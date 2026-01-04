告別舊年：人生苦短，何必將就

年歲進入耳順，經歷許多人間苦樂與生死，在各種事件的發生歷程與心理的感受變化中，體會人生。過去，母親的教導是：「要學會逆來順受、有苦放心裡，再怎麼受委屈，也要展開笑顏面對他人」，這數十年來，我確實依照母親的教導，依樣畫葫蘆，只求平安過一生，日子順遂，討人喜歡，但獲得的結果，卻是身體健康受影響，心裡的壓力無法適時釋放。

接近六十歲的前兩年，經過大半輩子無法言說的一些人、一些事，我終於明白：「日子是自己過的，如何讓心情自在，意念舒心才重要，生活毋需活在他人的眼光中」，有了如此光明的智慧指引，我不再在意他人的看法，也不會過度解讀對我來說不重要的言談，對於職場上的虛實來往，已不成為我心中的負擔。

就因為我讀到這句話：「人生苦短，何必將就」，智慧頓開，覺得回望過去，人的一生，說短不短，說長也不長，凡事往回看，就會覺得時間怎麼一晃眼就過去了，在某一段時間裡，我們怎麼會為那些微不足道的事煩惱？為那在你人生中不起作用的人憂心？不是有句話說得好嗎？「時間一過，事情也過」，我們千萬不要做那種事情已過，你還把事情放在心上不願放掉，肇致自己痛苦不堪的事。

現在的我，已練就昨天的事，今天就忘掉，明天的事，不必事先預想，不合腳的鞋不穿，不適宜的人就保持距離，好好的，以快樂的心情過好每一個今天，未來的日子應該都會暖暖的，才對。