懶人包／2026史博館秋季4大特展攻略：AI沉浸體驗、女性藝術與佛像珍藏一次看！

秋天是審視自我、渴望傾訴的季節。琅琅悅讀《傘下失物所 》將雨傘轉化為隨身微型「告解室」，邀請讀者將孤獨與情感投射於字裡行間，也不斷為大家尋找能感受安放心靈的方式，除了在文字中尋找撫慰，走進實體展覽，更能為躁動的心靈帶來深度的沉澱與療癒。👉傘下失物所官網 立即訂閱

國立歷史 博物館（史博館 ）近日起陸續推出的四大特展，正巧成為四個能讓人靜心告解、與靈魂對話的實體空間。無論是尋求佛像帶來的安定力量、在AI 守護獸前許下心願，還是在女性 與臺日藝術 交流國際大展，以下為你整理最完整的展覽攻略，陪你開啟一場安放身心的秋日藝文輕旅行。（文末有抽獎，千萬別錯過！）

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文章目錄 展覽1｜隱身到現身──史博典藏的她們

展覽2｜東瀾．共韻—傅益瑤臺日藝術交流展

展覽3｜異想物語—館藏動物圖樣沉浸旅程

展覽4｜菩提心起—國立歷史博物館典藏佛像特展

🎁【限時抽獎】投票抽史博館獨家文創周邊！

展覽1｜隱身到現身──史博典藏的她們

圖片來源：史博館官網

時間：115年10月16日至116年1月17日

地點：1樓

票價：史博館門票全票100元，優待票50元，可當日參觀全館

本展完整梳理 20 世紀臺灣女性藝術的百年脈絡，呈現女性創作者如何從「被觀看的客體」逐步翻轉為「發言主體」。展覽精選館藏 60 位女性藝術家的 60 件代表作品，跨越水墨、書法與西畫等多元媒材，並分為「歷史回溯・新時代女性藝術的先行者」、「典雅・遞嬗──傳統延續與風格轉向」以及「現代・涵融──自我突破與藝術書寫」三大單元展開敘事。此外，策展亦特別響應「藝展減碳：轉動永續策展力2.0」計畫，採用模組化展牆、穿透性布面隔間與數位裝置，體現環境永續與文化展示並行的理念。

在必看展件方面，首推臺灣第一位女性畫家陳進的膠彩畫《葡萄》，以優雅細緻的筆觸展現生活情味與臺灣美術史的經典風貌；日治時期的柴原雪油畫作品《手琴小姐》，則捕捉了早期女性藝術家對人物姿態與東洋風情的敏銳觀察；而跨足詩歌與繪畫的席慕蓉所創作的油畫《盼》，更是呈現出現代女性藝術家深沉內斂的情感與鮮明的自我意識。

（右二）陳進，膠彩畫《葡萄》、（右一）柴原雪，油畫《手琴小姐》。

董陽孜，書法《行草中堂》，1973年。圖／史博館提供

席慕蓉，油畫《盼》，1985年。圖／史博館提供

展覽2｜東瀾．共韻—傅益瑤臺日藝術交流展

圖片來源：史博館官網

時間：10月16日至116年1月17日

地點：2樓

票價：史博館門票全票100元，優待票50元，可當日參觀全館

展覽奠基於史博館自 1955 年創館以來深耕臺日文化交流的歷史脈絡，邀請水墨巨匠傅抱石之女、長年跨越臺日兩地的藝術家傅益瑤參展，展現文化在不同時代相互觀照的深刻面貌。展覽亮點在於呈現傅益瑤融合日本民間祭典、寺廟障壁畫與山水陶瓷繪畫的獨特個人風格，並結合歷史文獻與珍貴紀錄，具體見證跨國藝文交流的厚重底蘊。

走進展場不容錯過的重點展件，包含長達 530 公分的巨幅畫作《天橋立玄想》，該作以大氣磅礴的水墨筆法演繹日本三大奇景之一，展現極具震撼力的空靈美感；大型創作《二十五菩薩來迎圖》則融合寺廟障壁畫格局與佛教信仰主題，呈現宏大莊嚴的藝術力道；展場同場特別展出其父傅抱石的經典作品《紅葉扁舟》，兩代水墨大師的作品同台對照，更體現了藝術技藝的脈脈相傳與跨越時空的藝術對話。

