀的所有作品都是匿名出版,儘管當時暢銷且頗受好評,但直到去世後才真正的家喻戶曉。

2017年是英國名小說家珍·奧斯汀逝世200周年。英國舉辦系列活動,紀念備受推崇的女作家,同時英國央行英格蘭銀行也宣布並發行繪有其肖像的10英鎊紙鈔。圖/Flicker @ Bank of England

她的書已被翻譯成40多種語言,並被改編成無數電影和電視劇。她具有思想前衛,創作則是善用敏銳觀察力,洞悉 19 世紀普世生活,書中經常描寫英國鄉紳階級的日常生活為題材,圍繞男尊女卑、門當戶對、階級藩籬、勇敢追愛等議題,並強調封建的社會環境是阻礙女性進步一大主因。她的肖像登上紙鈔不只是代表具有重要文史地位,同時也是當時面額紙鈔中,除了女王伊麗莎白二世的女性肖像外,第二個印製於紙鈔上的女性人物,象徵女權意識抬升,意義非凡。

珍·奧斯汀《傲慢與偏見》改編電影與原著書封。圖/維基百科、商周出版

● 20英鎊代表:威廉‧透納(J.M.W. Turner)

圖/Flicker @ Bank of England

誕生過程:

• 2013年12月底提名,2015年夏季為期兩個月的提名期,BoE收到世銀收到了 29,701 項提名,提及 590 名符合資格的人物,最後威廉‧透納(J.M.W. Turner)從中脫穎而出。

• 2016年4月22日:英格蘭銀行(BoE)宣布將以JMW Turner為新版20英鎊塑膠鈔券的背面肖像

• 2020年2月20日:新版20英鎊上市,塑膠鈔券正式發行!

英國20英鎊紙鈔上的威廉・透納。圖/Flicker @ Bank of England

設計概念:

• 尺寸:139 毫米 x 73 毫米,紫色。

• 紙鈔設計採用威廉‧透納(J.M.W. Turner)的自畫像,約繪製於1799 年,目前藏於泰德不列顛美術館展出。

• 人物背景是他的最著名的繪畫藝術作品《被拖去解體的戰艦無畏號》(The Fighting Temeraire)。這是向英國皇家海軍泰米艾爾號 (HMS Temeraire) 艦艇致敬,該艦在1805年特拉法加海戰(Battle of Trafalgar)發揮巨大的影響力,擊敗法國並贏得勝利,這幅畫至今仍被視為藝術史上的經典,並曾在英國廣播公司(BBC)發起的公眾票選活動「英國最偉大的畫作」中贏得冠軍,展現大眾對它的喜愛程度。

• 名言「光即是色彩」(Light is therefore colour.),紙鈔收錄的是透納在 1818 年的一次演講中引用了這句話,指的是他在繪畫中對光、陰影、顏色和色調的創新運用,奠定他「光之畫家」美名、地位與象徵含意。

• 透納簽名取自他逝世後遺囑文件,也是正是透過這份重要的遺囑,將他許多畫作捐贈給了英國。

偉人事蹟:

威廉‧透納(J.M.W. Turner,全名是Joseph Mallord William Turner,1775-1851)是19世紀英國最具影響力的浪漫主義風景畫家之一。他以大膽的色彩運用和表現力豐富的風景畫聞名,對於美感追求有其堅持與瘋狂,最擅長描繪大自然的壯麗景象,舉凡沉船、霧霾、風暴、大雨等自然景色皆是熱愛的創作主題,我們也能從它精確的地形描繪到充滿想像力的風景畫,展示了他對光影的卓越感知與表達掌握力,2014年由Timothy Spall主演的傳記電影《畫世紀:透納先生》正是講述這位偉大的自然風景畫家威廉・透納的創作人生。

