當畫作遇上交響樂——透納筆下的金色幻象與浪漫音律

（內容／胡琮淨，編輯撰稿／一刻鯨選）

英國畫家透納（William Turner, 1775-1851）的作品呈現了「詩畫合一」的特質，在畫作中也常常看到拜倫、濟慈還有雪萊詩作的影子，甚至你可以感受到音樂的感受。音樂和畫作的共鳴，在透納的作品當中可說是妙不可言！

畫中有樂

比方說〈暴風雪：漢尼拔率領大軍跨越阿爾卑斯山〉的這一幅畫，完成於一八一二年，而一八一二年正巧也是拿破崙長征俄國戰敗之年，因此每次看到這幅畫，我的耳畔就會迴響起同為俄國浪漫時期的音樂家柴可夫斯基的名曲〈一八一二序曲〉。在這一個交響樂曲中有著名的大砲巡禮，呼應著透納畫中巨石險峭、令人感到壓迫，似乎也昭告了拿破崙戰敗後即將被放逐的命運。

威廉．透納（William Turner, 1775-1851）〈暴風雪：漢尼拔率領大軍跨越阿爾卑斯山〉（圖片來源：維基百科）

從浪漫派音樂家的交響樂曲中來閱讀透納的畫作，你常常會有一種視覺和聽覺同步的感受。交錯的線條、色彩和豐富絢麗的景色，與音樂交相奏鳴。例如欣賞〈冰川和阿沃河的源頭〉時，就會令人想起捷克浪漫派音樂家史麥塔納的〈我的祖國〉交響詩樂曲，北國冰川自然地景變換的美妙，頓時映入眼簾。

除了狂暴的大自然之外，透納也擅長描繪優美靜謐的城市美景，透納筆下的光影、色彩充滿獨特浪漫的氣氛！大師認為威尼斯是一座魔幻之城，對於日落的倒影，漂浮在潟湖和運河中虛無飄渺的建築物，透納是傾倒不已。因此他非常酷愛描寫威尼斯的魔幻魅力，他也創作出了一系列的迷人作品，從他的畫作〈浪漫的威尼斯〉、〈羅馬景觀〉你都可以看到他的作品色彩明快、輕鬆、絢麗的一面。

威廉．透納（William Turner, 1775-1851）〈雨、蒸汽和速度—西部大鐵路〉（圖片來源：維基百科）

透納的代表作品之一〈雨、蒸汽和速度—西部大鐵路〉更呈現了英國工業時代的脈動，也反映大英帝國日不落國的工業實力強權，他將大自然的力量和工業發明做了強烈的對比。在畫面中鐵路和高架橋改變了自然的景色，火車頭對比前方奔跑的小野兔，象徵著速度。此外，透納以景色來比喻事物，也嘲諷著工業革命之後失衡的社會現象。人類因為工業進步，生活更舒適，但也由於工業取代了人力，造就了更多人失業，生活在更艱苦的貧窮線下。火車衝破了雨和蒸氣的迷霧，震耳欲聾的尖銳聲造成了震撼人心的效果，可說是一語雙關！

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金色幻象

透納擅長以暈、塗、刷的手法來製造流動的氣氛，他著名的金色光，顯現出燦爛奪目的風格、接近於抽象的形象，讓同一時期的英國風景畫大師康斯坦伯也不禁讚嘆那是「金色的幻象」。

威廉．透納（William Turner, 1775-1851）〈海上日落〉（圖片來源：維基百科）

透納的畫作〈倫敦議會大廈的大火〉、〈海上日落〉他的畫面沐浴在金光中，燦放著幻象美與迷惑，但不平靜、也不和睦，是一個情緒激動、耀眼奇偉的世界。他神奇的金色想像力，呈現出大師酷愛的災難景象所投射出如烈焰般的光芒。你不得不說大師對於自然光線的掌握真的是令人佩服，像是一位可以對自然力量發號施令的藝術家。

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胡琮淨《畫中有話：花邊教主帶你看名畫背後的故事》（圖片來源：一刻鯨選）