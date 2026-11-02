2027台北國際書展邀卓霈欣操刀主視覺：結合台捷元素 享受閱讀的自由！

2027第35屆台北國際書展 主視覺正式出爐！本屆書展以捷克 為主題國，透過「閱讀 自由捷Reading is Freedom」，以讀音串聯起「閱讀自由節」的隱喻，是一場廣邀讀者歡慶共享的文化盛宴。主視覺邀請2021波隆那 SM國際插畫家 大獎得主卓霈欣創作 ，以春日野餐的場景描繪自在、無拘束的閱讀狀態，讓閱讀帶我們走向更廣闊的世界。

卓霈欣表示，她希望將書本、春日自然與閱讀編織成一幅愜意的風景。畫面中的野餐墊以一本展開的書為造型，讀者與貓自在地躺臥其中；而散落各處的紋白蝶、綠繡眼及酢醬草等，則皆是與台灣春日相關的意象，亦共享著書頁之間的悠然與自由。同時，為呼應主題國，卓霈欣也將畫面裡的部分圖像，結合捷克民俗藝術與傳統工藝的造型語言，如象徵羊年的羊、翻閱書本的木偶等，讓台灣與捷克的元素自然交融。

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2027農曆新年後，台北國際書展將以節慶般的歡聚氛圍，邀請大眾舉書同慶閱讀與書寫的美好，引領讀者走進自由捷克的篇章。明年2月16日至21日，歡迎大家來到台北世貿一館，走進這片介於日常與想像之間的春日風景，在書香中感受閱讀的自由。

插畫家介紹：

插畫家卓霈欣PeiHsin Cho。圖片來源：取自卓霈欣PeiHsin Cho官網

卓霈欣PeiHsin Cho

生於台灣，現以視覺創作者的身分定居英國。茶與貓咪是她生活與工作的必需品。她關注人類情感的紋理與記憶留下的痕跡，也喜歡蒐集日常裡看似無用的瑣碎小事，並將它們轉化為細膩、隱晦且富有質地的圖像語言。她的插畫與動畫作品曾獲多項國際獎項肯定，包括以《樹冠羞避》獲2021年波隆那SM國際插畫大獎，以及金鼎獎圖書插畫類、桃園插畫金獎等。作品散見於國內外雜誌、刊物與國際影展。

書名：樹冠羞避

作者：卓霈欣

出版社：聯經出版

出版時間：2025-09-18

書名：漁夫和他的靈魂

作者：奧斯卡．王爾德

繪者：卓霈欣

出版社：聯經出版

出版時間：2025-09-18

展覽資訊： 2027第35屆台北國際書展 ｜Taipei International Book Exhibition 2027

地點：台北世貿中心 一館一樓、 二樓

展覽時間：

2/16－18 （週二～週四） 10:00-18:00

2/19－21 （週五～週六） 10:00-22:00

2/21（週日） 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場