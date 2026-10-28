秋日選曲人｜絕命青年 x (beanroom)：四杯咖啡的湖泊午後

在「(beanroom)」招待 Soft 與 SONi 的「湖畔嬉遊」咖啡套餐裡，第一杯是冰濃縮。二人的感想是它就像全新一日的開場白，是一句用廣東話喊出的「起身啦！」，催促著人抖擻抖擻精神；第二杯的清爽氣泡感則類似調酒 Cocktail，第四杯接近平時愛喝的 Caffè Latte。第三杯，則叫他們怎麼也想不明白。

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但被問起最喜歡哪一杯咖啡時，他們顯得猶豫不決。這不是「都好喝，都好喝」那樣必須客套，給主人家做足面子的場合。

「我真的沒試過這樣一個咖啡 Set 的感覺。」SONi 說。

Soft 像一下子被點醒一樣，「我知道為什麼回答不出來。我說四杯都好喝，是因為我喜歡的是這個 Journey，不是其中的一杯。」

「每一杯獨立分開都是好喝，可是一起喝的時候，你就會覺得是一個過程，有故事在。」

(beanroom) 一景。攝影／鄭曼姿

PEN 微單眼相機 by OM SYSTEM 攝影／鄭曼姿

「絕命青年」是來自香港 、現以台灣為活動據點的雙人音樂組合。在特別企劃「秋日選曲人」的第一場實地走訪，我邀請絕青來到位於台北東區的 (beanroom) ，聊他們怎麼看這個地方，這個地方又適合什麼樣的聲音。

那是九月底，難得秋涼，(beanroom) 藏身在枝葉繁茂的榕樹後，鳥鳴啁啾。我與 Soft 和 SONi 在店外碰頭，Soft 說他在網路上有先做些功課，「看起來像設計師感覺的店。」

選曲就是Chill點的吧。他們一開始是這麼想的。

進到店內，可以見到吧台，以及與咖啡有關的商品陳列，有些以包裝顏色形成視覺秩序，有些則與周圍的器物共同構成擺設。店裡的人說， (beanroom) 的設計並非在交屋當天就完成，反而是在未來被使用的過程中。

他舉的例子是吧台的紅銅檯面。銅板刻意做染色與仿舊處理，體現關注時間性的設計理念。光滑的邊緣卻是事前未預期的變化，那是來到店裡喝咖啡的人們習慣將手肘靠在吧台上，反覆碰觸造成的磨亮。一層真正被使用過、累積下的痕跡。

等待咖啡沖泡期間，Soft與SONi拿著相機在店裡徘徊。Soft 停在配方豆的貨架前，「這個很新鮮，像精品香水的陳列。」他又指向貨架投下的陰影，「好像在看幾何造型。」SONi 打開其中一個儲豆罐，聞了聞裡面的豆子，目光轉向吧台上方。

他一直記得那裡有一團形狀像雲的光暈。「一進來我就在想，打光的燈在哪裡？」後來發現，原來是兩人座位上鏡面飾盤的反光。

空間自有其安排好的觀看順序，但來客的注意力不一定隨著動線走。當人們在空間逗留，甚至喝上一杯咖啡，自然會形成對這個地方的私人印象。

「絕命青年」主音 Soft 。攝影／鄭曼姿

「絕命青年」吉他手 SONi 。攝影／鄭曼姿

PEN 微單眼相機 by OM SYSTEM 攝影／鄭曼姿

以 (beanroom) 「隱士湖泊 LAKE」配方豆為核心，搭配 30 分鐘歌單的咖啡體驗「湖畔嬉遊」，以同一支豆子，不同溫度、容器，呈現一段由清晨破曉到午後暮色的內省旅程。顧客可以隨其偏好，自由穿插品嚐每一杯咖啡，風味也不致中斷。

第一杯冰濃縮， (beanroom) 刻意選用杯口收得窄的杯子。店方的想像是天未亮時，一個人去到湖畔旁，不自覺地向湖水伸出手，「就口時有觸碰到湖水的感覺。」；第二杯，換成薄杯口的容器，在咖啡裡加入蜜桃風味康普茶，康普茶所帶出的氣泡感，是日出後湖水裡的微生物、魚蝦、藻類開始晨間呼吸，水面冒出細小的泡泡。

