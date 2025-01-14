畫作曾被笑是龍蝦沙拉和肥皂水！20英鎊上的英國傳奇畫家透納

文／不務正業的博物館吧 The Museum Bar 主理人 郭怡汝

提到英國文化，你會想到什麼？英式下午茶、皇室八卦、大笨鐘，還是哈利波特？英國文化當然還不只這些。你知道，英國還有一位藝術界的「風景之王」嗎？他不只是英國的國寶級畫家，也是第一位登上英國紙鈔的藝術家，2025年更是他誕生第250周年！每當人們從口袋或錢包取出一張20英鎊時，都能看到他的身影，他就是——威廉‧透納（J.M.W. Turner）

英國20英鎊紙鈔上的威廉・透納，圖片取自Wikipedia

天才藝術少年透納

透納的故事，就像是18世紀版的天才藝術少年傳奇。1775年，他出生於倫敦柯芬園，家境並不富裕，媽媽因為妹妹早逝而精神失常，爸爸則是一名理髮師兼假髮工匠，他會把小透納的畫掛在理髮店裡展示給客人欣賞與購買，這個「家庭理髮式的畫廊」成為了小透納藝術生涯的起點。

懷著對繪畫的熱情和改變命運的渴望，14歲的少年透納以傑出的才能考進了皇家藝術學院（Royal Academy of Arts），成為當時最年輕的學員之一。他學習臨摹古典雕塑和繪畫，並靠著從事製圖工作來支付生活開銷。這段經歷不僅讓他練就精湛的構圖技巧，更培養了他對光影與場景的敏銳觀察力，讓他用畫筆成功改寫了自己的人生。

耶魯大學英國藝術中心典藏的《劍橋的克萊爾學院與國王學院禮拜堂，來自康河河畔》，圖片取自Wikipedia

用光影寫出自然詩篇的風景之王

透納的一生幾乎都在追逐自然的光影。他熱愛畫風景，也喜歡戶外寫生，他會在夏天前往鄉間或海邊，捕捉自然的瞬間；而到了冬天，則會回到工作室完成作品。他畫的不單純只是自然的美景，還加入歷史、神話和哲學意涵。他的作品情感濃烈，光影充滿戲劇性，也讓他被譽為「光之畫家」，並被視為英國浪漫主義的代表人物之一。

他的作品不僅是一場視覺的饗宴，更是一場探索自然、情感與時代變遷的旅程。透納以他大膽的創新與嘗試，成功改變了當時風景畫不如歷史畫地位的傳統偏見，大幅提升了風景畫在藝術界的地位。傳聞他曾在暴風雨中將自己綁在船桅上，只為了親身感受大自然的力量，再用畫筆還原這份震撼。雖然這個故事的真實性存疑，但他對創作的熱情和自然的專注，依然讓後人津津樂道。

英國國家藝廊典藏的透納作品《暴風雨中的荷蘭船隻》。博物館吧拍攝

成為印象派的先驅

透納是一位極具遠見的藝術家。他的畫風從早期的細膩寫實，逐漸轉變為晚期的模糊與抽象風格。他大膽運用色彩，專注於捕捉光與氛圍，為風景畫注入全新的表現形式。

儘管他的畫風在當時被視為激進，一些保守的藝術評論家曾批評他的作品不夠精緻、過於混亂，甚至形容他的畫作看起來像「龍蝦沙拉」或「肥皂水」。然而，這些曾經飽受爭議的畫作最終成為了經典。他的創新手法對後世影響深遠，包括莫內在內的印象派大師都承認從他的作品中汲取靈感。透納的藝術不僅改變了風景畫的地位，更為藝術表現開創了嶄新的方向，成為藝術史上的重要里程碑。

泰德不列顛美術館典藏的透納作品《暴風雪中駛離港口的汽船》。圖片取自Wikipedia

英鎊紙鈔上的首位藝術家

透納也是第一位登上英國紙鈔的藝術家，他從將近600位候選者中脫穎而出，擊敗了包含莎士比亞、牛頓和披頭四等知名的文化巨星，成為了新版20英鎊紙鈔上的代表人物，上面不僅印有他的肖像，還附上他的代表畫作之一《被拖去解體的戰艦無畏號》(The Fighting Temeraire）。

這幅畫描繪了一艘英國風帆戰艦被蒸汽拖船帶往拆解場的場景。透納用夕陽的溫暖光影，賦予這艘戰艦最後的榮耀，彷彿是在向一個時代告別。同時，也象徵了工業革命的進程——舊時代的消逝與新時代的崛起。這幅畫在2005年被英國民眾票選為「心中最偉大的畫作」，足以證明透納在英國人心中的地位。紙鈔上還印有一句透納的名言「光即是色彩」（Light is therefore colour），這簡短的句子濃縮了他對光影運用的哲學思考，也啟發了後世無數的藝術家。

英國國家藝廊典藏的《被拖去解體的戰艦無畏號》，博物館吧拍攝

走進泰德不列顛美術館

今天如果想要一次飽覽透納的傑作，那麼倫敦的泰德不列顛美術館（Tate Britain）會是你的絕佳選擇！透納去世後，將大約300幅油畫、數萬幅水彩畫和素描捐給國家，這些作品一部分展示在倫敦國家藝廊（The National Gallery, London），而絕大多數都收藏在泰德不列顛美術館中。

這座位於泰晤士河畔的美術館，是英國藝術的重要寶庫。走進泰德不列顛，你會發現這裡不僅是一座美術館，更像是一部活生生的英國文化史。從喬治時代的優雅到工業革命的激昂，每一件作品都在低聲講述英國的故事。此外，館內還一個專門展示透納作品的克洛爾廳（Clore Gallery），能夠讓你一次飽覽這位大師的經典之作。

泰德不列顛美術館中一景，博物館吧拍攝

透過藝術走進英國文化

就算你近期有沒有計畫前往倫敦，現在也能透過泰德美術館或倫敦國家藝廊的線上展覽或相關網頁，欣賞光之畫家透納的精彩作品。透納的畫就像一面英國文化的鏡子，既展現英國自然風景的壯麗，也蘊含時代的故事和他的情感。透過這些畫作，我們彷彿能感受到他對英國這片土地的深深熱愛與眷戀。

或許在看過他的作品之後，你會發現，英國人文歷史的魅力，其實就藏在每一道光影之間。

藏於泰德美術館的威廉‧透納（J.M.W. Turner）自畫像，約1799年。圖片取自泰德美術館

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