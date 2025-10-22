「故宮100+」傳奇寶藏四格漫畫創意徵集！十篇小說邀您改編

故事熱血開局，漫畫神技接棒！「故宮100+」傳奇寶藏四格漫畫創意徵集活動，由琅琅悅讀與國立故宮博物院共同舉辦，旨在結合文學與視覺藝術，讓小說劇情跳出文字，化身爆笑、熱血又充滿巧思的四格漫畫。

誠摯邀請創作者大開腦洞，將十篇指定短篇小說情節，轉化為趣味生動的四格漫畫。透過漫畫獨特的表現力，帶領讀者用最輕鬆的方式愛上傳奇寶藏。

漫畫徵集詳細說明

一、投稿主題

1、參賽者須從「故宮100+」徵文活動的十篇小說中，任選一篇進行改編。將小說中的文化意涵或奇幻情節，轉化為具備創意與巧思的四格漫畫。漫畫內容中必須明確帶入小說的「對標文物」，以確保作品與「故宮傳奇寶藏」的主題緊密連結。

2、指定改編小說如下：《而今安在哉？》、《惜福薄》、《日月同輝》、《流霞閣異聞錄之仕女遺夢》、《雷龍眠夢的唐卡》、《刻》、《靈感偵探夜安古物事件簿》《霧鎖出島紫陽開》、《起義》、《皇帝密摺的詛咒：龍蛇浮雕與被隱藏的歷史》。立即閱讀👉故宮100+ 傳奇寶藏短篇小說徵文作品集

二、收件日期

即日起至2026/2/1(日)止。

三、報名資格

不限年齡、國籍的華文創作者，皆可報名參加。投稿作品限個人獨立創作，不接受二人或以上共同創作。

四、投稿規範

1、作品形式與內容

（1）作品形式：必須為一則完整的四格漫畫（直行排列），具「起、承、轉、合」結構。

（2）故事風格：作品以創意、趣味為主，角色精簡，對白簡潔，畫面不宜過度複雜。作品對白或文字說明須使用繁體中文。

（3）創作方式：手繪或電繪皆可。

（4）原創性：作品須為未曾發表之全新原創，嚴禁抄襲、仿作或侵犯他人著作權。獲選作品將有機會進行多元媒合發展，請保留作品擴展為長篇漫畫的可能性。

2、作品規格

（1）作品張數：投稿件數不限，但每件作品需獨立投稿。

（2）尺寸格式：

🔸檔案格式：JPG（黑白或彩色皆可）

🔸建議尺寸：直式A4（297mm）或 1200×3300 pixel，原稿請以 300dpi（RGB）製作，提交時轉為 JPG、上傳檔案需壓縮，檔案不超過 4MB。

🔸請保留 300dpi 以上的原始檔（PSD 或 TIFF）以利後續使用。

🔸不接受實體稿件，手繪作品請掃描為清晰數位檔上傳。

五、報名與繳件方式

（1）上傳作品至【琅琅原創】平台

投稿採「單篇作品」方式提交。截稿後將由主辦單位進行初選，通過初選後會露出於迷創作中，供第二階段評選及讀者欣賞。

✏️ 投稿入口👉琅琅原創｜立即投稿

登入／註冊udn會員後，點選右上角【創作】＞【單篇作品】＞【新增單篇】，填寫以下欄位並送出，即可提交審核。

🔸 文章標題：【故宮四格漫畫】筆名／作品名稱／改編自○○

🔸 文章內容：上傳完整四格漫畫圖檔（不超過 4MB）。

🔸 上傳主圖：上傳四格漫畫的第一格作為主圖（不超過 4MB）。

🔸 文章標籤：請選擇固定標籤「故宮四格漫畫」。



（2）填寫線上報名表

因後續贈獎所需，投稿後請務必填寫線上報名表，才算完成報名資格。

✏️ 報名表連結👉【故宮100四格漫畫報名表】

六、評選標準

依四大面向進行綜合評比：主題掌握與文物傳達 35%、故事完整性與趣味性 25%、創意表現與獨特性 20%、作畫技巧與構圖美感 20%。

七、漫畫徵集結果與贈獎

預計2026/4/15(二)前，網路公告金榜名單，獎項包含：

1、首獎：遴選出1名

🎁首獎創作者，可獲得稿酬5,000元(含稅)，U利點數2,000點、故宮精品「豆茶器‧動物紋品茗茶具」(市值NT$ 4,980)，並有機會成為琅琅原創簽約創,作家。