英國傳記片《畫世紀:透納先生》(Mr. Turner)講述英國19世紀浪漫主義風景畫家透納的傳奇性生平與對其創作熱情。圖/IMDb

畢生創作超過550幅油畫,2000幅水彩畫和30000多幅素描,除了《被拖去解體的戰艦無畏號》深得民心外,另外晚年代表作1844年創作的《風雨和速度-西部大鐵路》(Rain, Steam, and Speed - The Great Western Railway),現藏於英國國藝廊,此幅作品更被認為是啟發印象派之父「莫內」的重要繪作,他對夕陽的刻劃與特殊的光影呈現手法,是莫內重點研究,對後世法國的印象派畫家影響深遠,透納在2020年成為首位印上英國紙鈔的藝術家,見證英國對藝術文化的重視,也間接解鎖了藝術家登上國家「名片」的里程碑!

英格蘭銀行總裁馬克‧卡尼(Mark Carney)手持英國20英鎊,紙鈔上設計取靈感自藏於泰德術館的館藏的透納自畫像。圖/Flicker @ Bank of England

● 50英鎊代表:艾倫‧圖靈(Alan Turing)

圖/Flicker @ Bank of England

誕生過程:

• 2018年11月向大眾徵求新版鈔券的背面肖像人物,被推薦的人物必須來「自科學界」。委員會總共收到逾22萬份推薦信,再從上千位符合資格的科學家中挑選出12個候選名單,最後交由時任BoE總裁的Mark Carney作出最後決定。

• 2021年6月23日:選定艾倫‧圖靈(Alan Turing)109歲冥誕時正式發行。

英國50英鎊紙鈔上的艾倫‧圖靈。圖/Flicker @ Bank of England

設計概念:

• 尺寸:146 毫米 x 77 毫米,紅色。

• 紙鈔設計的人物採用Elliott & Fry 於 1951 年所拍攝艾倫‧圖靈(Alan Turing)的照片改編,現藏於英國國家肖像館(National Portrait Gallery)。

• 設計是為了慶賀圖靈和他在電腦工程的創舉,故取自他 1936 年發表在《倫敦數學會會刊》上極具開創性價值的研究論文《論可計算數,及其在 Entscheidungsproblem 中的應用》,這篇論文被廣泛認為是計算機科學的基礎。圖案設計靈感包含數學表與公式、ACE Pilot Machine、二進位代碼、Bombe 技術圖以及來自 ACE 進度報告的技術圖。

• 印刷名言「這只是即將發生的事情的預兆」(This is only a foretaste of what is to come, and only the shadow of what is going to be.),也只是即將發生的事情的影子」。此句是1949 年 6 月 11 日,艾倫·圖靈在接受《泰晤士報》採訪所述。

• 圖靈的簽名取自 1947 年布萊奇利公園信託基金會展出的參觀者簽名簿,他在二戰期間曾在那裡工作。

50英鎊是英國紙鈔中面額最大,同時也是紙張開幅最大的一款。圖/Flicker @ Bank of England

偉人事蹟:



艾倫‧圖靈(全名是Alan Mathison Turing,1912-1954)是英國電腦科學家、數學家、邏輯學家、密碼分析學家和理論生物學家,他被譽為電腦科學與人工智慧之父。

二戰期間,也是他最廣為人知的事蹟,是他設計出解碼機,破解納粹德國Enigma密碼,幫助同盟國贏得大戰,有助於結束二次世界大戰。這段故事也被改編成2014年電影《模仿遊戲》(The Imitation Game)並奪得第87屆奧斯卡最佳改編劇本獎。

圖靈也是第一位成為英國鈔券肖像人物的同性戀者,在世時更因性向遭受不公對待與迫害,直到死後近60年的2013年,圖靈過去的罪名才得到英國女王伊莉莎白二世的皇家赦免,此舉僅是二戰結束後的第4次英國皇家赦免。他象徵著多元性別族群(LGBTQ+)被英國社會所接納的標誌性涵義,對於整個英國社會極具重要意義。

艾倫‧圖靈(Alan Turing)命運多舛的故事和事蹟被改編成電影《模仿遊戲》和編寫成人物傳記《艾倫.圖靈傳-破解密碼的戰爭英雄》。圖/movieposters.com、時報出版