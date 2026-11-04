笑才是最重要的！2026年松菸原創基地節《相聲，轉向......？》：專訪演員黃逸豪、宋明翰、吳思偉、段彥希

在松山文創園區 「原創基地節 」的前一個月，我們來到園區一號倉庫，觀摩《相聲 ，轉向......？》試演。

這也是我們第一次目睹完全淨空的松菸 場地，遠比印象中要挑高。屋頂木質樑架鱗次櫛比，金屬管線裸露，牆面是大片大片的純白，只有高處有幾個小小的通風口。淺灰色的地坪反光明顯，日光燈一打下，冷清肅穆。

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這空間適合排練相聲嗎？它確實空曠無干擾，演員 可以自由走動，肢體動作誇張，或測試能把聲音丟得多遠。

果然是相聲演員。聲音嘹亮的像能把天花板上的灰震下來。

後來我們才知道，11月14、15日的正式演出將在流動民眾數量最龐大的松菸口。相聲中有個術語叫「撂地」（『撂』讀音為 ㄌㄧㄠˋ），專指這種戶外公開演出，松菸口人潮固然可觀，難就難在如何在人來人往當中吸引觀眾駐足。

他們其實可以選更有露天劇場感的巴洛克花園。最後的選擇卻說明了四人一路以來想做的事：相聲必須走出殿堂。

《相聲，轉向......？》排練現場，演員吳思偉（左）、演員黃逸豪（右）。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

《相聲，轉向......？》由黃逸豪、宋明翰、吳思偉、段彥希共同演出，嘗試以相聲所面臨的傳統現代矛盾，回應2026年原創基地節主題「在，不再？」。宋明翰回憶，松山文創園區在接洽時提出一項有趣的期待：你們這個節目，能不能把大家聚在一起、做一件很怪的事情？

四人的演繹只會更大膽。《相聲，轉向......？》因此被賦予了雙重意義，一方面那指涉相聲在官方與民間、現代與傳統、娛樂與教育之間無頭蒼蠅一樣死磕折騰，二方面；那也是藉內容的設計、演出位置的安排，讓觀眾在百年的時間跨度流轉，並跟著演員的腳步在松菸口移動。

換句話說，他們要讓觀眾在身體上精神上都轉一轉。

《相聲，轉向......？》排練現場，演員宋明翰（左）、段彥希（右）。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

演出內容共分三段，首段《一頭大一頭小》以「數來寶」信手拈來的特性為核心精神，吳思偉以竹板伴奏，拱著黃逸豪開店做生意。無論黃逸豪丟出什麼主意，他都硬是把店內賣的商品、店裡的格局扯成「一頭大、一頭小」的棺材形狀。兩個人就在不斷兜圈子的過程中，將傳統段子裡的各種買賣，延伸至松菸當下的具體場景。

第二段《快板瘋爆》由宋明翰與段彥希擔綱。情境設定為社群平台直播間，宋明翰挑剔段彥希打竹板唱《武松打虎》已經過時，若想爭取到政府補助只有跨形式演出一途。此段肢體演出由段彥希獨挑大樑，構成與竹板快書截然不同的喜劇節奏。

第三段《好的！未來》四人同台，時空背景設定為「2QXX」，靈感來自村上春樹的《1Q84》，「Q」代表進入奇異的平行宇宙，宋明翰亦刻意不標明年份，以示它是個不確定的未來。

「我們按現在的流行趨勢去做極端推演，大膽想像相聲的未來可能會變成什麼樣子。」

前兩段演出象徵過去與現在，至於《好的！未來》，可以是他們對未來的期許，或反思。

《相聲，轉向......？》排練現場，演員吳思偉（左一）、段彥希（左二），黃逸豪（右）。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

原創基地節的主題「在，不再？」有許多讀法。其他創作者多從地方歷史、建物特性或氣候變遷切入。在《相聲，轉向......？》，我們讀到的是種焦慮感。

宋明翰解釋，自有「相聲」一說以來，相聲演員就為生存而焦慮。當時他們的社會地位與叫化子乞丐無異，來到當代，又要面對脫口秀、短影音，以及各種舞台劇的夾擊。

他們是有意識地呈現時代如何掏空觀眾所熟知的經典，「這樣的現象既有正面意涵，也有負面。」宋明翰說。在新生代手中，相聲可以無比靈活，《武松打虎》能用饒舌唱，打竹板的同時加入豐富的行動模仿；然而他們也無法不自問：這樣的演出和最初的相聲還是同一回事嗎？