《隱身與現身》展覽一隅。圖／琅琅悅讀編輯室

傅益瑤，《詠梅圖》。圖／琅琅悅讀編輯室

展覽3｜異想物語—館藏動物圖樣沉浸旅程

圖片來源：史博館官網

時間：115年10月8日起至116年3月21日

地點：5樓 501展廳

票價：史博館門票全票100元，優待票50元，可當日參觀全館

這是一場打破傳統靜態觀展框架的科技藝術之旅，以史博館典藏文物 中的動物圖樣為核心，結合沉浸式 劇場、數位光影與 3D 列印技術，打造兼具視、聽、觸覺等多重感官的全新互動體驗。展覽最大亮點是導入 AI 生成技術與肢體捕捉，讓觀眾只要動動身體就能創造專屬的「個人守護獸」，並讓其進入數位展屏中，與其他觀眾的創作共同構成一處充滿動態與生命力的「異想動物共生之境」。

展覽推薦必看的三大體驗亮點，首先是結合 AI 與體感技術的守護獸互動裝置，讓每位入場者都能即時獲得獨一無二的奇獸創作；沉浸式動物光影劇場則將典藏文物上的龍鳳、瑞獸與珍禽圖樣轉化為動態包覆式光影，帶來宛如置身神話世界的視覺衝擊；而 3D 列印觸覺體驗區更是打破了博物館「請勿觸摸」的傳統限制，將文物紋理立體化，讓觀眾能透過雙手親自感受古文物的線條與質地。

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

展覽4｜菩提心起—國立歷史博物館典藏佛像特展

圖片來源：史博館官網

時間：115年10月8日起至116年3月21日

地點：高雄 / 佛光山佛陀紀念館 第二展廳（高雄市大樹區統嶺路1號）

票價：免費參觀

本展為國立歷史博物館與高雄佛光山佛陀紀念館跨域合作的精彩特展，呈現佛教造像傳入中原後的漢化過程與華夏審美變遷。佛教造像不僅是宗教信仰的象徵，更是歷史、哲學與美學的結晶，展覽規劃「當下莊嚴」與「萬般自在」兩大展區，帶領觀眾自佛像造型與經文內涵領會佛法精神，體會跨越時代的宗教信仰與藝術追求。

展覽極具看頭的必看展件，首推臺灣雕塑先驅黃土水的傳世巨作《釋迦出山》，該作完美融合西方解剖結構與東方佛陀堅毅清修的神韻，為本展的前導靈魂展件；北魏《石刻菩薩像》則展現早期「秀骨清像」風格，線條飄逸流暢且充滿慈悲美感；而唐代《石雕佛頭》則充分代表了盛唐造像豐滿瑰麗、面相圓融健康的藝術巔峰，帶給觀眾超越時空的心靈寧靜與真善美境界。

（左起）民國《十一面觀音像》、唐《石雕佛頭》。圖／史博館官網

🎁【限時抽獎】投票抽史博館獨家文創周邊！

「琅琅悅讀」特別企劃，歡迎投票分享你最喜歡或期待哪一檔展覽？即可抽展票與史博館文創周邊，投票時間即日起至11/14 23 23:59止。本次活動僅供UDN註冊會員參加，有訂閱琅琅閱讀電子報者，抽獎機率翻倍！

這篇文章贈品史博館熱門文創商品「水波紋盤」由館方與頂尖團隊聯手打造，其設計靈感汲取自史博館大師館藏《瀑布》，盤面如流水般細緻的波紋，讓人彷彿能聽見洗滌心靈的潺潺水聲，為躁動的日常帶來深度的沉澱，與「傘下失物所」專題相呼應「安放心靈」的命題，更特別的是它完美結合了永續與歷史，材質特別融合了史博館整建時拆下的珍貴老屋瓦，將一甲子的守護與歷史溫度，研磨重生為可以捧在手心的文創工藝。兼具置物盤與杯墊功能，青瓦綠與磚牆紅兩款，將成為您案頭上最能安頓身心的藝術陪伴。

圖／史博館官網

史博館「水波紋置物盤」2款色系象徵史博館的紅牆、綠瓦，演繹自館藏王南雄《瀑布》中奔流水泉產生的漣漪。圖／史博館官網

注意事項：

1. 活動時間：即日起至2026/11/14 23:59

2. 贈獎：史博館退役建材永續文創器物：水波紋盤 市價500元，紅、綠各3款，共計6份，隨機出貨不得挑選。

3. 本活動限具有中華民國國民身分之國民參加，且僅限設籍於台澎金馬地區者參加，贈品寄送地址亦同。票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。

4. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項，贈獎均以電子票券為主，部分實體票寄送（展覽門票）僅限臺澎金馬地區，恕不開放其他地區寄送。

5. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

6.若發現人為操作、使用網頁機器人程式或一次性信箱等參與活動，主辦方也權取消其參加或得獎資格。

7.本活動獲獎資格不得重複，每人僅限一次領獎機會（依個人資料為準），均不得重複領獎。

8. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

9. 更多訂閱活動、參與辦法以及後續得獎公告，可至 「傘下失物所」活動官網查詢。

贈獎公告 等待更新