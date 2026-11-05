臺博館質感AI宣傳片《異特龍的奇幻夜遊》引熱議 「恐龍阿公」台語導覽穿梭古今認識典藏與臺灣歷史

日前國立臺灣博物館 （臺博館）推出暑期特展《骨早味》，將擁有近50年歷史 的「野生異特龍」模型搬上台北街頭巡遊，穿梭西門町、台北101與中正紀念堂等重要地標，掀起跨世代民眾的童年「回憶殺」與熱烈轟動。

延續這股熱潮，臺博館近日再次推出極為成功的轉譯作品——全新AI 創作宣傳影片《異特龍的奇幻夜遊》，讓「恐龍 阿公」與主角小異帶領觀眾夜訪博物館，再次引爆社群話題。

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在最新釋出的AI宣傳影片中，畫面完美呈現了臺博館四大館所的獨特魅力與精采亮點：

本館：佇立於日治時代典雅的歐式建築中，仰望鑲嵌彩繪玻璃的穹頂，還能與走下畫框的鄭成功同框合照。

圖／翻攝自臺博館官方Youtue ＠NationalTaiwanMuseum影片

古生物館：近距離震撼體驗活靈活現的恐龍化石，探訪充滿神秘色彩的古老金庫。

圖／翻攝自臺博館官方Youtue ＠NationalTaiwanMuseum影片

南門館：漫步於昔日樟腦產業重地，感受古蹟建物內，保留獨有樟腦氣味體驗與專賣故事。

圖／翻攝自臺博館官方Youtue ＠NationalTaiwanMuseum影片

鐵道部園區：細細品味臺灣百年鐵路文化的繁華風華與時代記憶。

圖／翻攝自臺博館官方Youtue ＠NationalTaiwanMuseum影片

這部獲文化部 國家語言整體方案支持的影片，特以臺灣台語 進行導覽，製作難度極高。雖然部分民眾指出片中台語用語（如「尾巴」應講「尾溜」）尚有修正空間，但視覺品質與內容創意備受肯定。已有120年歷史的臺博館，藉由前沿AI科技賦予古老文物與建築嶄新生命，不僅深深打動土地情感、強化大眾對臺灣文化的認同與歸屬感，更讓網友驚呼：「AI技術就該這樣用！」、「看完全想再去一次」。

這座富含深厚歷史與豐富展演的文化寶庫，目前各館當有各自常設展和導覽活動，如果喜愛恐龍的，歡迎前往古生物館參觀《古生物大展－生命的史詩與演化共舞》和，另外特別推薦鐵道部園區今天新推出的特展《時代的訊號》，展覽從地下刊物到錄音設備出發，近200件珍貴文物與影像史料，看見臺灣民主特有的關鍵歷程與時代脈動，期待大家攜家帶眷深入探索與發現。