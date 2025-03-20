聚焦光與色的魔法 透納敬畏自然更省思人類文明發展

文／賀婕（作家、「賀婕的英國手記 Ann J. Art 」主理人）

如果要說在英國最廣為人知的畫家，透納（Joseph Mallord William Turner）絕對是其中之一。在2005年由英國廣播公司（BBC）發起的投票中，他的畫作《被拖去解體的戰艦無畏號》（The Fighting Temeraire)被選為「英國最偉大的畫作」。英國文化部藝術大臣布萊恩特爵士（Sir Chris Bryant）也曾讚譽他是「英國最偉大的藝術家之一。是一位創新者，創作了許多英國最知名的畫作，並改變了英國藝術史的面貌。」

透納於1775年出生於倫敦，以畫家來說，可謂少年得志。十四歲時，他便進入皇家藝術學院學習，並在隔年展出作品。該學院不僅是英國藝術教育的重要機構，其夏季展（Summer Exhibition）更是世界上連續舉辦時間最長的當代藝術展覽，也是英國最重要的藝術展覽之一。透納常年在夏季展展示自己的作品。該展覽有一項傳統，即展覽佈置完畢時，會有供藝術家一天進行最後修改，確保作品在運輸過程中受損的部分可以被修復。這一天被稱為「上漆日」（Varnishing Day）。藝術家們也常會在此時為自己的作品塗上亮漆，讓畫作更加生動，並防止在眾多藝術作品中黯然失色。透納便是常在上漆日為作品增添顏色的藝術家之一，許多同行藝術家對他的技巧與速度感到驚訝。因為他的作品在抵達展場時，看似有不少留白之處。但經過他的巧手一揮，瞬間變得栩栩如生，猶如畫龍點睛。畫家功力，可見一斑。

「泰德不列顛」(Tate Britain)。圖／賀婕提供

而英國藝術界對這位傳奇畫家的重視不言而喻。為了紀念透納對英國藝術的貢獻，1984年成立了以他命名的「透納獎」（Turner Prize），該獎項每年頒發給優秀的年輕英國當代藝術家，並已成為英國最具聲望的藝術獎項之一。今年為紀念透納誕生250週年，英國亦舉辦一系列盛大的紀念活動，包含遍布全國的特展與回顧展，重要城市如倫敦、愛丁堡、里茲、曼徹斯特、利物浦、諾里奇、巴斯和薩塞克斯等地都將展出他的作品。這些展覽不僅回顧透納的藝術成就，也探索他與19世紀著名小說家珍·奧斯汀（Jane Austen）及同時期風景畫家約翰·康斯特勃（John Constable）的聯繫。

透納的作品今日大多收藏於泰德美術館（Tate）和國家藝廊（National Gallery）。為了更深入地探討透納的創作歷程和時代背景，英國廣播公司與泰德美術館合作，推出一系列紀錄片。電視台藝文節目負責人克萊恩（Suzy Klein）表示：「我們非常高興能與泰德美術館合作，向這位英國最偉大的藝術家致敬，並獲得接觸他大量鮮為人知的素描作品的機會。我迫不及待地想與觀眾分享這些珍寶，這不僅能揭示透納獨特的思維，還能為我們提供那個充滿變革的時代，另一種觀看的視角。」

《藍色瑞吉山之日出》（The Blue Rigi, Sunrise）。圖／賀婕提供

由於透納的作品在生前便廣受肯定，穩定的收入使他在藝術發展和實驗上不受限制。他一生作畫六十餘年，通過對光影與色彩的精湛掌握，將自然景觀的描繪提升到了前所未有的藝術高度。透納因此被譽為「光之畫家」，熱愛描繪自然現象的他，作品充滿戲劇張力。今日當觀賞者站在這些畫作前，依然能感受到筆觸打擊畫布的力量。檢視他的創作生涯，從早期的精細寫實的畫風，後期他轉向更具抽象性和情感表達，這種創新精神和對光線的敏銳觀察為後來的印象派運動奠定了基礎，並影響了多位印象派大師。透納的代表作還包括《雨、蒸氣和速度——西部鐵路》（Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway）和《藍色瑞吉山，日出》（The Blue Rigi, Sunrise），這些作品展現了他對自然力量的敬畏、對工業革命的思索，以及對人類文明發展的反思。

●本文由「賀婕的英國手記（FB）」授權刊登於聯合新聞網的琅琅悅讀。未經同意，請勿轉載。

「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏 6月登台！