問題被他按下，只說首要任務是讓觀眾開心。

黃逸豪則說，「大家都感覺到時代對於相聲的影響，我們需要改變。」他對「不再」的詮釋更單刀直入，「我自己的理解，『不再』有一種停止的意思。不再行動、不再輝煌了。相聲在過去的十幾年當中，某種程度上正是處於這樣的狀態。」

他半帶調侃地稱自己是「被相聲圈放逐的人」，但也堅持指出相聲圈長期以來過分看重教育性、文化性的弊病。致力於拱衛相聲的傳統、提升其藝術價值，反而畫地自限，忽略了相聲與時代並肩同行，甚至超越時代的潛力。

「我們錯過太多引領社會的時期。」他舉的例子是同婚、統獨、核能，甚至迥異於男性創作者的女性思維觀點，在這十多年當中都沒有真正出現。台灣作為華人世界享有最高話題自由度的地區，相聲卻沒有因此走得更遠，他感到相當可惜。

「我年紀已經有點大了，他們三個還是二十多、三十出頭，這樣的年紀應該要往外衝、把能量往上提。」黃逸豪說，「我希望他們可以沒有邊際，勇於挑戰時代。」

《相聲，轉向......？》排練現場，演員吳思偉（左）、黃逸豪（右）。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

在四人口中，相聲似乎總在尋覓新的延續方法，卻往往剛做出一點成果，時代洪流便拍來將一切沖刷殆盡。演員只有重新找起活路。

是相聲這樣的表演形式跟不上現代嗎？他們不這麼想。宋明翰並不認為相聲必須「現代化」，相聲誕生於清末民初，正是中國現代化能量最蓬勃的時刻，它出現在思想翻騰的街道上。許多結構及話題能一路發展至今，不因其經典，「而是它本來就很現代。」

若追溯更遠，相聲的形成來自「清門」與「渾門」的合流，前者多為唱全堂八角鼓的八旗子弟；後者則是講葷段子博販夫走卒一笑的街頭藝人。宋明翰認為，21世紀的相聲演員需要重新找回這種雙面性，不可偏廢。

「相聲的老祖宗並沒有限制相聲的形式要往哪兒走。形式上來講，相聲依賴語言、以人為本，它應該有無限可能。」

饒舌可以，抱一把吉他上場可以，結合魔術可以，再回頭擁抱京劇也行。如去年，他們拿結合京劇唱段、念白，模仿角色行當的《戲曲雜談》做解構，由戲曲學院專攻老生的吳思偉領銜，在演出中將身段特技應用在生活中，「比如說拋手絹的技巧，就用在賣披薩；威風誇張的花臉，就去到便利超商當店員，把客人通通嚇跑。」

「相聲某方面來說是很個人的藝術，語言上雖然有訓練方法，個人能力與風格，卻能形塑相聲被如何表演。」段彥希認為，不同演員有不同的學習歷程、吸收與記憶能力，而相聲可以包羅萬象，具相當大的開放空間與彈性。

《相聲，轉向......？》排練現場，演員段彥希。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

黃逸豪透露，《相聲，轉向......？》之後，他們的下檔計畫將在其中一個段子融入模仿秀，，讓各路名人大唱戲曲。蕭敬騰唱《鍘美案》、伍佰唱《霸王別姬》，收尾是賴清德與柯文哲演黃梅調，唱《遊龍戲鳳》。「我這兩年莫名對解構傳統戲曲很有興趣，尤其吳思偉什麼都會，什麼東西都丟給他，都能夠處理好！」

松菸口的演出是一次考驗，卻也將他們帶回相聲發源之初：必須使出渾身解數，只為讓經過的人停下，為此發笑。

宋明翰引用了一個極傳神的說法，「形散而神聚」，骨架保留，外在皮肉剔除，放縱創造力與想像力盡情發揮。若內容能讓觀眾在午夜夢迴間忽然得到啟發那很好，若無也不強求。

笑還是最重要的。

相聲演員宋明翰（左上）、段彥希（右上）、吳思偉（左下）、黃逸豪（右下）接受「琅琅悅讀」專訪。

松山文創園區 2026原創基地節「在，不再？」主視覺海報。圖／松山文創園區 提供

展覽資訊 松山文創園區 2026原創基地節「在，不再？」現地表演《相聲，轉向......？》

演出團隊｜相聲有哏 Gag Studio

演出時間｜11/14(六) 15:30、11/15(日) 15:30

演出地點｜松山文創園區 松菸口

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