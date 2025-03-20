聚焦光與色的魔法 透納敬畏自然更省思人類文明發展
文／賀婕（作家、「賀婕的英國手記 Ann J. Art 」主理人）
如果要說在英國最廣為人知的畫家，透納（Joseph Mallord William Turner）絕對是其中之一。在2005年由英國廣播公司（BBC）發起的投票中，他的畫作《被拖去解體的戰艦無畏號》（The Fighting Temeraire)被選為「英國最偉大的畫作」。英國文化部藝術大臣布萊恩特爵士（Sir Chris Bryant）也曾讚譽他是「英國最偉大的藝術家之一。是一位創新者，創作了許多英國最知名的畫作，並改變了英國藝術史的面貌。」
透納於1775年出生於倫敦，以畫家來說，可謂少年得志。十四歲時，他便進入皇家藝術學院學習，並在隔年展出作品。該學院不僅是英國藝術教育的重要機構，其夏季展（Summer Exhibition）更是世界上連續舉辦時間最長的當代藝術展覽，也是英國最重要的藝術展覽之一。透納常年在夏季展展示自己的作品。該展覽有一項傳統，即展覽佈置完畢時，會有供藝術家一天進行最後修改，確保作品在運輸過程中受損的部分可以被修復。這一天被稱為「上漆日」（Varnishing Day）。藝術家們也常會在此時為自己的作品塗上亮漆，讓畫作更加生動，並防止在眾多藝術作品中黯然失色。透納便是常在上漆日為作品增添顏色的藝術家之一，許多同行藝術家對他的技巧與速度感到驚訝。因為他的作品在抵達展場時，看似有不少留白之處。但經過他的巧手一揮，瞬間變得栩栩如生，猶如畫龍點睛。畫家功力，可見一斑。
而英國藝術界對這位傳奇畫家的重視不言而喻。為了紀念透納對英國藝術的貢獻，1984年成立了以他命名的「透納獎」（Turner Prize），該獎項每年頒發給優秀的年輕英國當代藝術家，並已成為英國最具聲望的藝術獎項之一。今年為紀念透納誕生250週年，英國亦舉辦一系列盛大的紀念活動，包含遍布全國的特展與回顧展，重要城市如倫敦、愛丁堡、里茲、曼徹斯特、利物浦、諾里奇、巴斯和薩塞克斯等地都將展出他的作品。這些展覽不僅回顧透納的藝術成就，也探索他與19世紀著名小說家珍·奧斯汀（Jane Austen）及同時期風景畫家約翰·康斯特勃（John Constable）的聯繫。
透納的作品今日大多收藏於泰德美術館（Tate）和國家藝廊（National Gallery）。為了更深入地探討透納的創作歷程和時代背景，英國廣播公司與泰德美術館合作，推出一系列紀錄片。電視台藝文節目負責人克萊恩（Suzy Klein）表示：「我們非常高興能與泰德美術館合作，向這位英國最偉大的藝術家致敬，並獲得接觸他大量鮮為人知的素描作品的機會。我迫不及待地想與觀眾分享這些珍寶，這不僅能揭示透納獨特的思維，還能為我們提供那個充滿變革的時代，另一種觀看的視角。」
由於透納的作品在生前便廣受肯定，穩定的收入使他在藝術發展和實驗上不受限制。他一生作畫六十餘年，通過對光影與色彩的精湛掌握，將自然景觀的描繪提升到了前所未有的藝術高度。透納因此被譽為「光之畫家」，熱愛描繪自然現象的他，作品充滿戲劇張力。今日當觀賞者站在這些畫作前，依然能感受到筆觸打擊畫布的力量。檢視他的創作生涯，從早期的精細寫實的畫風，後期他轉向更具抽象性和情感表達，這種創新精神和對光線的敏銳觀察為後來的印象派運動奠定了基礎，並影響了多位印象派大師。透納的代表作還包括《雨、蒸氣和速度——西部鐵路》（Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway）和《藍色瑞吉山，日出》（The Blue Rigi, Sunrise），這些作品展現了他對自然力量的敬畏、對工業革命的思索，以及對人類文明發展的反思。
●本文由「賀婕的英國手記（FB）」授權刊登於聯合新聞網的琅琅悅讀。未經同意，請勿轉載。
展覽資訊：
「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏
展覽時間：2025.6.27-10.12
展覽地點：中正紀念堂 一、二展廳
udn售票官網：https://ufl.tw/gznwm
展覽FB：https://www.facebook.com/turnertaipei2025/
展覽IG：https://www.instagram.com/turner_taipei2025/
【參展藝術家】
約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner）
(以下依姓氏字母順序)
約翰．亞康法（John Akomfrah）
愛德華．伯汀斯基（Edward Burtynsky）
彼得．多伊格（Peter Doig）
奧拉弗．埃利亞松（Olafur Eliasson）
霍德華．霍奇金（Howard Hodgkin）
羅尼．霍恩（Roni Horn）
彼得．蘭永（Peter Lanyon）
理查德．朗（Richard Long）
麗莎．米爾羅伊（Lisa Milroy）
科妮莉亞．帕克（Cornelia Parker）
凱蒂．帕特森（Katie Paterson）
馬克．羅斯科（Mark Rothko）
沃爾夫岡．提爾曼斯（Wolfgang Tillmans）
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