2、貳獎：遴選出1名

🎁貳獎創作者，可獲得稿酬3,000元(含稅)，U利點數1,500點、故宮精品「錦心瓶琉璃」(市值NT$ 2,880)，並有機會成為琅琅原創簽約創,作家。

3、參獎：遴選出1名

🎁參獎創作者，可獲得稿酬2,000元(含稅)，U利點數1,000點、故宮精品「達觀琉璃」(市值NT$ 1,800)，並有機會成為琅琅原創簽約創,作家。

4、佳作獎：遴選出7名

🎁佳作創作者，可獲得U利點數1,000點、故宮精品「賜無畏馬克杯」(市值NT$500)，並有機會成為琅琅原創簽約作家。

「故宮100+」傳奇寶藏四格漫畫創意徵集，活動禮品。圖/琅琅原創

5、參加獎

🎁凡符合投稿辦法，即可獲得U利點數100點。

U利點數說明：皆由聯合新聞網直接派入udn帳號中，欲領取獎項請先填寫【故宮100+四格漫畫報名表】報名表，報名時需填入udn帳號，若無udn帳號，歡迎免費申請，預計2026/4/30(四)前完成贈獎，另參加獎每人限領一次。若因資料填寫不完整或有誤，導致主辦單位無法正確送達，視同放棄得獎資格。（U利點數可用於「琅琅原創（優質小說）」、「贊助好文（深度探討時事）」、「全文報紙資料庫（查閱近十年資料）」，更多關於U利點數，請點此連結瞭解更多。）

參選者若未達個別獎項之獎勵基準時，該獎項、獎額得從缺之。

八、注意事項

1、入選作品將刊登於【琅琅悅讀】，並集結收錄於【琅琅原創】，授權聯合新聞網及國立故宮博物院公開發佈、轉載，並可延伸應用於相關數位平台。投稿即視為作者同意主辦單位享有 IP 優先議約權及轉譯權。

2、投稿作品著作權歸投稿者，但因係基於琅琅原創提供之文本改作，投稿者不得有活動以外之其他利用。

3、參賽者同意主辦方在宣傳、行銷、介紹本活動等非營利目的範圍內，無償重製、改作、編輯、散布、公開展示或公開傳輸提交作品。

4、若主辦單位需將作品進行商品化或其他直接營利行為，將與投稿者另行協議簽訂合約。

5、參賽者之參賽作品需為參賽者本人原創，不得涉及抄襲或任何侵害他人著作權或其他權利、仿冒或重複作品參賽之情事，違者將取消參賽及得獎資格，其涉及相關法律責任須由參賽者自行負責。另得獎作品若經查明係抄襲他人作品，將取消得獎資格並追回獎金及獎品。

6、主辦單位將蒐集、處理及利用參賽者所提供之個人資料（如姓名、聯絡電話、電子郵件、地址等），僅作為活動聯絡、給獎、身份確認及相關宣傳之用，不作其他用途。參賽者可依《個人資料保護法》行使相關權利。

7、得獎者如為國外人士，依法將扣繳20%機會中獎稅額。獎金因境外匯款所需之手續費和匯差，一律從獎金扣除。贈品寄送僅限台灣本島地區，恕不處理郵寄至外島(金門、澎湖、馬祖及等台灣外島)及海外地區。

8、本活動如有未盡事宜，主辦單位有權隨時修正、變更、暫停或終止，並保有參賽資格與評選結果之最終解釋權。對活動辦法有任何問題或意見，請來信：contentdp@udn.com