清晨、昏暗、冰涼的湖水⋯⋯Soft 的聯想卻不太一樣。他想起的是和朋友一起待在戶外露營的記憶。「因為我喝手沖咖啡的時候，都是在露營，通常也不太早起床。」時間約莫上午十點鐘，但天色還未明朗。既然露營的地點是在湖畔，那麼早晨湖面一般會起霧，顏色是灰綠，潮濕朦朧。

攝影／絕命青年（使用 OM SYSTEM PEN 微單眼相機）。

攝影／絕命青年（使用 OM SYSTEM PEN 微單眼相機）。

第三杯是熱手沖，配一塊焦糖蘋果費南雪。它的特別之處是將同一壺咖啡注入不同的兩只容器。造型特殊的那款，是階梯狀的特製器皿。「這個長得有點像秦始皇那個年代喝酒用的酒器。」Soft 對 SONi 說。

咖啡師引導他們先品嘗杯中的咖啡原貌，再感受特製器皿喚醒的風味新層次。「味道不一樣耶。」Soft 語氣裡有著不可置信，「口感也不一樣。」

咖啡師解釋，這款器皿的表層釉料有良好的排水性。當咖啡液順著階梯結構漫流，口感會變得更圓潤，有點像醒酒。

「重點是我喝得出來，我以為我喝不出來。」他完全忘了旁邊還有塊焦糖蘋果費南雪。

也是這杯熱手沖，讓他把注意力轉回歌單。他說如果「湖泊」是一套電影，現在就是情節推往高潮的時刻。前兩杯還是平靜的湖泊，到這裡可以有一點 energy。 Soft 提到 Novo Amor 的〈Carry You〉，那種自然系、讓人聯想到森林湖泊的音樂，卻又帶有激情。

榕樹上的鳥聲沒有停過。他提到空間裡的音量可以稍微調高，「如果再大一點點，就可以跟鳥聲 balance，變成沉浸式的喇叭。」

Soni 笑著重複，「沉浸式。」

我問他們，如果要為當下的情境選一首歌，會選什麼？

Soft 很自然地看向 SONi ：「你挑。」

「我自己的 instrumental Projct。」 SONi 提到他的單曲作品，以原聲木吉他演奏的〈Love Is Like a Plant〉。

一般人對咖啡廳的想像，可能是浪漫情歌，或「落日飛車」那樣的 Chill 作品。但真正坐下來之後，他們都同意歌單不一定要安靜才能帶來舒適感，重點是與空間想傳達的心情有無對焦。而 (beanroom) 適合來自冰島的音樂，注重氛圍、注重音牆的堆疊。

攝影／絕命青年（使用 OM SYSTEM PEN 微單眼相機）。

(beanroom) 一景。攝影／鄭曼姿

第四杯「湖泊女王」概念來自東京銀座一間老店的夜場特調「琥珀女王」，將同一支豆子的濃縮加入日本上白糖冷藏發酵，帶出柑橘調性，再覆上一層鮮奶油。

Soft 喝了一大口，「這是太陽已經曬到頭頂的感覺。」

「很溫暖。」 SONi 形容，「最溫暖的甜品。」

「喝完這杯就準備要出門了。」Soft 接著說。

「出門去哪裡？」

「我現在是住在湖泊旁邊的小房子。現在要離開湖邊，去城市。中午了，霧氣也散掉了。」

攝影／絕命青年（使用 OM SYSTEM PEN 微單眼相機）。

PEN 微單眼相機 by OM SYSTEM

咖啡師解釋，「湖泊女王」其實頗具巧思，當咖啡端上時，鮮奶油既像是天邊的一朵雲，在杯底的鏡面飾盤上也像雲在湖水上的倒影。「湖畔嬉遊」的敘事無疑是完整的——從清晨到午後，從湖水到雲影。但 Soft 和 Soni 始終用著自己的方式，將咖啡帶回熟悉的生活場景

露營、朋友、灰綠的霧氣，還有從不早起的人對清晨的想像。

SONi 說，「真的好像是聽一首歌，前段、主歌、副歌，到最後原來 Outro 又帶出另外一個感覺。」

選曲的事他們還沒定案，只說方向會是漫遊式的旅程——有一點新鮮，但不激烈，像去到一個新的地方，沿途看看，並且對什麼都感到好奇。

雙人音樂組合「絕命青年」。攝影／鄭曼姿

CREDITS／ PHOTOS_ 鄭曼姿 TEXT_ 康斯坦丁愛新覺羅夫斯基 PRODUCT_ OM SYSTEM PEN SPECIAL THANKS_ (beanroom)